Cristina Chiriac a declarat că problema pieței muncii nu mai este exclusiv legată de migrație, ci de lipsa unei viziuni clare pe termen mediu privind atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. În opinia sa, statul trebuie să construiască, în următorii doi ani, o strategie bine definită, adaptată domeniilor cu deficit major de personal.

În cadrul dezbaterii organizate de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării (CLCC), Cristina Chiriac a subliniat că este necesară o regândire a politicilor publice astfel încât acestea să fie calibrate în funcție de nevoile reale ale economiei.

„În momentul de faţă problema nu mai reprezintă migraţia, ci, din punctul meu de vedere, cred că avem o problemă legată de strategia pe care România ar trebui să o adopte în următorii doi ani de zile”, a afirmat Cristina Chiriac.

Aceasta a explicat că sectoare precum sănătatea, ingineria, infrastructura și energia se confruntă cu un deficit major de personal calificat, iar lipsa unor măsuri concrete riscă să frâneze dezvoltarea economică. În mod special, liderul CONAF a atras atenția asupra domeniului nuclear, considerat insuficient discutat în spațiul public, deși are un potențial strategic important pentru România.

„Avem un segment despre care vorbim foarte, foarte puţin, cel nuclear. Este zona cu deficit de forţă de muncă foarte mare, cu un potenţial de creştere nu doar la nivel naţional, ci la nivel regional. România poate deveni lider pe acest segment. În consecinţă, nu doar că trebuie să ne păstrăm specialiştii în ţară, dar trebuie să ne gândim cum aducem acele talente din Europa sau din afara Europei”, a mai spus preşedinta CONAF.

În acest context, Cristina Chiriac a avansat ideea introducerii unui „Green Card România”, un mecanism prin care specialiștii din afara țării să poată obține drept de rezidență extins pentru familie și un regim fiscal stabil pe o perioadă de cinci ani. Potrivit acesteia, măsura ar crea predictibilitate și ar încuraja profesioniștii să aleagă România ca destinație de muncă pe termen lung.

Inițiativa vine pe fondul unei realități în care deficitul de forță de muncă este acoperit, în mare parte, prin aducerea de muncitori extracomunitari, fără o strategie clară de integrare și retenție a specialiștilor înalt calificați. Reprezentanta mediului de afaceri consideră că accentul trebuie mutat către atragerea competențelor esențiale pentru dezvoltarea sectoarelor strategice.

În paralel, Cristina Chiriac a susținut că România trebuie să construiască un pachet dedicat românilor din diaspora, care să includă facilități fiscale și instrumente financiare garantate de stat, pentru a stimula revenirea acestora în țară.

„România ar trebui să-şi aducă înapoi forţa de muncă calificată pe care a neglijat-o atâţia ani de zile, propunându-le acestor români nişte politici fiscale care să îi stimuleze să revină acasă, începând de la credit garantat guvernamental, până la reducerea impozitului pe venit, dacă vorbim de micro-întreprinderi pentru că, altfel, aceşti români nu se vor întoarce. De aceea e nevoie de un pachet de revenire. Măcar pentru 2 ani de zile, ca aceşti români să înţeleagă că pot să facă nu doar business în România, dar pot fi integraţi, îşi pot crea o viaţă aici. Vă rog să vă imaginaţi o revenire de 10% din diaspora cum ar acoperi deficitul de forţă de muncă din România”, a adăugat aceasta.

Dezbaterea intitulată „Noi reguli pe piaţa muncii. Angajarea lucrătorilor străini, salarii transparente în companie şi la recrutare, evitarea stresului profesional; reguli noi, situaţii noi” a fost organizată marți de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării (CLCC), reunind reprezentanți ai mediului de afaceri și experți în domeniul resurselor umane.