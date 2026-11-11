RCA s-ar putea dubla în 2027. Cât ar putea ajunge să plătească șoferii din România pentru asigurarea obligatorie

Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri importante ale polițelor RCA începând cu anul 2027. Transportatorii avertizează că, în anumite cazuri, prețurile asigurărilor obligatorii ar putea ajunge să fie de două ori mai mari decât cele practicate în ianuarie 2026, pe fondul majorărilor înregistrate în ultimii ani.

Diferențele de tarif sunt deja considerabile pentru anumite categorii de vehicule, iar reprezentanții transportatorilor solicită intervenția autorităților pentru verificarea modului în care sunt stabilite prețurile pe piața asigurărilor.

Prețurile asigurărilor RCA au crescut accelerat, iar în anumite situații șoferii și transportatorii ajung să plătească mii de lei în plus pentru aceeași asigurare obligatorie.

Potrivit Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), cea mai avantajoasă ofertă analizată pentru un camion nou a crescut de la 9.700 de lei la peste 16.500 de lei pe an. Diferența este de aproape 6.800 de lei, ceea ce reprezintă o majorare semnificativă a costurilor suportate de proprietarii vehiculelor de transport.

Nici proprietarii de autoturisme nu au fost ocoliți de scumpiri. În trimestrul al doilea din 2026, prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei. Valoarea este cu aproximativ 7% mai mare față de nivelul înregistrat în primele trei luni ale anului și cu 21% peste cea din aceeași perioadă a anului 2025.

Transportatorii susțin că, pentru anumite categorii de vehicule, majorările au ajuns la aproximativ 70% într-un singur an. În unele situații, prețurile polițelor RCA chiar s-au dublat.

Reprezentanții COTAR consideră că scumpirile asigurărilor obligatorii nu sunt justificate în totalitate de evoluția riscurilor din trafic.

Organizația invocă datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit cărora frecvența daunelor pentru autoturismele deținute de persoane fizice a crescut cu numai 1,9%.

În cazul vehiculelor de transport marfă aflate în proprietatea firmelor, frecvența daunelor a înregistrat o creștere de 1,1%, în timp ce valoarea medie a unei daune a avansat cu 3,5%.

Aceste evoluții sunt considerabil mai mici decât majorările tarifelor RCA semnalate de transportatori. Din acest motiv, reprezentanții organizației consideră că este necesară o verificare a modului în care companiile de asigurări calculează primele solicitate clienților.

De cealaltă parte, asigurătorii explică majorarea tarifelor prin creșterea costurilor din domeniul reparațiilor auto. Printre factorii invocați se numără scumpirea pieselor auto, majorarea cheltuielilor pentru reparații și creșterea despăgubirilor plătite în urma accidentelor.

Perspectivele pentru anul 2027 sunt îngrijorătoare, potrivit transportatorilor. Aceștia avertizează că unele polițe RCA ar putea ajunge să coste de două ori mai mult decât la începutul anului 2026.

Avertismentul vizează anumite categorii de vehicule și vine în contextul scumpirilor deja înregistrate pe piața asigurărilor obligatorii.

În acest context, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită Guvernului și Autorității de Supraveghere Financiară să verifice modul în care societățile de asigurări stabilesc tarifele RCA și să impună mai multă transparență pe piață.

Printre măsurile cerute de organizație se află publicarea periodică a prețurilor efectiv plătite de șoferi pentru polițele RCA. De asemenea, COTAR solicită analizarea majorărilor care depășesc semnificativ evoluția riscurilor.

Deocamdată, dublarea prețurilor RCA în 2027 reprezintă un avertisment formulat de transportatori, nu o majorare confirmată pentru toate categoriile de șoferi. Evoluția tarifelor va depinde de deciziile companiilor de asigurări și de eventualele măsuri luate de autorități.