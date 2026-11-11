UZPR critică decizia lui Nicușor Dan de a interzice accesul unui jurnalist la Cotroceni. Uniunea cere respectarea libertății presei

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său. Organizația consideră măsura inacceptabilă și atrage atenția asupra dreptului presei de a adresa întrebări autorităților. Controversa a apărut în timpul unei conferințe de presă, după ce jurnalistul i-a adresat șefului statului o întrebare referitoare la justiție. UZPR solicită respectarea legislației privind acreditarea jurnaliștilor și accesul la informațiile de interes public.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a criticat decizia anunțată de președintele Nicușor Dan privind interzicerea participării unui jurnalist la viitoarele conferințe de presă de la Palatul Cotroceni, invocând dreptul publicului de a primi informații despre activitatea autorităților.

Într-un comunicat, organizația reafirmă că jurnaliștii trebuie să poată adresa întrebări reprezentanților instituțiilor publice, inclusiv atunci când acestea sunt incomode. Potrivit UZPR, exercitarea acestui drept permite cetățenilor să înțeleagă motivele și circumstanțele în care sunt adoptate deciziile care îi afectează.

Reprezentanții uniunii consideră că restricționarea accesului presei la conferințele oficiale nu afectează exclusiv activitatea jurnaliștilor, ci și posibilitatea publicului de a obține explicații din partea persoanelor care ocupă funcții de conducere în stat.

Organizația subliniază că autoritățile au obligația de a acorda acreditări fără discriminare și că eventualele sancțiuni aplicate reprezentanților mass-media trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege.

În același timp, UZPR atrage atenția că jurnaliștii au responsabilitatea de a menține un dialog civilizat cu interlocutorii și condamnă comportamentele excesive ale unor membri ai profesiei.

Potrivit poziției exprimate de organizație, eventualele abateri trebuie analizate și sancționate exclusiv în condițiile legii, întrucât interdicțiile arbitrare pot crea precedente care să condiționeze accesul presei de deciziile persoanelor cărora li se solicită explicații.

UZPR reafirmă că libertatea presei reprezintă un principiu fundamental al democrației și solicită tuturor autorităților publice să respecte dreptul jurnaliștilor de a obține informații de interes public.

Ovidiu Vanghele, jurnalistul vizat de decizia președintelui Nicușor Dan, are o experiență profesională de aproximativ 24 de ani și a participat la realizarea mai multor investigații jurnalistice care au vizat instituții publice, abuzuri și utilizarea resurselor financiare.

Potrivit biografiei publicate pe platforma Ratiuforum, acesta și-a început activitatea în presă în 2002, la agenția Mediafax, iar în 2012 s-a alăturat redacției de știri Pro TV.

Un an mai târziu, în 2013, a înființat Centrul pentru Investigații Media (CIM), organizație neguvernamentală pe care o conduce și în prezent. Activitatea sa de investigație a inclus documentarea abuzurilor din instituțiile de sănătate mintală și a unor fraude care au implicat fonduri publice.

În 2016, Vanghele a colaborat cu jurnalista Ana Poenariu, de la RISE Project, pentru realizarea seriei de investigații „Toți oamenii generalului”, dedicată fostului vicepremier Gabriel Oprea.

De-a lungul carierei, jurnalistul a înființat și coordonat echipa editorială EurActiv România și a colaborat cu platformele Factual, proiect de verificare a informațiilor dezvoltat de Funky Citizens, și Ziare.com.

Din 2017, Ovidiu Vanghele coordonează împreună cu Vlad Stoicescu proiectul jurnalistic „Să fie Lumină”. Cei doi au realizat și un podcast video săptămânal dedicat actualității din România.

Activitatea de investigație a lui Ovidiu Vanghele a inclus documentarea unor cazuri de abuz sexual în instituții religioase, precum și a unor nereguli grave din sistemul de asistență socială.

Jurnalistul se numără printre autorii seriei de dezvăluiri privind abuzurile sexuale comise de fostul episcop al Bisericii Ortodoxe Române Corneliu Bârlădeanu, cunoscut și sub numele de Corneliu Onilă, asupra unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

De asemenea, alături de jurnalista Bianca Albu, acesta a realizat investigația „Azilele groazei”, urmată de seria „Toți știau”, materiale care au documentat situații grave din centrele de îngrijire.

Ovidiu Vanghele a desfășurat și activitate didactică, predând jurnalism de investigație la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București.

Pentru activitatea sa profesională, jurnalistul a primit de-a lungul timpului mai multe distincții în cadrul Premiilor Superscrieri.

Incidentul care a provocat reacția UZPR s-a produs în timpul unei conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni, când Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui Nicușor Dan o întrebare referitoare la activitatea procurorului general Cristina Chiriac.

Jurnalistul a solicitat explicații privind un vot exprimat de aceasta în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu o propunere de sesizare a Inspecției Judiciare.

Întrebarea a vizat faptul că, potrivit celor susținute de jurnalist, Cristina Chiriac ar fi votat împotriva sesizării instituției care urma să verifice o presupusă ingerință ce o privea chiar pe aceasta.

Ovidiu Vanghele a întrebat dacă o asemenea situație este compatibilă cu obiectivele de reformare a justiției prezentate de Nicușor Dan în campania prezidențială.

Jurnalistul a formulat întrebarea astfel:

„Acum o lună, o lună și jumătate în secția de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”.

Afirmațiile privind votul din CSM și presupusa ingerință reprezintă aspectele invocate de jurnalist în întrebare, fără ca materialul prezentat să includă o verificare independentă a acestora.

Președintele Nicușor Dan a reacționat la intervenția jurnalistului prin anunțarea unei restricții privind participarea acestuia la viitoarele conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a motivat măsura prin injuriile pe care a susținut că Ovidiu Vanghele i le-ar fi adresat anterior. Totodată, președintele a afirmat că dispoziția sa nu fusese respectată de membrii echipei prezidențiale responsabili de organizarea conferinței.

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Momentul în care Nicușor Dan anunță interdicția poate fi urmărit la finalul înregistrării conferinței de presă de la Palatul Cotroceni.

Relația dintre Ovidiu Vanghele și Nicușor Dan a cunoscut o schimbare în perioada de după alegerile prezidențiale, jurnalistul trecând de la susținerea publică a candidaturii acestuia la formularea unor critici directe la adresa activității sale.

O analiză a unor postări publicate de jurnalist pe pagina personală de Facebook indică faptul că acesta și-a exprimat inițial sprijinul pentru Nicușor Dan în timpul campaniei electorale.

Ulterior, Vanghele a criticat în repetate rânduri pozițiile și declarațiile președintelui, în special pe cele referitoare la funcționarea sistemului judiciar și la reformarea justiției.

Unele dintre mesajele publicate pe rețelele de socializare au inclus formulări ofensatoare și apelative insultătoare la adresa șefului statului, în contextul dezacordurilor privind deciziile și declarațiile acestuia pe teme de justiție.