Rezerva Federală a SUA ar putea majora dobânzile mai agresiv. Un economist avertizează asupra riscurilor pentru bursele americane în 2027

Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) ar putea fi nevoită să majoreze dobânzile mai mult decât anticipează investitorii pentru a readuce inflația sub control. Economistul Neil Dutta avertizează că o înăsprire excesivă a politicii monetare reprezintă un risc tot mai important pentru piețele financiare în perspectiva anului 2027. Datele privind inflația din octombrie au provocat deja creșterea randamentelor obligațiunilor americane și scăderi pe Wall Street.

Neil Dutta, directorul departamentului de analiză economică al Renaissance Macro Research, consideră că investitorii subestimează riscurile asociate politicii monetare americane.

Într-o declarație acordată MarketWatch, economistul a avertizat că Rezerva Federală s-ar putea confrunta cu necesitatea unor majorări suplimentare ale dobânzilor, într-un moment în care piața muncii dă semne de consolidare, iar inflația se îndepărtează de obiectivul băncii centrale.

Dutta apreciază că riscul unei înăspriri excesive a politicii monetare este ridicat, în condițiile în care rata șomajului scade, piața muncii devine mai solidă, iar presiunile inflaționiste persistă.

Majorarea dobânzilor poate reduce inflația prin scumpirea creditării și temperarea consumului și investițiilor. Totuși, o politică prea restrictivă poate afecta activitatea economică și evaluările companiilor listate la bursă.

Guvernatorul Fed Christopher Waller a surprins investitorii marți, în timpul unui discurs susținut la Londra, sugerând că banca centrală ar putea avea nevoie de măsuri mai ferme pentru a reduce inflația.

Oficialul a explicat că, dacă datele privind inflația de bază din octombrie indică o creștere lunară de aproximativ 0,3% sau mai mult, ar trebui analizată o majorare a dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază la reuniunea din decembrie.

O asemenea decizie ar echivala cu o creștere de 0,5 puncte procentuale.

Datele publicate ulterior au arătat că indicele prețurilor de consum, excluzând alimentele și energia, a crescut cu 0,3% în octombrie.

Rezultatul a determinat o creștere puternică a randamentelor obligațiunilor americane și a împins contractele futures pe principalii indici bursieri în teritoriu negativ.

Rămâne însă neclar în ce măsură ceilalți membri ai conducerii Fed împărtășesc poziția exprimată de Waller.

Potrivit lui Neil Dutta, datele economice sugerează că nivelul actual al dobânzilor nu este suficient pentru a reduce semnificativ presiunile asupra prețurilor.

Deși petrolul brut s-a ieftinit după alegerile intermediare din Statele Unite, produsele rafinate, inclusiv motorina, continuă să aibă prețuri ridicate.

În același timp, datele din octombrie indică o posibilă accelerare a costurilor locuințelor închiriate.

Această evoluție reprezintă o problemă pentru Fed, deoarece chiriile au o contribuție importantă la calculul inflației.

Dutta consideră că, în absența unei încetiniri a creșterii costurilor locuințelor, revenirea inflației la ținta de 2% va fi dificilă.

În analiza transmisă clienților, economistul a apreciat că Fed rămâne prea optimistă în privința evoluției inflației, în timp ce piețele financiare subestimează amploarea măsurilor de înăsprire monetară care ar putea fi necesare.

Piața obligațiunilor transmite deja semnale privind așteptările pentru o politică monetară mai restrictivă.

Randamentul titlurilor de stat americane cu maturitatea de doi ani a crescut marți cu 18 puncte de bază, potrivit datelor Dow Jones Market Data.

Dacă această evoluție se menține până la închiderea ședinței, ar reprezenta cea mai mare creștere zilnică din 9 aprilie 2025.

Diferența tot mai mare dintre randamentul obligațiunilor pe doi ani și dobânda de politică monetară indică faptul că investitorii se pregătesc pentru majorări suplimentare.

În prezent, piețele anticipează o creștere cumulată a dobânzilor cu încă 50 de puncte de bază în lunile următoare, în concordanță cu cele mai recente proiecții publicate de oficialii Fed în septembrie.

Această majorare ar anula parțial reducerile preventive de dobândă, în valoare totală de 75 de puncte de bază, aplicate în 2025.

Neil Dutta consideră însă că inversarea acestor reduceri reprezintă doar nivelul minim al măsurilor necesare în actualele condiții economice.

Îngrijorările privind evoluția dobânzilor au afectat marți principalii indici bursieri americani.

Potrivit datelor FactSet citate de MarketWatch, indicele S&P 500 înregistra o scădere de 0,5%, până la 7.509 puncte.

Nasdaq Composite, indicele cu o pondere importantă a companiilor tehnologice, pierdea 1%, ajungând la 24.991 de puncte.

Indicele Dow Jones Industrial Average cobora cu aproximativ 170 de puncte, echivalentul unei deprecieri de 0,3%, până la 52.216 puncte.

Evoluțiile au venit într-un context în care investitorii urmăresc atât perspectivele industriei inteligenței artificiale, cât și riscul ca dobânzile ridicate să afecteze profitabilitatea companiilor și evaluările bursiere în 2027.