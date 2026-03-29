Diana Șoșoacă este așteptată luni, la ora 10:00, la Parchetul General, într-un dosar în care este acuzată de mai multe infracțiuni grave. De data aceasta, senatoarea ar urma să fie supusă și unei expertize psihiatrice, procedură pe care ea o respinge.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a transmis Șoșoacă într-un comunicat.

Diana Șoșoacă a fost audiată marți în Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, ca urmare a solicitării Parchetului General al României de ridicare a imunității sale parlamentare, într-un dosar aflat în desfășurare ce implică 11 infracțiuni.

„Această citație vine după demersurile făcute de Parchetul General pentru ridicarea imunității mele europarlamentare și după audierea din 24 martie, desfășurată într-un climat pe care îl consider ostil și abuziv. Nu a existat săptămână să nu mă citeze de 2-3 ori, numai când eram plecată în Parlamentul European. Când eram în România, nu m-au citat niciodată și , deși le-am adus la cunoștință că aș putea veni atunci, au refuzat audierea”, a precizat Șoșoacă în comunicatul transmis.

Diana Șoșoacă susține că se confruntă cu abuzuri ce implică „intimidare și presiune psihică”. Ea afirmă că solicitarea ridicării imunității, audierea repetată, cererea unei expertize psihiatrice pentru declarații politice și continuarea urmăririi penale creează o presiune constantă asupra sa, din cauza opiniilor politice și a refuzului de a se supune.

Senatoarea compară aceste practici cu metodele din anii ’50, menționând că sunt încercări de a testa rezistența psihică a celor care refuză să se supună, asemenea tacticilor utilizate de regimuri dictatorial.

„Vreau sa vă mai spun încă o dată. Nu mă opresc. Nu tac. Nu cedez. Drumul pe care merg nu are cale de întoarcere. Îmi voi respecta obligațiile legale și mă voi prezenta în fața organelor judiciare ori de câte ori sunt chemată și pot, dar resping categoric și vehement orice încercare de intimidare sau de reducere la tăcere prin dosare, expertize, șantaje, amenințări și presiuni”, a mai precizat europarlamentara.

Senatoarea Diana Șoșoacă este cercetată pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate și patru infracțiuni de promovare în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război. În plus, este acuzată de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și antisemite, precum și de negarea și minimalizarea Holocaustului, conform prevederilor OUG nr. 31/2002.