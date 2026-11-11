Două rachete rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Apărării a anunțat traseele acestora

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns miercuri dimineață, 11 noiembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei. Incidentele au fost înregistrate în intervalul 6:04–6:10, în apropierea frontierei cu regiunea ucraineană Odesa. Ministerul Apărării de la Chișinău a identificat traseele celor două rachete și a anunțat continuarea monitorizării spațiului aerian.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat miercuri dimineață de două rachete de croazieră Banderol (S8000), detectate de sistemul național integrat de monitorizare în contextul operațiunilor militare desfășurate de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat incidentele și a precizat că ambele rachete au traversat teritoriul aerian al țării înainte de a reveni în direcția regiunii Odesa.

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, sistemul național integrat de monitorizare informează despre pătrunderea în spațiul aerian national a doua rachete de croazieră de tip Banderol (S8000)”, a transmis Ministerul Apărării, potrivit informațiilor comunicate miercuri dimineață.

Autoritățile moldovene au stabilit orele la care cele două rachete au traversat frontiera, precum și direcțiile din care acestea au intrat și au ieșit din spațiul aerian național.

Prima dintre cele două rachete de croazieră a fost identificată la ora 6:04, când a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Iaski, situată în regiunea Odesa din Ucraina.

Potrivit datelor transmise de autoritățile de la Chișinău, racheta s-a deplasat spre localitatea Tudora, din raionul Ștefan Vodă, aflat în apropierea frontierei moldo-ucrainene.

Traiectoria monitorizată indică faptul că aceasta ar fi părăsit spațiul aerian moldovean la ora 6:09, îndreptându-se spre localitatea Starocazacie, din regiunea Odesa.

Astfel, prima rachetă ar fi rămas aproximativ cinci minute în spațiul aerian al Republicii Moldova, conform intervalului comunicat de Ministerul Apărării.

Cea de-a doua rachetă de croazieră a fost detectată la ora 6:06, la două minute după prima pătrundere înregistrată de sistemele de monitorizare ale Republicii Moldova.

Aceasta a traversat frontiera din direcția localității Lîmanske, aflată în regiunea ucraineană Odesa, deplasându-se spre localitatea Pervomaisc, situată pe segmentul transnistrian.

Potrivit informațiilor oficiale, racheta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 6:10, continuându-și deplasarea în direcția localității Razdelna, din regiunea Odesa.

Ministerul Apărării a precizat că specialiștii responsabili de supravegherea spațiului aerian continuă activitățile de monitorizare, în coordonare cu instituțiile competente și cu partenerii Republicii Moldova.

Incidentele raportate miercuri se adaugă unei serii de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, consemnate de autorități pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La 6 noiembrie, Ministerul Apărării de la Chișinău anunța că, de la începutul anului 2026 și până la data respectivă, fuseseră înregistrate 69 de incidente de încălcare a spațiului aerian național.

Datele prezentate de instituție arătau că, începând din 2022, numărul total al incidentelor documentate ajunsese la 106.

Aceste cifre au fost comunicate înaintea celor două incidente din dimineața zilei de 11 noiembrie, care au vizat rachete de croazieră detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Republica Moldova s-a confruntat cu incidente similare și la începutul lunii octombrie, când președintele Maia Sandu a semnalat pătrunderea unor drone și rachete în spațiul aerian național.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a anunțat că cinci aparate de zbor și proiectile au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova într-un interval de numai 15 minute.

În urma acelor incidente, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.

Convocarea diplomatului rus a avut loc după încălcările spațiului aerian semnalate de autoritățile moldovene în contextul atacurilor asupra Ucrainei.