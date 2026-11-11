Preț record pentru grâul românesc în portul Constanța. România urcă pe locul trei în UE

Piața grâului din România înregistrează noi creșteri de preț, iar evoluția este vizibilă atât la export, cât și în principalele regiuni producătoare. În portul Constanța, unde sunt evaluate cerealele destinate transportului maritim, tona de grâu pentru panificație a ajuns la o valoare medie de 246,1 euro. Nivelul este cel mai ridicat consemnat din aprilie 2026 și vine după o perioadă de patru săptămâni consecutive în care cotațiile au avansat.

Datele Comisiei Europene, analizate de Economica, indică faptul că în intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie prețul FOB al grâului românesc din portul Constanța s-a situat la 246,1 euro pe tonă. Comparativ cu anul trecut, diferența este semnificativă: în perioada corespunzătoare din 2025, aceeași cantitate de marfă costa, în medie, 219,9 euro.

Majorarea față de nivelul de anul trecut este de 11,9%, respectiv 26,2 euro pentru fiecare tonă. Nici comparația cu luna noiembrie 2024 nu indică valori apropiate de cotația actuală. La începutul acelei luni, grâul românesc era comercializat cu aproximativ 219,5 euro pe tonă.

Evoluția prețurilor nu este uniformă pe piața internă. În funcție de regiune, grâul de panificație este comercializat la valori diferite, iar cele mai recente date evidențiază atât maxime ale ultimilor ani, cât și scăderi săptămânale.

În Banat, tona de grâu a fost evaluată la 204 euro, la preț DEPSILO. Acest nivel fusese depășit doar marginal în luna precedentă. Indicatorul DEPSILO desemnează prețul cerealelor depozitate într-un siloz autorizat, care sunt încărcate direct în camionul sau vagonul cumpărătorului, fără ca transportul să fie inclus în valoare.

O evoluție distinctă s-a înregistrat în Muntenia, unde prețul mediu a ajuns la 221,8 euro pe tonă. Este cea mai ridicată cotație din mai 2023 până în prezent pentru această regiune.

În Oltenia, datele indică o direcție diferită. Prețul mediu a coborât la 200,1 euro pe tonă, ceea ce înseamnă o reducere de peste 12 dolari față de săptămâna anterioară. Astfel, creșterile înregistrate în alte zone nu au fost însoțite de o evoluție similară pe întreaga piață internă.

Cotația înregistrată la Constanța plasează România pe poziția a treia în clasamentul european al celor mai scumpe piețe pentru grâul de panificație. Înaintea cerealelor românești se află cele comercializate în Portugalia și Italia.

Lisabona ocupă primul loc, cu un preț de 270 de euro pe tonă, calculat după indicatorul DEPPORT. Acesta se aplică mărfurilor livrate și descărcate în silozul sau magazia din portul maritim ori fluvial, înainte de operațiunea de încărcare pe navă.

Următoarea poziție este ocupată de Bologna, unde grâul ajunge la 261 de euro pe tonă. Valoarea este calculată după indicatorul DELFIRST, care reprezintă prețul mărfii transportate la prima destinație stabilită de cumpărător.

Cu 246,1 euro pe tonă, grâul din Constanța se situează sub ambele cotații, dar rămâne printre cele mai scumpe din Uniunea Europeană. Diferența față de piața din Lisabona este de 23,9 euro pe tonă, în timp ce față de Bologna este de 14,9 euro.

În cazul grâului destinat furajării animalelor, datele indică o creștere importantă în Banat. Prețul a ajuns la 175,4 euro pe tonă, conform indicatorului DEPSILO, reprezentând cea mai ridicată valoare din august până în prezent.

Poziția României în clasamentul european este însă diferită față de cea ocupată la grâul de panificație. Pentru această categorie, prețul din Banat este al doilea cel mai mic din Uniunea Europeană.

Bulgaria înregistrează singura cotație inferioară, cu 173 de euro pe tonă în zona Stara Zagora. Valoarea este calculată după indicatorul DEPPROD.

În ceea ce privește recolta națională, producția României este estimată la 12,2 milioane de tone de grâu moale, peste nivelul de 11,6 milioane de tone raportat cu un an înainte. Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică indică o cantitate și mai mare, de 12,6 milioane de tone.