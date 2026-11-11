Nvidia pierde 430 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Scandalul care îl vizează pe CEO-ul Jensen Huang ajunge în atenția lui Donald Trump

Nvidia se confruntă cu o criză majoră de imagine și guvernanță, după apariția unor informații despre relația directorului general Jensen Huang cu o femeie de afaceri din China, suspectată că ar fi spion pentru Beijing. Controversa a provocat turbulențe pe piețele financiare, compania pierzând aproximativ 430 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în numai două ședințe de tranzacționare.

Scandalul s-a amplificat marți, 10 noiembrie 2026, după apariția unor acuzații potrivit cărora relația lui Huang cu Alice Huang ar fi facilitat livrări de cipuri Nvidia către China în valoare de cel puțin 7,5 miliarde de dolari. În plus, au apărut informații potrivit cărora secretarul de stat american Marco Rubio l-ar fi informat anterior pe președintele Donald Trump despre această situație.

Consecințele sunt deja vizibile la nivel politic și corporativ, conform Reuters. Liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer, a cerut explicații administrației și înăsprirea restricțiilor privind exporturile de cipuri către China. În paralel, directorii independenți ai Nvidia au angajat avocați externi pentru a investiga acuzațiile, iar un senator republican a cerut demisia lui Jensen Huang din funcția de director general.

Controversa a determinat reacții puternice în Congresul american. Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a solicitat administrației Trump să ofere explicații complete cu privire la modul în care președintele l-a apărat pe Jensen Huang. De asemenea, acesta a cerut parlamentarilor să aprobe rapid noi restricții privind exporturile americane de cipuri către China.

Schumer a criticat poziția președintelui, acuzându-l că nu tratează suficient de serios problema spionajului străin în industria tehnologică americană. În opinia liderului democrat, președintele SUA trebuie să protejeze interesele Americii, nu pe cele ale Chinei sau ale apropiaților săi.

Criticile au venit și din partea republicanilor. Senatorul Kevin Cramer, membru al Comisiei pentru Afaceri Bancare din Senat, a cerut ca Jensen Huang să renunțe la funcția de director general al Nvidia. Acesta consideră că posibilitatea ca directorul companiei să fie vulnerabil la șantaj este atât de mare încât poziția sa devine incompatibilă cu responsabilitatea de a conduce o companie care gestionează tehnologii sensibile precum cipurile Nvidia.

Acuzațiile au transformat comportamentul personal al lui Huang într-un risc mai amplu pentru companie, ridicând semne de întrebare cu privire la guvernanța corporativă și la dependența Nvidia de directorul său general.

Jensen Huang conduce compania de peste trei decenii și a transformat-o în principalul furnizor mondial de cipuri pentru inteligență artificială. El deține aproximativ 3,6% din acțiunile Nvidia, fără să aibă însă controlul majoritar asupra drepturilor de vot. În plus, conduce o organizație cu o structură neobișnuit de flexibilă, în care zeci de directori îi raportează direct.

Separat de investigația internă a companiei, FBI analizează dacă Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a fost ținta unei operațiuni de informații străine.

Directorul Nvidia le-a transmis angajaților că și-a înșelat soția, însă nu a oferit detalii despre relația respectivă. În același timp, Ministerul de Externe al Chinei a respins acuzațiile potrivit cărora femeia de afaceri ar fi fost spion, considerându-le nefondate.

Potrivit informațiilor publicate de CNBC, Huang și-a cerut scuze directorilor de rang înalt ai companiei în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, desfășurate luni. Ulterior, discuțiile au fost orientate din nou către activitatea companiei, iar marți directorul general a revenit la sediul Nvidia, unde a participat la întâlniri.

Conducerea Nvidia a transmis că nu are motive să creadă că securitatea națională a Statelor Unite sau secretele comerciale ale companiei au fost compromise. Totodată, Jensen Huang și-a asumat cooperarea cu investigația internă.

Consiliul de administrație a angajat un avocat extern pentru a conduce ancheta. Este vorba despre Joon Kim, partener al firmei de avocatură Wachtell Lipton și fost procuror general interimar al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New Yorkului. Activitatea sa profesională include investigații interne și apărarea în dosare privind infracțiuni economice.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale scandalului privește momentul în care președintele Donald Trump a fost informat despre presupusele legături dintre directorul Nvidia și Alice Huang.

Potrivit unui articol publicat marți de The New York Times, secretarul de stat Marco Rubio l-ar fi informat pe Donald Trump despre această situație în luna mai, la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul deplasării către China.

Informarea ar fi vizat informații obținute de serviciile americane de informații, potrivit cărora Jensen Huang ar fi fost implicat într-o relație cu o femeie suspectată că ar fi spion chinez. Publicația a relatat, citând persoane familiarizate cu situația, că aceasta ar fi fost cel puțin a doua oară în șapte luni când Trump primea informații despre aceste suspiciuni.

