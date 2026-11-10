Nicușor Dan, discurs despre starea națiunii: Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice; noi toți am pierdut mult timp prețios

Preşedintele Nicuşor Dan susţine marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Şeful statului a transmis cu câteva ore înainte că urmează să vorbească despre provocările din ultimele luni şi să prezinte priorităţile pentru perioada următoare.

Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele Nicușor Dan, printr-o postare publicată pe Facebook, în care i-a invitat pe cetăţeni să urmărească intervenţia.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriţi”, a transmis Nicuşor Dan pe Facebook.

Iată câteva dintre declarațiile făcute de șeful statului, potrivit Hotnews:

„Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, am avut un an în care nivelul de trai a scăzut și după aceea am avut șase luni în care nivelul de trai a continuat să scadă, dar am mai avut și o incertitudine.

A fost o perioadă în care noi toți am pierdut mult timp prețios. A fost o perioadă foarte emoțională. Au fost lucruri pe care nu le-am spus și cred că e un moment în care, cu mai puțină emoție, să ne uităm cu toții la poza de ansamblu și să ne uităm în viitor.

Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima, care este situația financiară și de ce evaluarea agențiilor de rating este crucială.

A doua, de ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, o aducere a AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică rapidă și o prăbușire a nivelului de trai, și o afectare a relațiilor externe ale României, inclusiv a securității sale.

A treia, de ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă și a nivelului de trai.

A patra întrebare, de ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul pe care îl au în Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut să guverneze fără PSD.

Înainte, câteva cuvinte despre cele trei săptămâni cu noul guvern. Important este că am avut o rectificare și am păstrat anvelopa bugetară. România a dovedit că și-a respectat angajamentele financiare.

Am avut săptămâna trecută o emisiune de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine, prin care ne-am finanțat o parte din datoria curentă. Am dovedit că România are încrederea pieței financiare.

Ce are de făcut guvernul în viitor – nu vreau să spun foarte multe. Suntem într-un moment în care oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică. Clasa politică știe ce așteaptă oamenii de la ei. Dacă oamenii vor simți că autoritățile lucrează pentru ei, înseamnă că clasa politică își face datoria. Dacă nu, înseamnă că am eșuat din nou.

Mă întorc la cele patru întrebări. Prima, care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. Bugetul României 2026 – venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde lei. Deficitul, 150 de miliarde de lei. Înseamnă tot PNRR pe cinci ani.

60 mld lei sunt doar dobânzi la datoria acumulată deja. Înseamnă 1.000 km de autostradă sau 18 spitale regionale.

E absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală asumată față de piețe să fie menținută.

Ce face o agenție de rating? Ea spune investitorului dacă îi recomandă să își pună banii într-o țară. Noi suntem exact la limita între „îți recomandăm” și „nu îți recomandăm”.

Dacă agențiile ne-ar reduce ratingul, există fonduri de investiții, fonduri de pensii care trebuie să se retragă din România. Asta înseamnă că noi trebuie să ne împrumutăm de la alții, mai scump. Întrebarea este dacă aceștia vor fi destui. Dacă nu vor fi, la un moment dat va trebui să vină FMI, cum a venit în 2009, iar FMI vine tot timpul cu condiții drastice de ajustare financiară. Curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă.

Cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul național sunt cele de personal, cu salariile și cu pensiile. E foarte greu de crezut că poți să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea.

Apoi, dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc automat și ratele cu care toată lumea se împrumută, oameni și firme. La oameni e dureros, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită și nu mai suportă o ridicare și mai mult a ratei cu care se împrumută.

Cât durează să ieși din asta? Am o situație care îmi spune că media este de 6-7 ani. Deci nu este un episod. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare, îți ia ani de zile ca să revii. De exemplu România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014”, a afirmat Nicușor Dan.