Se schimbă regulile pentru această categorie de români. Planul PSD pentru eliminarea CASS și sursa banilor

Partidul Social Democrat susține eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veteranii de război, începând cu 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că propunerea reprezintă o prioritate pentru formațiunea politică, având în vedere efectele sociale ale acestei măsuri.

Oficialul a explicat că subiectul contribuției la sănătate nu intră direct în atribuțiile Ministerului Muncii și nu este reglementat de Codul Muncii, ci ține de legislația fiscală. Cu toate acestea, PSD intenționează să susțină modificarea reglementărilor astfel încât cele două categorii să fie scutite de la plata CASS de la începutul anului 2027.

„Vă spun ca pesedist, nu ca ministru al Muncii, pentru că CASS nu e temă de muncă, nu e de Codul Muncii, e de Cod Fiscal, dar e o temă cu impact social și angajamentul nostru este să-l ridicăm de la 1 ianuarie 2027”, a subliniat Florin Manole.

Propunerea vizează atât veteranii de război, cât și mamele, însă impactul financiar diferă considerabil de la o categorie la alta. Dacă pentru veterani cheltuiala suplimentară la buget ar fi redusă, scutirea acordată mamelor presupune alocarea unor sume mult mai mari.

În cazul veteranilor, numărul beneficiarilor rămași în România este de numai 366, potrivit datelor prezentate de ministrul Muncii. Din acest motiv, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate ar presupune un efort bugetar foarte mic, fără să afecteze semnificativ veniturile statului.

Florin Manole a susținut că menținerea obligației de plată pentru această categorie nu a adus economii relevante la buget, dar a generat nemulțumiri. Ministrul a făcut referire la situația celor care au participat la război și a subliniat că impactul financiar al scutirii este redus.

„Eliminarea CAS-ului aici are un impact bugetar nesemnificativ, nici nu știu, sunt mii de lei, nu a fost o măsură care să susțină așa-zisa consolidare bugetară. A fost o măsură care cred că a generat nemulțumiri și, cu toate astea, era vorba de atât de puțini bani”, a precizat acesta.

Situația este diferită în cazul mamelor, unde eliminarea CASS ar presupune un efort bugetar estimat la aproximativ 500 de milioane de lei. Pentru a putea susține această facilitate fiscală, PSD ia în calcul reducerea unor cheltuieli ale statului, cu accent pe serviciile considerate costisitoare și care ar putea fi înlocuite prin soluții mai eficiente.

Una dintre variantele avute în vedere este renunțarea la distribuirea ajutoarelor sociale prin intermediul serviciilor poștale. Sistemul actual presupune cheltuieli anuale de sute de milioane de lei pentru livrarea sumelor către beneficiari, iar autoritățile analizează posibilitatea trecerii la metode electronice de plată.

O asemenea schimbare ar presupune însă identificarea unor soluții accesibile și pentru persoanele care locuiesc în localități izolate, unde infrastructura bancară este limitată sau chiar inexistentă. Accesul la serviciile financiare reprezintă una dintre problemele care trebuie rezolvate înainte ca plata electronică să poată înlocui complet distribuirea tradițională a ajutoarelor.

Potrivit informațiilor prezentate de Florin Manole, autoritățile au discutat încă din primăvară cu reprezentanții sistemului bancar despre posibilitățile de extindere a accesului la serviciile financiare în mediul rural. Băncile și-au exprimat disponibilitatea de a investi în soluții care să permită beneficiarilor să își retragă banii fără să fie nevoiți să se deplaseze până la cele mai apropiate orașe.

Printre variantele analizate se numără instalarea unor bancomate mobile și a unor ATM-uri neutre, care să nu fie asociate vizibil cu o anumită instituție bancară. Acestea ar urma să permită accesul la bani fără perceperea unor comisioane de la beneficiari.

Ministrul Muncii a indicat proiectul cardurilor de alimente drept un exemplu al modului în care plata electronică poate funcționa și în comunitățile rurale. Implementarea acestui sistem ar fi demonstrat că persoanele din localitățile cu infrastructură bancară redusă pot utiliza carduri pentru a primi și cheltui sumele acordate de stat.

Experiența programului este invocată ca argument pentru extinderea plăților electronice și către alte categorii de beneficiari ai ajutoarelor sociale. Astfel, reducerea costurilor cu distribuirea banilor prin poștă ar putea deveni una dintre sursele de finanțare avute în vedere pentru susținerea eliminării CASS pentru mame, măsură estimată la aproximativ 500 de milioane de lei.