Luni, președintele american a declarat că a discutat cu Jensen Huang și l-a întrebat dacă știa că femeia respectivă ar fi fost spion. Potrivit relatării lui Trump, directorul Nvidia i-ar fi spus că nu avea absolut nicio idee despre presupusa activitate de spionaj. Președintele a afirmat că îl crede pe Huang.

Donald Trump a mai susținut că nu știa despre presupusele legături atunci când directorul Nvidia l-a însoțit în vizita din China, desfășurată în luna mai.

Un oficial de la Casa Albă a contestat informațiile publicate de The New York Times și a trimis Reuters la declarațiile făcute luni de președintele american.

Într-o relatare separată, publicația americană Axios a scris marți, citând surse, că secretarul Comerțului, Howard Lutnick, ar fi primit un memorandum cu un nivel ridicat de clasificare, care îl avertiza în legătură cu relația dintre Jensen Huang și Alice Huang.

Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, este femeia de afaceri chineză aflată în centrul controverselor. Potrivit unei investigații publicate de The Information, aceasta, împreună cu soțul și sora sa, ar fi construit o rețea de companii în China și Singapore, prin intermediul căreia ar fi urmărit să achiziționeze cipuri Nvidia.

Atunci când comenzile pentru cipurile Nvidia supuse restricțiilor americane de export au fost blocate, Alice Huang ar fi folosit legăturile sale cu producătorul american pentru a obține livrările necesare.

Potrivit publicației, această activitate ar fi facilitat introducerea în China a aproximativ 240.000 de cipuri Nvidia din seriile H100, H200 și a unor modele A100.

O parte dintre cipurile respective ar fi ajuns în cele din urmă la companii chineze importante, precum Alibaba și Tencent, dar și la laboratoare de inteligență artificială de dimensiuni mai mici.

Reuters a precizat că nu a putut stabili unde se află Alice Huang pentru a-i solicita un punct de vedere.

Înainte de a deveni acționarul majoritar al companiei singaporeze de servicii cloud Megaspeed International, Alice Huang a ocupat funcții de conducere într-o firmă de investiții din Shanghai.

Megaspeed International are legături cu Century Litong, o companie cu sediul în China care a obținut în 2023 statutul de partener preferențial pentru servicii cloud al Nvidia. Acest statut îi oferea acces prioritar la cipurile producătorului american.

Scandalul a atras atenția și asupra modului în care autoritățile americane gestionează companiile chineze care au acces la tehnologie sensibilă.

Financial Times a relatat marți că mai multe agenții guvernamentale americane au făcut demersuri pentru includerea Megaspeed pe lista entităților comerciale supuse restricțiilor. Este vorba despre o listă neagră comercială care cuprinde organizații despre care oficialii americani consideră că au legături cu China și prezintă riscuri pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Potrivit publicației, Departamentul Comerțului ar fi întârziat însă demersurile pentru includerea companiei pe această listă.

Autoritatea americană ar fi solicitat informații suplimentare despre unele dintre companiile analizate pentru o eventuală includere pe lista restricțiilor. Nu era clar dacă Megaspeed se număra printre acestea, însă întârzierea procedurii a făcut ca firma să nu fie inclusă pe lista respectivă, potrivit relatării Financial Times.

Departamentul Comerțului și Nvidia nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii. Nici Alibaba, Tencent, Megaspeed și Century Litong nu au putut fi contactate imediat pentru un punct de vedere, în afara programului obișnuit de lucru.

Reuters a precizat că nu a putut verifica independent informațiile publicate de celelalte instituții media.

Controversa a avut efecte importante și asupra evoluției bursiere a companiei. Nvidia a pierdut aproximativ 430 de miliarde de dolari din valoarea de piață în numai două ședințe de tranzacționare, pe fondul apariției noilor informații despre Jensen Huang și presupusele sale legături cu Alice Huang.

Înainte de izbucnirea scandalului, acțiunile companiei evoluaseră aproape fără modificări de la începutul anului. Ulterior, titlurile Nvidia au înregistrat o scădere de 9,5%.

Acțiunile companiei au rămas în urma evoluției generale a pieței americane, reprezentată de indicele S&P 500. Investitorii sunt preocupați și de întrebarea dacă investițiile uriașe în infrastructura și tehnologiile de inteligență artificială vor genera randamente suficiente.

Astfel, acuzațiile privind relația lui Jensen Huang cu femeia de afaceri chineză au adăugat un nou risc pentru Nvidia, într-un moment în care compania este deja supusă presiunilor investitorilor privind rentabilitatea cheltuielilor din sectorul inteligenței artificiale.

Scandalul ridică în același timp întrebări despre securitatea lanțurilor de aprovizionare cu cipuri, respectarea restricțiilor americane privind exporturile către China și concentrarea puterii de decizie în jurul directorului general al celui mai important producător de procesoare pentru inteligență artificială.