Dispută privind bugetul UE: Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria se opun condiționării finanțării de sprijinul pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu opoziția Slovaciei, Cehiei, Ungariei și Bulgariei, după ce a cerut condiționarea aprobării viitorului buget al Uniunii Europene de acordarea unui nou ajutor financiar pentru Ucraina. Disputa a izbucnit marți, în contextul negocierilor europene, după ce Robert Fico a amenințat cu veto.

Patru state membre ale Uniunii Europene, Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria, se opun propunerii cancelarului german Friedrich Merz de a condiționa aprobarea următorului buget multianual al UE de acordarea unui nou sprijin financiar pentru Ucraina. Premierul slovac Robert Fico a calificat inițiativa drept un caz de șantaj și a amenințat că va folosi dreptul de veto.

Liderii celor patru țări au respins poziția cancelarului german, care consideră că finanțarea suplimentară pentru Kiev trebuie să reprezinte o condiție esențială pentru aprobarea viitorului buget european. Disputa riscă să complice negocierile dintre statele membre, în condițiile în care atât bugetul multianual, cât și noul sprijin financiar pentru Ucraina necesită unanimitate.

Premierul slovac Robert Fico și-a exprimat opoziția marți, la Bratislava, unde l-a primit pe omologul său ceh, Andrej Babiš. Acesta a susținut că Slovacia are aceleași drepturi de veto ca Germania și că nu poate fi ignorată în luarea unei decizii care privește toate statele membre.

Fico a acuzat Berlinul că încearcă să exercite presiuni asupra celorlalte guverne europene și a avertizat că Slovacia își va folosi dreptul de veto dacă va considera necesar. El a insistat că țara sa este un stat suveran și are dreptul să își susțină propriile poziții în negocierile europene.

La rândul său, Andrej Babiš a atras atenția că propunerea de buget a UE include deja 100 de miliarde de euro destinate Ucrainei. Aceste fonduri nu vor putea fi însă utilizate înainte de 2028, în timp ce Kievul se confruntă cu un deficit financiar estimat la 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.

Cancelarul german și-a prezentat poziția într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa. Merz a precizat că acordarea unui nou sprijin financiar pentru Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru aprobarea următorului buget multianual al Uniunii Europene.

Prin această abordare, Berlinul leagă două dosare controversate, care necesită acordul unanim al statelor membre.

Comisia Europeană s-a angajat să acopere aproximativ două treimi din deficitul financiar al Ucrainei, estimat la 70 de miliarde de euro. Contribuția europeană ar urma să se ridice la aproximativ 45 de miliarde de euro, prin intermediul unui mecanism de finanțare care nu a fost încă stabilit.

Având în vedere valoarea ridicată a necesarului financiar, o nouă rundă de împrumuturi contractate în comun de statele membre a devenit principala variantă luată în calcul.

Noua finanțare s-ar adăuga unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, de la care Slovacia, Cehia și Ungaria au obținut scutiri.

În scrisoarea adresată lui António Costa, Merz a argumentat că sprijinirea Ucrainei reprezintă o chestiune de securitate europeană, iar responsabilitatea financiară trebuie împărțită în mod corespunzător între statele membre.

Disputa a fost abordată și în cadrul întâlnirii de marți, de la Berlin, dintre Friedrich Merz și Péter Magyar, lider politic maghiar.

La finalul discuțiilor, Magyar a precizat că Ungaria nu susține condiționarea aprobării bugetului european de acordarea unui nou ajutor financiar pentru Ucraina. În opinia sa, cele două probleme trebuie tratate separat.

Liderul maghiar a evitat să califice inițiativa cancelarului german drept șantaj, dar a apreciat că aceasta nu transmite un mesaj pozitiv. El a recunoscut că dosarele europene sunt interconectate, însă a insistat asupra necesității de a le analiza distinct.

Magyar a explicat că Ungaria nu își poate asuma noi împrumuturi la nivel european, deoarece se confruntă deja cu dificultăți în gestionarea deficitului bugetar, aflat în creștere rapidă.

Din acest motiv, propunerea germană este inacceptabilă pentru guvernul de la Budapesta. Cu toate acestea, Magyar a anunțat că vor continua discuțiile cu partenerii europeni, inclusiv la Berlin, Dublin și Bruxelles, pentru identificarea unei soluții privind viitorul buget al UE.

O poziție similară a fost exprimată și de premierul bulgar Rumen Radev, aflat marți la Varna. Acesta a invocat deficitul bugetar al țării pentru a solicita scutirea Bulgariei de la participarea la viitoarele mecanisme de creditare destinate Ucrainei.

Radev a precizat că Bulgaria nu intenționează să renunțe la sprijinirea Kievului, dar dorește să contribuie prin alte mijloace, inclusiv prin furnizarea de energie.

Premierul bulgar a susținut că țara sa nu blochează deciziile adoptate în cadrul Consiliului European pentru sprijinirea Ucrainei și că fiecare stat trebuie să contribuie în funcție de posibilitățile sale.

Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria fac parte din grupul „Prietenii Coeziunii” (Friends of Cohesion), o alianță formată din 17 state membre care urmărește protejarea fondurilor europene destinate coeziunii și agriculturii în următorul buget multianual.

Poziția acestui grup intră în conflict cu cea a statelor considerate „frugale”, care solicită reducerea cheltuielilor europene. Printre acestea se numără și Germania, unul dintre principalii contributori financiari la sprijinul acordat Ucrainei.

Statele care susțin o politică bugetară mai strictă privesc cu nemulțumire opoziția celor patru țări față de noi contribuții financiare pentru Kiev, în condițiile în care acestea solicită, în același timp, menținerea fondurilor europene de coeziune.

La Berlin, Friedrich Merz a reiterat că responsabilitatea financiară pentru sprijinirea Ucrainei trebuie distribuită mai echitabil între statele membre. Cancelarul german a susținut că actuala abordare nu reprezintă o soluție viabilă pe termen lung și că politica europeană de sprijin pentru Kiev ar trebui integrată în întregime în bugetul Uniunii Europene.

Merz a recunoscut că cel puțin patru state membre au o poziție diferită, dar a subliniat necesitatea continuării discuțiilor pentru găsirea unui acord.