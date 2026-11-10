Nicușor Dan, anunț despre majorarea pensiilor din 1 ianuarie: „E nevoie”. Detalii despre posibile creșteri de taxe, cursul valutar și TVA

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, în contextul discuțiilor privind indexarea veniturilor pensionarilor. Șeful statului susține că România trebuie să respecte ținta de deficit bugetar, iar procentul de majorare va fi stabilit în funcție de veniturile și cheltuielile statului. El a comentat și perspectiva unor noi creșteri de taxe, inclusiv în privința TVA.

Președintele Nicușor Dan a susținut marți, 10 noiembrie, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, prima după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. În sesiunea de întrebări, șeful statului a fost întrebat despre majorarea pensiilor, subiect care a revenit în atenția publică în contextul discuțiilor privind o posibilă indexare de la 1 ianuarie 2027.

Nicușor Dan consideră că veniturile pensionarilor trebuie indexate, însă procentul nu poate fi stabilit înainte de elaborarea și dezbaterea bugetului de stat pentru anul viitor. Președintele a subliniat că România trebuie să își respecte angajamentul privind deficitul bugetar.

Acesta a explicat că majorarea pensiilor trebuie calculată în funcție de posibilitățile financiare ale statului și de ansamblul cheltuielilor bugetare.

„Cred că este nevoie de o indexare a pensiilor. Procentul trebuie să rezulte din dezbaterea pe buget. Este absolut esențial ca România să își păstreze ținta de deficit, adică bugetul din 2027 să păstreze angajamentul pe care ni l-am luat”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă indexarea ar putea fi de 5%, în loc de 7,4%, procent prevăzut de lege, președintele a respins ideea că ar exista deja o decizie sau o estimare oficială în această privință. El a explicat că procentul nu poate fi calculat în lipsa cifrelor privind toate veniturile și cheltuielile bugetului național.

„Nu poate să existe un astfel de zvon, pentru că socoteala procentului de indexare a pensiilor vine din toată socoteala pe toate veniturile și toate cheltuielile bugetului național. Aceste cifre nu există în momentul de față”, a declarat șeful statului.

Președintele a fost întrebat și ce mesaj le transmite pensionarilor, în condițiile în care aceștia au resimțit scăderea puterii de cumpărare. Nicușor Dan a recunoscut că nivelul de trai al multor români a fost afectat și a reiterat că indexarea pensiilor este necesară, dar trebuie încadrată în limitele bugetare.

„Mesajul meu este că mulți români au suferit, că a fost o reducere a nivelului de trai, a puterii de cumpărare. Cu cât mai mult posibil este nevoie de o indexare a veniturilor pensionarilor, însă este obligatoriu ca România să își păstreze anvelopa bugetară”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat în conferința de presă a fost posibilitatea introducerii unor noi majorări de taxe și impozite. Întrebat dacă le poate promite românilor că nu vor mai exista creșteri ale fiscalității, Nicușor Dan a precizat că responsabilitatea aparține Guvernului.

Șeful statului a explicat că, după numirea Guvernului, deciziile privind politica fiscală intră în responsabilitatea Executivului. El a făcut însă distincția între principalele categorii de taxe și a spus că nu consideră probabilă o nouă majorare a TVA, în timp ce alte impozite și accize ar putea face obiectul unor discuții.

„După ce am numit două guverne, nu mai este preocuparea mea imediată. Au responsabilitatea. Cred că am ajuns la un nivel de suportabilitate al populației. Când spui măriri de taxe, e o plajă foarte largă. Măriri de taxe poate să însemne TVA, nu cred că se pune problema. Măriri de taxe poate să însemne și acciza la tutun sau jocuri de noroc. Aici poate să existe o discuție”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat ulterior dacă poate garanta că principalele taxe nu vor fi majorate, președintele a repetat că o asemenea decizie nu ține de atribuțiile sale, ci de cele ale Executivului.

„Ține de guvern”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și dacă TVA ar putea să scadă de la 1 ianuarie 2027, în condițiile în care actualul Guvern a fost învestit cu sprijinul unei majorități parlamentare.

Nicușor Dan a respins ideea că ar avea propriul Guvern, explicând că rolul său constituțional a fost să nominalizeze un prim-ministru. El a amintit că au existat mai multe încercări de formare a unei majorități și a mulțumit partidelor și parlamentarilor care au contribuit la ieșirea din criza politică.

Totodată, șeful statului a precizat că relația sa cu Executivul este una instituțională și că nu a impus condiții referitoare la TVA în momentul formării Guvernului Niculescu.

„Eu nu am niciun guvern. Eu, conform Constituţiei, am nominalizat un prim-ministru, de fapt cinci. Doi au trecut, trei n-au trecut. Şi prim-ministrul, spre bucuria mea, a reuşit să strângă o majoritate având minişti PSD şi susţinerea PNL şi UDMR şi a altor parlamentari, aşa că le mulţumesc că ne-au scos din criză. Asta este, bineînţeles, o relaţie instituţională, corectă cu guvernul, colaborând pe politică externă, colaborând pe orice poate să facă bine România. Dar mai mult de atât, nu. Şi, din nou, ca să fiu foarte direct, pentru că erau deja mult prea multe constrângeri pe care multă lume le punea pentru ieşirea din criză politică, nu am pus această condiţie guvernului Niculescu, relativ la TVA”, a arătat preşedintele.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a fost întrebat cine este responsabil pentru creșterea cursului valutar: președintele sau guvernele care au condus România.

Șeful statului a explicat că evoluția cursului de schimb nu poate fi atribuită unei singure persoane sau instituții, deoarece aceasta depinde de mai mulți factori economici. Printre aceștia se numără evoluția dobânzilor la nivel internațional, costurile la care România se împrumută și raportul dintre cererea și oferta de euro de pe piața internă.