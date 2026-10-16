Alertă de securitate în Rep. Moldova: mai multe drone au traversat spațiul aerian. Controverse la Chișinău privind construcția unei fabrici militare

Mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul nopții, fiind detectate de sistemele Armatei Naționale. În timp ce ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a avertizat că orice incursiune reprezintă un risc direct pentru cetățeni, primarul Capitalei, Ion Ceban, cere explicații guvernării privind zvonurile despre o posibilă fabrică de drone ce s-ar construi la Chișinău.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de mai multe drone pe parcursul nopții trecute, conform datelor furnizate de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale.

Primul obiect aerian a intrat pe teritoriul național la ora 23:02, din direcția localității ucrainene Timcovo, regiunea Odesa, deplasându-se către satul Ivanovca.

Ulterior, la ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian al țării îndreptându-se spre localitatea Bronit din raionul Moghilău-Podolsc, Ucraina, potrivit Ziarul de Gardă.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 3:37, pătrunzând din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre satul Tudora din Republica Moldova. După doar un minut, obiectul a părăsit spațiul aerian național urmând aceeași traiectorie.

Un al treilea caz similar a fost înregistrat la ora 3:46, pe direcția Moghilău-Podolsc – Otaci. Aparatul aerian a ieșit de pe teritoriul republicii la ora 3:48, prin apropierea localității Hădărăuți din raionul Ocnița.

Monitorizarea oficială a continuat și în cursul dimineții. Conform Ministerului Apărării, la ora 05:59, sistemele de supraveghere au înregistrat un alt aparat de zbor fără pilot, care a intrat în țară tot din direcția Starokazacie, îndreptându-se spre localitatea Căplani din raionul Ștefan Vodă.

În doar un minut, la ora 06:00, aparatul a ieșit în direcția Olănești, însă la ora 06:09 a survolat din nou teritoriul național prin apropierea satului Purcari.

La ora 06:10, aparatul a părăsit definitiv spațiul aerian prin Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre Grădinița, Ucraina.

În urma acestor incidente, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Facebook, exprimându-și indignarea față de survolările neautorizate.

Oficialul a subliniat că, deși toate aparatele au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest fapt nu diminuează pericolul reprezentat de incursuni.

Ministrul a explicat că orice încălcare a spațiului aerian național generează riscuri directe pentru siguranța cetățenilor și a dat asigurări că instituția pe care o conduce continuă să monitorizeze atent situația.

„Chiar dacă toate au părăsit teritoriul naţional într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spaţiului aerian naţional reprezintă un risc pentru siguranţa cetăţenilor. Continuăm monitorizarea situaţiei. Condamn fiecare caz de încălcare care ameninţă securitatea naţională”, a scris oficialul moldovean.

În paralel cu evoluțiile de securitate, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a cerut clarificări oficiale din partea autorităților centrale privind informațiile legate de posibila construire a unei fabrici de drone pe teritoriul municipiului Chișinău.

Edilul susține că terenul destinat proiectului ar fi deja pregătit și că lucrările s-ar afla în desfășurare, deși guvernul nu a făcut niciun anunț public.

Ion Ceban a contestat nivelul de transparență al executivului, acuzând autoritățile că prioritizează producția de echipamente militare în detrimentul proiectelor de infrastructură promise locuitorilor.

Primarul a menționat că locuitorii Capitalei s-ar fi ales cu o fabrică de drone în loc de șoseaua de centură promisă.

„În loc de centura Chișinăului, o fabrică de drone au meritat chișinăuienii. De ce nu ați ieșit public de Hramul orașului să spuneți despre acest cadou locuitorilor, dar îi prostiți cu minciuni?”, a spus Ion Ceban.

În acest sens, edilul a solicitat confirmarea sau infirmarea oficială a zvonurilor, insistând că administrația locală trebuie informată din timp despre proiectele strategice desfășurate în municipiu.

Subiectul fabricii de drone a căpătat o vizibilitate sporită în spațiul public în ultima perioadă. Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile lucrează la ajustarea cadrului legal pentru a facilita producția locală de drone.

Potrivit oficialului, demersul urmărește acoperirea necesităților interne ale statului, într-un context regional marcat de instabilitate și de nevoia urgentă de consolidare a capacităților de apărare.

Până în prezent, guvernului Republicii Moldova nu a oferit detalii concrete despre o eventuală amplasare a fabricii în Chișinău sau despre stadiul curent al proiectului.