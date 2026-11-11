Egiptul declară o organizație islamică din România drept entitate teroristă. Decizia instanței din Cairo produce efecte timp de cinci ani

Egiptul a inclus Liga Islamică și Culturală din România pe lista organizațiilor teroriste, în urma unei hotărâri pronunțate de o instanță din Cairo. Măsura este valabilă pentru o perioadă de cinci ani și vizează, în total, 35 de organizații cu legături în Europa și 36 de persoane fizice. Decizia autorităților judiciare egiptene atrage aplicarea unor restricții privind activitatea, finanțarea și patrimoniul entităților incluse pe listă.

Liga Islamică și Culturală din România se numără printre cele 35 de organizații desemnate drept entități teroriste de justiția egipteană, în cadrul unei hotărâri care include și 36 de persoane fizice și care produce efecte juridice pentru următorii cinci ani.

Potrivit publicației Egypt Today, decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel a Doua a Curții Penale din Cairo, cu sediul în Badr, într-un dosar instrumentat de Securitatea Supremă a Statului.

Reprezentanții Ligii Islamice și Culturale din România au fost contactați de G4Media, prin intermediul numărului de telefon publicat pe pagina de Facebook a organizației. Aceștia au afirmat că nu cunosc situația prezentată și au refuzat atât informațiile pe care jurnalistul a încercat să le comunice, cât și formularea unui punct de vedere referitor la hotărârea instanței egiptene.

Hotărârea pronunțată în Egipt nu privește exclusiv organizația din România, ci cuprinde o serie de asociații și structuri islamice care își desfășoară activitatea în diferite țări europene.

Printre entitățile menționate în decizia judecătorească se află Consiliul Musulmanilor Europeni, împreună cu filialele sale, Musulmanii din Franța, Asociația Musulmană din Marea Britanie și Liga Musulmană Elvețiană.

Lista cuprinde, de asemenea, mai multe asociații islamice din Germania, Italia, Suedia și alte state europene, ceea ce extinde sfera hotărârii asupra unor organizații care funcționează în afara teritoriului egiptean.

În document sunt menționate și instituții cu activități religioase, educaționale și de cercetare, inclusiv Consiliul European pentru Fatwa și Cercetare, Consiliul European al Imamilor și Institutul European de Științe Umane.

Instanța din Cairo a dispus publicarea hotărârii, procedură care determină aplicarea consecințelor juridice stabilite de legislația Egiptului pentru organizațiile și persoanele incluse pe listele privind terorismul.

Potrivit cadrului legal egiptean care reglementează desemnarea entităților teroriste și a teroriștilor, măsurile intră în vigoare odată cu publicarea deciziei și se aplică pe întreaga perioadă pentru care a fost dispusă includerea pe listă.

Legislația prevede însă posibilitatea ca instanța competentă să decidă altfel, situație în care aplicarea măsurilor poate fi modificată în condițiile stabilite de autoritățile judiciare.

Pentru entitățile desemnate drept organizații teroriste, legislația egipteană stabilește restricții care privesc direct desfășurarea activităților și utilizarea spațiilor aflate la dispoziția acestora.

Printre măsurile prevăzute se numără interzicerea activității organizațiilor și suspendarea funcționării acestora pe durata desemnării.

De asemenea, cadrul legislativ impune închiderea spațiilor destinate activităților organizațiilor vizate și interzice organizarea întrunirilor acestora.

Restricțiile impuse de legislația egipteană vizează și resursele financiare ale entităților incluse pe listă, prin interzicerea mecanismelor de finanțare și a colectării de fonduri în numele acestora.

Astfel, este interzisă atât finanțarea directă, cât și cea indirectă a organizațiilor desemnate drept teroriste. Interdicția se extinde asupra strângerii de bani sau a altor resurse destinate susținerii activităților acestora.

Totodată, legea prevede înghețarea fondurilor, proprietăților și a altor active vizate care sunt deținute sau controlate de organizațiile incluse pe listă.

Măsura se aplică inclusiv activelor și veniturilor asociate structurilor care funcționează prin intermediul entităților desemnate, în condițiile stabilite de legislația egipteană.

Aceste prevederi urmăresc limitarea activităților organizaționale și financiare ale entităților incluse pe listele terorismului din Egipt, pe durata stabilită prin hotărârea judecătorească.