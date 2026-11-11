Polonia cumpără tot mai multe produse fabricate în România. Ce mărfuri românești ajung pe una dintre cele mai mari piețe din Europa

Polonia a devenit una dintre piețele importante pentru exportatorii români, iar relațiile comerciale dintre cele două țări au ajuns la un nivel de ordinul miliardelor de euro. România trimite peste graniță componente auto, echipamente electrice, utilaje, produse din cauciuc și materiale plastice. În același timp, importurile din Polonia sunt considerabil mai mari decât exporturile românești, iar diferența se vede în balanța comercială bilaterală.

Cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, marcată anual la 11 noiembrie, relația economică dintre București și Varșovia reprezintă unul dintre cele mai concrete exemple ale apropierii dintre cele două state. Schimburile comerciale de peste 11 miliarde de euro înregistrate în 2024 și cele de aproape 9 miliarde de euro din primele nouă luni ale anului trecut, potrivit datelor oficiale, confirmă poziția Poloniei printre partenerii comerciali importanți ai României.

Relațiile comerciale dintre România și Polonia au crescut constant în ultimii ani, iar piața poloneză reprezintă o destinație importantă pentru producătorii români. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), prezentate de autoritățile poloneze prin intermediul portalului economic al Ministerului Afacerilor Externe de la Varșovia, schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 8,99 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025.

Din această sumă, exporturile Poloniei către România au însumat 6,11 miliarde de euro, în timp ce livrările românești către piața poloneză au totalizat 2,88 miliarde de euro. Astfel, Polonia a înregistrat un excedent comercial de aproximativ 3,23 miliarde de euro în relația cu România.

În anul 2024, schimburile comerciale dintre cele două state se ridicaseră la 11,72 miliarde de euro. România exportase în Polonia bunuri în valoare de 3,71 miliarde de euro, în timp ce importurile din această țară ajunseseră la aproximativ 8 miliarde de euro.

Evoluția din ultimii ani arată importanța tot mai mare a relației comerciale dintre cele două economii. În 2021, schimburile bilaterale însumau aproximativ 9,11 miliarde de euro, în 2022 au ajuns la 10,94 miliarde de euro, iar în 2023 au depășit 11 miliarde de euro.

Potrivit aceleiași surse, Polonia s-a situat pe locul al cincilea între cei mai mari furnizori de bunuri pentru România și pe locul al șaselea în clasamentul piețelor de desfacere pentru produsele românești în primele nouă luni din 2025.

De asemenea, Polonia a absorbit 4% din exporturile totale ale României în perioada analizată, fiind la același nivel cu Olanda. Germania a rămas principalul partener pentru exportatorii români, cu o pondere de 20,1%, urmată de Italia, cu 8,9%, și Franța, cu 6,3%.

Produsele pe care România le trimite în Polonia nu se limitează la alimente sau bunuri de larg consum. O parte importantă a exporturilor este reprezentată de componente industriale, echipamente electrice și produse destinate sectorului auto.

Datele pentru întregul an 2025 din baza de comerț internațional UN Comtrade, prelucrate și publicate de Trading Economics, arată că exporturile românești către Polonia au ajuns la aproximativ 4,36 miliarde de dolari.

Cea mai mare categorie a fost reprezentată de echipamentele electrice și electronice, cu livrări de aproximativ 812 milioane de dolari. Pe locul al doilea s-au aflat vehiculele și componentele auto, cu aproximativ 790 de milioane de dolari.

O altă categorie importantă a fost cea a mașinilor și utilajelor mecanice, inclusiv reactoare și cazane, pentru care valoarea exporturilor s-a ridicat la aproximativ 445,8 milioane de dolari.

Practic, numai aceste trei categorii au însumat peste 2 miliarde de dolari, reprezentând aproape jumătate din totalul exporturilor românești către piața poloneză.

Alte produse românești care au ajuns în Polonia în 2025 au fost:

produse din cauciuc – aproximativ 212 milioane de dolari;

materiale plastice și articole din plastic – aproximativ 178 milioane de dolari;

instrumente optice, fotografice și aparatură medicală – aproximativ 157 milioane de dolari;

produse din aluminiu – aproximativ 143 milioane de dolari;

articole din fier și oțel – aproximativ 138 milioane de dolari;

mobilă, corpuri de iluminat și construcții prefabricate – aproximativ 127 milioane de dolari;

produse din lemn – aproximativ 93 milioane de dolari.

Exporturile au inclus și îmbrăcăminte, încălțăminte, cereale, produse cosmetice, preparate alimentare, jucării și articole sportive.

Structura livrărilor arată că relația comercială dintre cele două țări este susținută în special de industria prelucrătoare. Producătorii români livrează către Polonia atât bunuri finite, cât și componente și materiale care pot fi utilizate în procesele industriale.

Importanța pieței poloneze pentru România se vede și în evoluția comerțului exterior la nivel general. În primele nouă luni din 2025, exporturile totale ale României au însumat 72,18 miliarde de euro, în creștere cu 4,2% față de perioada similară din 2024, potrivit datelor INS citate de autoritățile poloneze.

În același interval, importurile României au ajuns la 96,67 miliarde de euro, tot cu 4,2% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni din anul precedent.

La nivelul întregului comerț exterior românesc, cele mai importante categorii de export au fost mașinile și echipamentele electrice, cu o pondere de 27,4%, urmate de mijloacele de transport, cu 19,1%. Metalele și produsele metalurgice au reprezentat 7,7% din exporturi, iar materialele plastice și produsele din cauciuc au avut o pondere de 6,1%.

Aceste categorii se regăsesc și în structura livrărilor către Polonia, ceea ce arată că producătorii români sunt integrați în schimburile industriale dintre cele două economii.

Relația comercială are loc într-un context în care ambele țări fac parte din piața unică europeană, ceea ce facilitează circulația bunurilor și dezvoltarea parteneriatelor dintre producători și distribuitori.