Femeile reprezintă 41% dintre oamenii de știință și inginerii din Uniunea Europeană. Ce regiuni au cele mai multe specialiste

Femeile reprezentau 41% din totalul oamenilor de știință și inginerilor din Uniunea Europeană în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat marți, 10 noiembrie.

Din cei 20,2 milioane de specialiști care activau în aceste domenii, 8,2 milioane erau femei. Diferențele dintre regiunile europene rămân însă importante, existând zece regiuni în care femeile au depășit jumătate din totalul specialiștilor.

Potrivit Eurostat, regiunea franceză Île-de-France, care include capitala Paris, avea cel mai mare număr de femei care lucrau ca oameni de știință și ingineri. În 2025, aici erau înregistrate 336.300 de specialiste, reprezentând 38% din totalul persoanelor care activau în aceste domenii.

Pe următoarele poziții s-au situat mai multe regiuni din Germania, Spania, Olanda și Portugalia. Nordrhein-Westfalen avea 281.400 de femei, cu o pondere de 35%, iar Bayern înregistra 271.100 de specialiste, reprezentând tot 35%.

În Spania, regiunea Este avea 279.400 de femei în domeniile științei și ingineriei, acestea reprezentând 46% din total.

În West-Nederland, din Olanda, erau înregistrate 271.600 de specialiste, respectiv 40%, în timp ce regiunea portugheză Continente avea 265.100 de femei, cu o pondere de 46%.

În România, situația prezentată de Eurostat era următoarea:

Macroregiunea 1 – 74.400 de specialiste, pondere de 44,9%

Macroregiunea 2 – 62.800 de specialiste, pondere de 45,6%

Macroregiunea 3 – 98.700 de specialiste, pondere de 47,1%

Macroregiunea 4 – 49.500 de specialiste, pondere de 42,5%

Ce județe intră în fiecare macroregiune?

1. Macroregiunea 1

Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

2. Macroregiunea 2

Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

3. Macroregiunea 3

Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

4. Macroregiunea 4

Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

În 2025, zece regiuni din Uniunea Europeană aveau o proporție a femeilor de peste 50% în rândul oamenilor de știință și inginerilor. Cele mai multe se aflau în sudul Europei: patru regiuni din Spania, două din Portugalia și una din Grecia.

Celelalte trei regiuni erau Makroregion centralny din Polonia, regiunea nordică a Suediei și regiunile ultraperiferice franceze.

Dintre acestea, regiunea spaniolă Noreste avea cel mai mare număr de femei, respectiv 102.700, care reprezentau 51% din totalul specialiștilor din domeniile analizate.

Eurostat precizează că statistica include persoanele care lucrează în domeniul științei și ingineriei, sănătății sau tehnologiilor informației și comunicațiilor, indiferent dacă au studii superioare, atât timp cât ocupația lor presupune în mod obișnuit asemenea calificări. Datele provin din ediția 2026 a publicației Eurostat Regional Yearbook.