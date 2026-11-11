O schimbare importantă pentru românii cu salariu și venituri suplimentare. Cine ar putea scăpa de plata CASS

Persoanele care realizează venituri din salarii, dar obțin și bani din alte surse, ar putea beneficia de modificări importante privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

O inițiativă legislativă înregistrată marți la Senat propune eliminarea obligației de plată a contribuției pentru veniturile suplimentare care nu depășesc plafonul anual de 120.000 de lei. Măsura ar urma să se aplice mai multor categorii de câștiguri, printre care veniturile din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor și activități independente.

Proiectul legislativ propune modificarea Codului fiscal, astfel încât angajații care plătesc deja contribuția la sănătate prin intermediul salariului să nu mai datoreze CASS și pentru alte venituri, în limita unui plafon anual de 120.000 de lei. Facilitatea ar viza persoanele care obțin câștiguri din surse suplimentare, pe lângă veniturile salariale.

Concret, dacă valoarea cumulată a acestor venituri se încadrează sub pragul stabilit prin proiect, contribuabilii nu ar mai avea obligația achitării unei contribuții separate pentru sumele respective. Printre veniturile vizate se numără cele provenite din închirierea proprietăților, dividende, dobânzi, drepturi de autor și alte activități independente pentru care legislația actuală prevede plata contribuției de sănătate.

Pentru persoanele ale căror câștiguri suplimentare depășesc 120.000 de lei într-un an, inițiativa prevede o modalitate diferită de calcul. CASS ar urma să fie datorată numai pentru partea care trece peste plafon, nu pentru întreaga valoare a veniturilor realizate din surse suplimentare.

Un exemplu prezentat pentru explicarea mecanismului este cel al unui salariat care obține 140.000 de lei anual din alte surse decât salariul. Potrivit regulii propuse, contribuția de sănătate s-ar calcula doar pentru diferența de 20.000 de lei care depășește limita de 120.000 de lei. Cota CASS ar rămâne neschimbată, proiectul neprevăzând modificarea procentului stabilit de legislația fiscală în vigoare.

În prezent, angajații datorează contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru veniturile salariale, aceasta fiind reținută lunar. Obligațiile fiscale pot continua însă și pentru alte categorii de câștiguri, chiar dacă persoana respectivă este deja asigurată prin plata contribuției aferente salariului.

Astfel, salariații care obțin bani din chirii, dividende, dobânzi sau activități independente pot avea obligația de a achita separat CASS, în funcție de regulile fiscale aplicabile fiecărui tip de venit. Aceste obligații sunt stabilite distinct și trebuie raportate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin intermediul declarației unice.

Inițiatorul proiectului consideră că actualul sistem generează o sarcină fiscală suplimentară pentru persoanele care contribuie deja la finanțarea sistemului public de sănătate prin veniturile salariale. În justificarea propunerii este invocat faptul că plata unor contribuții suplimentare nu înseamnă automat accesul la servicii medicale suplimentare sau la beneficii diferite față de cele de care beneficiază ceilalți asigurați.

Un alt argument folosit pentru susținerea modificării este principiul constituțional al „justei așezări a sarcinilor fiscale”. Acesta este invocat pentru justificarea unui sistem de impozitare și contribuții care să țină cont de situația contribuabililor și de obligațiile fiscale pe care aceștia le au deja.

Propunerea legislativă reintroduce parțial o abordare care a mai existat în trecut în legislația privind asigurările de sănătate, când anumite venituri suplimentare puteau beneficia de exceptare de la plata CASS dacă persoana obținea și venituri salariale. Noua variantă stabilește însă o limită anuală clară, de 120.000 de lei, peste care contribuția ar continua să fie datorată.

Prin urmare, persoanele cu venituri suplimentare care se încadrează sub plafon ar putea beneficia de scutire, în timp ce contribuabilii cu încasări mai mari ar achita CASS pentru partea care depășește pragul propus. Mecanismul ar păstra astfel obligația de contribuție pentru veniturile care trec de limita stabilită, fără modificarea cotei aplicabile.

Inițiatorul admite că introducerea acestei facilități ar putea reduce veniturile bugetare încasate din CASS pentru câștigurile suplimentare mai mici de 120.000 de lei anual. În justificarea proiectului este menționată însă posibilitatea compensării parțiale a acestui impact prin declararea unui număr mai mare de venituri și prin menținerea obligațiilor fiscale pentru câștigurile care depășesc plafonul.

Pe lângă reducerea obligațiilor fiscale pentru angajații care au și alte surse de venit, proiectul urmărește să încurajeze desfășurarea activităților independente și realizarea unor investiții personale. Inițiatorul consideră că diminuarea contribuțiilor datorate pentru veniturile complementare ar putea susține și persoanele care desfășoară activități suplimentare pe lângă locul de muncă.

Propunerea se referă la mai multe categorii de venituri care, potrivit regulilor actuale, pot genera obligații distincte privind plata contribuției de sănătate. Printre acestea se regăsesc câștigurile din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor și activități independente, pentru care ar urma să se aplice același plafon anual.

În această etapă, modificările sunt cuprinse într-un proiect legislativ depus la Senat și nu reprezintă reguli fiscale deja aplicabile. Introducerea facilităților propuse depinde de parcurgerea procedurii legislative, adoptarea proiectului și intrarea în vigoare a noilor prevederi.