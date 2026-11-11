Victor Ponta îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre AUR: Nu poți să dai vina pe ei pentru problemele României

Fostul premier Victor Ponta a criticat miercuri, 11 noiembrie, declarațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la consecințele unei eventuale guvernări AUR. Reacția a fost publicată pe Facebook, după conferința de presă susținută de șeful statului la Palatul Cotroceni. Ponta contestă asocierea problemelor economice ale României cu un partid care nu a participat până acum la guvernare. Totodată, fostul prim-ministru solicită explicații privind măsurile economice pe care actualul executiv intenționează să le adopte.

Victor Ponta a reacționat la afirmațiile președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora o eventuală venire a AUR la guvernare ar fi putut provoca retrogradarea ratingului de țară al României, o deteriorare rapidă a economiei și o scădere accentuată a nivelului de trai.

Fostul premier consideră că responsabilitatea pentru dificultățile economice actuale trebuie analizată în raport cu deciziile guvernelor care au condus România, nu atribuită unei formațiuni aflate în opoziție.

În mesajul publicat pe Facebook, Ponta a susținut că agențiile internaționale de rating nu își stabilesc evaluările în funcție de partidele aflate în opoziție. Pentru a-și argumenta poziția, acesta a invocat experiența mandatului său de prim-ministru, început în 2012, când România se afla sub un acord cu Fondul Monetar Internațional.

Fostul șef al Guvernului a amintit că România a obținut până în 2014 calificativul recomandat investițiilor din partea celor trei mari agenții de rating. În opinia sa, discuțiile relevante pentru evaluarea situației financiare a țării sunt purtate cu reprezentanții instituțiilor care gestionează politicile economice și bugetare.

„Nu știu cine a făcut strategia pentru conferința de presă de azi a președintelui, dar știu cu siguranță că, pur și simplu, nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid (AUR) care nu a fost niciodată la guvernare! Și, oricum, agențiile de rating chiar nu iau decizii în funcție de cine este în opoziție!

Am preluat, în 2012, guvernarea României cu țara sub acord cu FMI! Până în 2014, am obținut calificativul „investment grade” de la toate cele trei agenții. Chiar știu cum funcționează acest sistem. Iar singurele discuții esențiale se poartă cu ministrul de finanțe, guvernatorul BNR, prim-ministrul și președintele — atât! Nicio treabă cu opoziția”, a transmis Victor Ponta.

Fostul prim-ministru susține că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să folosească intervenția publică de la Palatul Cotroceni pentru a prezenta o evaluare a deciziilor guvernamentale care au contribuit la dificultățile economice și financiare ale României.

În opinia lui Victor Ponta, șeful statului ar fi trebuit să explice și ce măsuri trebuie să adopte Guvernul Niculescu pentru îmbunătățirea situației economice.

Acesta a calificat criticile adresate AUR drept necredibile și nepotrivite în contextul actual, susținând că problemele finanțelor publice nu pot fi soluționate fără o redresare a activității economice.

Ponta a solicitat clarificări și în privința măsurilor pregătite pentru 1 ianuarie 2027, enumerând mai multe domenii în care consideră necesare intervenții guvernamentale.

Printre acestea se numără reducerea prețurilor la energie, atragerea investițiilor străine, diminuarea impozitării muncii și achitarea arieratelor acumulate de stat față de companiile private.

Fostul premier a menționat, de asemenea, necesitatea păstrării în România a personalului cu înaltă calificare, accelerarea digitalizării administrației și adoptarea unor măsuri pentru sistemele de educație și sănătate.

„Președintele trebuia să facă o analiză corectă și obiectivă a tuturor deciziilor guvernamentale care ne-au adus în situația actuală și să spună ce are de făcut noul guvern. Criticarea AUR este total necredibilă și inadecvată! Adevărul este simplu: economia românească este în colaps! Și finanțele nu au cum să își revină dacă economia nu își revine! Restul este propagandă politică sau, mai grav, lipsă absolută de profesionalism și de înțelegere a mecanismelor! Ce măsuri se propun de la 1 ianuarie 2027 pentru salvarea și relansarea economiei românești? Nu știm. Ce măsuri concrete se propun pentru reducerea prețurilor la energie, pentru atragerea investițiilor străine, pentru scăderea impozitării muncii, pentru plata arieratelor guvernamentale către firmele private, pentru păstrarea forței de muncă supracalificate în țară, pentru digitalizarea administrației și pentru salvarea sistemelor de educație și sănătate? Nu știm”, a transmis Victor Ponta.

Victor Ponta a continuat criticile la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că responsabilitatea politică pentru deficitele bugetare și dezechilibrele economice trebuie analizată în raport cu partidele care au participat la guvernarea României în ultimii ani.

Fostul premier a indicat PSD, PNL, USR și UDMR drept formațiunile care au exercitat responsabilități guvernamentale în perioada începută în 2019, când, potrivit afirmațiilor sale, s-au acumulat dezechilibrele economice actuale.

În același timp, acesta a precizat că AUR trebuie să pregătească propriile răspunsuri la problemele economice ale țării în perspectiva alegerilor parlamentare, dar a insistat că partidul condus de George Simion nu poate fi considerat responsabil pentru deciziile unor guverne din care nu a făcut parte.

Ponta a pus sub semnul întrebării și obiectivul conferinței de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, afirmând că nu a înțeles ce a urmărit șeful statului prin intervenția sa publică.