Romgaz pregătește repornirea Azomureș. Producția de îngrășăminte ar urma să fie reluată în 2027

Romgaz se pregătește să devină un grup energetic integrat în 2027, cu activități care vor include producția de gaze naturale, energie electrică și îngrășăminte chimice. Directorul general al companiei, Răzvan Popescu, a anunțat că instalațiile Azomureș ar urma să fie repornite treptat începând cu trimestrul al doilea al anului viitor. Transformarea urmărește consolidarea rolului Romgaz atât în securitatea energetică, cât și în securitatea alimentară a României.

Romgaz se află într-un proces de transformare care ar urma să schimbe semnificativ activitatea companiei începând cu anul 2027.

Directorul general Răzvan Popescu a explicat, marți, că producătorul român de gaze naturale urmărește să devină un grup energetic integrat, cu activități în mai multe sectoare strategice ale economiei.

Declarațiile au fost făcute la cea de-a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federația Patronală a Energiei.

„2027 înseamnă cu adevărat tranziţia companiei Romgaz de la un producător tradiţional de gaz natural într-o companie energetică integrată, un grup integrat, care nu numai că va asigura securitatea energetică a României, ci şi securitatea alimentară, prin Azomureş. Avem producţia de gaz natural, depozitarea, producţia de energie electrică, dar şi producţia de îngrăşăminte”, a declarat Răzvan Popescu.

Prin această strategie, Romgaz intenționează să valorifice gazele naturale nu doar prin comercializarea lor, ci și prin utilizarea acestora în producția de energie electrică și îngrășăminte.

Unul dintre proiectele importante ale companiei este integrarea platformei chimice Azomureș, considerată cea mai mare de acest tip din România.

Potrivit directorului general, achiziția a fost realizată în septembrie, iar platforma a fost deja integrată în structura Romgaz, sub forma unei sucursale.

Compania pregătește acum reluarea activității industriale, care ar urma să se desfășoare etapizat.

„De asemenea, pentru a adăuga valoare gazului, atât produs onshore cât şi gazului din Neptun Deep, în septembrie am achiziţionat cea mai mare platformă chimică din România, şi anume Azomureş, pe care deja am integrat-o ca şi sucursală în cadrul Romgaz şi facem toate pregătirile necesare ca, etapizat, instalaţiile să fie pornite la începutul trimestrului al doilea al anului viitor”, a precizat Răzvan Popescu.

Integrarea Azomureș ar urma să permită Romgaz să utilizeze o parte din gazele naturale pentru producția de îngrășăminte chimice, un sector important pentru agricultură.

Transformarea companiei a început odată cu implicarea în proiectul Neptun Deep, care reprezintă una dintre principalele investiții în exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Răzvan Popescu a explicat că acest proiect a contribuit la schimbarea direcției strategice a Romgaz, de la un producător tradițional de gaze la un actor cu activități energetice diversificate.

Directorul general a amintit și de centrala de la Iernut, pe care a descris-o drept un proiect dificil, preluat de actuala conducere într-un stadiu complicat.

Potrivit acestuia, Romgaz a ajuns să își asume inclusiv rolul de antreprenor general pentru inginerie, achiziții și construcție, cunoscut sub denumirea EPC.

Popescu a subliniat că o asemenea responsabilitate nu mai fusese asumată anterior de o societate cu capital majoritar de stat.

Directorul general consideră că transformarea Romgaz este recunoscută și de investitorii internaționali.

Potrivit acestuia, peste 80% dintre investitorii care au participat la cele două emisiuni de obligațiuni ale companiei au fost mari fonduri internaționale, inclusiv fonduri de pensii.

„Din punctul nostru de vedere, toţi aceşti paşi au fost recunoscuţi, au fost recunoscuţi de Bursa de Valori, au fost recunoscuţi de mari investitori internaţionali. Gândiţi-vă că la cele două emisiuni de obligaţiuni peste 80% dintre investitori au fost mari fonduri internaţionale, fonduri de pensii internaţionale. Asta arată că nu mai suntem un jucător local, ci putem aspira să fim un jucător regional”, a declarat Răzvan Popescu.

Șeful Romgaz a mai arătat că emisiunile de obligațiuni, obținerea unui rating internațional și interesul manifestat pentru proiectul Neptun Deep confirmă, în opinia conducerii, direcția de dezvoltare a companiei.