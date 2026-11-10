Nicușor Dan, discurs despre starea națiunii: Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice; noi toți am pierdut mult timp prețios
SURSA FOTO: captura YouTube- Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan susţine marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Şeful statului a transmis cu câteva ore înainte că urmează să vorbească despre provocările din ultimele luni şi să prezinte priorităţile pentru perioada următoare.
Nicuşor Dan vine cu explicații privind provocările ultimelor luni în cadrul unei conferinţe de presă la Cotroceni
Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele Nicușor Dan, printr-o postare publicată pe Facebook, în care i-a invitat pe cetăţeni să urmărească intervenţia.
„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriţi”, a transmis Nicuşor Dan pe Facebook.
Iată câteva dintre declarațiile făcute de șeful statului, potrivit Hotnews:
„Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, am avut un an în care nivelul de trai a scăzut și după aceea am avut șase luni în care nivelul de trai a continuat să scadă, dar am mai avut și o incertitudine.
A fost o perioadă în care noi toți am pierdut mult timp prețios. A fost o perioadă foarte emoțională. Au fost lucruri pe care nu le-am spus și cred că e un moment în care, cu mai puțină emoție, să ne uităm cu toții la poza de ansamblu și să ne uităm în viitor.
Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima, care este situația financiară și de ce evaluarea agențiilor de rating este crucială.
A doua, de ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, o aducere a AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică rapidă și o prăbușire a nivelului de trai, și o afectare a relațiilor externe ale României, inclusiv a securității sale.
A treia, de ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă și a nivelului de trai.
A patra întrebare, de ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul pe care îl au în Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut să guverneze fără PSD.
Înainte, câteva cuvinte despre cele trei săptămâni cu noul guvern. Important este că am avut o rectificare și am păstrat anvelopa bugetară. România a dovedit că și-a respectat angajamentele financiare.
Am avut săptămâna trecută o emisiune de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine, prin care ne-am finanțat o parte din datoria curentă. Am dovedit că România are încrederea pieței financiare.
Ce are de făcut guvernul în viitor – nu vreau să spun foarte multe. Suntem într-un moment în care oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică. Clasa politică știe ce așteaptă oamenii de la ei. Dacă oamenii vor simți că autoritățile lucrează pentru ei, înseamnă că clasa politică își face datoria. Dacă nu, înseamnă că am eșuat din nou.
Mă întorc la cele patru întrebări. Prima, care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. Bugetul României 2026 – venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde lei. Deficitul, 150 de miliarde de lei. Înseamnă tot PNRR pe cinci ani.
E absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală asumată față de piețe să fie menținută.
Ce face o agenție de rating? Ea spune investitorului dacă îi recomandă să își pună banii într-o țară. Noi suntem exact la limita între „îți recomandăm” și „nu îți recomandăm”.
Dacă agențiile ne-ar reduce ratingul, există fonduri de investiții, fonduri de pensii care trebuie să se retragă din România. Asta înseamnă că noi trebuie să ne împrumutăm de la alții, mai scump. Întrebarea este dacă aceștia vor fi destui. Dacă nu vor fi, la un moment dat va trebui să vină FMI, cum a venit în 2009, iar FMI vine tot timpul cu condiții drastice de ajustare financiară. Curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă.
Cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul național sunt cele de personal, cu salariile și cu pensiile. E foarte greu de crezut că poți să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea.
Apoi, dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc automat și ratele cu care toată lumea se împrumută, oameni și firme. La oameni e dureros, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită și nu mai suportă o ridicare și mai mult a ratei cu care se împrumută.
Cât durează să ieși din asta? Am o situație care îmi spune că media este de 6-7 ani. Deci nu este un episod. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare, îți ia ani de zile ca să revii. De exemplu România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014”, a afirmat Nicușor Dan.
AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară
„Întrebarea a doua, cu privire la AUR la guvernare. De ce am exclus AUR de la guvernare? Și aici o să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a dialog și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane.
Numai că dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi și trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, de predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi.
Ca să o spun foarte, foarte direct. AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară.
Nu trebuie să demonstrez că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. AUR este considerat populist de întreaga piață financiară. Am câteva zeci de studii care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută.
Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi.
Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat, o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. Pentru că economia, finanțarea, investițiile țin de încredere.
AUR nu prezintă încredere, pe mai multe paliere. Pe un palier financiar, nu au un plan sustenabil de țară. Oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul financiar – și el nu există.
Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlament, e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației.
Avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, a investitorilor străini, a unor țări care au investiții în România. Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă franceză și te întreabă dacă să investească în România, tu îți aduci aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iran, că România e colonie franceză. Atunci îi spui „mai bine nu în România de data asta”.
Îi mai spui un lucru: nu sunt sigur că în situația de securitate din regiune partidul ăsta e în stare să țină țara asta sigură. Și aici trec la jumătatea a doua, la partea externă și de securitate.
AUR este un partid izolaționist, un partid care spune că nu îl interesează relațiile cu partenerii. Dacă în economie e nevoie de încredere ca să te integrezi în lanțuri de producție care să îți aducă o dezvoltare economică, în securitate încrederea este cu atât mai importantă. Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu parteneri. Integrarea asta înseamnă încredere.
O să vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri. SUA și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau care îl susține pe Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?
Pe UE. Cum poți, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune: „conducerea degenerată de la Bruxelles”, „idiocrația de la Bruxelles”, „comisari sovietici”, „dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron”. Sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european.
Cum poți continua procesul de aderare a Moldovei la UE cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană?
O prezență a AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebare legitimă dacă România va continua să își respecte angajamentele”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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