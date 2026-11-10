România va primi mai devreme primele sisteme radar Ground Master 200. Ministerul Apărării anunță accelerarea livrărilor

România ar putea primi mai devreme primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A, destinate supravegherii spațiului aerian. Reprezentanții companiei Thales au confirmat, în cadrul unei întâlniri cu ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, posibilitatea devansării termenelor de livrare. Noile echipamente vor permite detectarea amenințărilor aeriene, de la drone care zboară la altitudini joase până la aeronave și rachete aflate la altitudini mari.

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, s-a întâlnit marți, 10 noiembrie, cu reprezentanții companiei Thales pentru a analiza stadiul programelor de înzestrare cu sisteme radar și posibilitățile de accelerare a livrărilor.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții companiei au confirmat că termenele de livrare pentru primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A ar putea fi devansate.

Primul sistem ar putea ajunge în România cu câteva săptămâni mai devreme decât era prevăzut inițial, în timp ce livrarea celui de-al doilea ar putea fi accelerată cu câteva luni.

Această modificare a calendarului ar permite Forțelor Aeriene Române să utilizeze mai devreme echipamente moderne de supraveghere și detectare a amenințărilor aeriene.

Sistemele Ground Master 200 MM/A sunt destinate îmbunătățirii capacității de supraveghere a spațiului aerian.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării, echipamentele vor putea identifica amenințări aflate la altitudini diferite, inclusiv drone care zboară aproape de sol, aeronave și rachete aflate la altitudini mari.

Livrarea accelerată a sistemelor face parte din eforturile de modernizare a infrastructurii radar și de consolidare a capacităților Forțelor Aeriene Române.

Ministrul apărării a subliniat importanța acestor echipamente pentru protejarea spațiului aerian național.

„Avem nevoie de capabilități moderne pentru protejarea spațiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important. În același timp, ne interesează ca programele de înzestrare să însemne și dezvoltare industrială în România: transfer de tehnologie, implicarea companiilor locale și locuri de muncă pentru specialiștii noștri. Investițiile în competență și tehnologie trebuie să se regăsească și în capacitatea industriei românești de a participa la proiecte de apărare complexe”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

Un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii a fost dezvoltarea cooperării industriale dintre România și compania Thales.

Ștefan-Radu Oprea a apreciat investițiile realizate de companie pe piața românească, în special în domeniul dezvoltării de produse software de înaltă calitate.

Ministrul și-a exprimat interesul pentru extinderea acestor activități, astfel încât specialiștii români să poată beneficia de mai multe oportunități profesionale în țară.

Discuțiile au vizat și posibilitatea implicării companiilor locale în proiectele de apărare, transferul de tehnologie și utilizarea expertizei specialiștilor români.

Ministerul Apărării urmărește astfel ca programele de achiziții militare să contribuie și la dezvoltarea capacităților industriale din România.

Achiziția sistemelor radar de supraveghere aeriană de tip Gap Filler se desfășoară în cooperare cu alte state europene, sub coordonarea Franței.

Separat, programul pentru sistemele mobile de dirijare la apropiere și aterizare este implementat în baza unui contract încheiat cu asocierea Thales România – Thales LAS France.

Cele două programe urmăresc modernizarea infrastructurii radar și îmbunătățirea capacităților operaționale ale Forțelor Aeriene Române.

Prin aceste achiziții, Ministerul Apărării urmărește dezvoltarea unor capacități moderne de supraveghere aeriană și îmbunătățirea echipamentelor utilizate de aviația militară română.