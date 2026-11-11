Amenințări cu bombă în mai multe țări europene. Sute de școli din Italia și Irlanda de Nord au primit mesaje de alertă

Cel puțin 300 de școli din Italia au fost evacuate miercuri, 11 noiembrie, după ce au primit amenințări cu bombă prin e-mail. Mesajele conțineau inclusiv amenințări explicite la adresa premierului italian Giorgia Meloni. În același timp, un număr mare de unități de învățământ din Irlanda de Nord au primit mesaje similare, autoritățile desfășurând verificări pentru a stabili dacă există vreun pericol real.

În Italia, cel puțin 300 de unități de învățământ au fost evacuate miercuri, după ce conducerile acestora au primit mesaje de alertă cu bombă prin e-mail. Informația a fost confirmată de ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, care a precizat că autoritățile au înregistrat aproximativ 300 de alerte la nivel național.

Oficialul a declarat, într-o intervenție la postul de televiziune La7, că amenințările sunt considerate, cel mai probabil, false și că numărul instituțiilor de învățământ vizate ar putea să crească. Totodată, acesta a atras atenția asupra numărului mare de alerte, apreciind că situația indică existența unei strategii, conform Euronews.

Mesajele electronice trimise directorilor de școli conțineau amenințări explicite cu atacuri și făceau referire inclusiv la premierul Italiei, Giorgia Meloni. Potrivit conținutului unui e-mail, expeditorul anunța intenția de a provoca distrugeri și de a comite acte de violență împotriva italienilor.

În mesaj se afirma că în clădire ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv puternic, prevăzut cu un mecanism de declanșare de la distanță. De asemenea, autorul susținea că ar fi fost plasată o bombă în motorul mașinii premierului Giorgia Meloni.

E-mailul era semnat cu numele Mikhail Andropov, prezentat drept liderul Vilayatului din Misoginistan. Autenticitatea și conținutul mesajelor nu au fost încă verificate, iar autoritățile desfășoară controale de securitate pentru a garanta protecția elevilor, profesorilor și celorlalți angajați din școli.

Una dintre unitățile de învățământ din Roma le-a transmis părinților, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, că, în urma unei alerte cu bombă la nivel național, toți elevii au fost conduși într-o zonă sigură și se aflau în continuare sub supravegherea cadrelor didactice.

Ministrul Educației a apreciat că amploarea incidentului și numărul mare de instituții vizate demonstrează lipsa de credibilitate a amenințării. Cu toate acestea, verificările continuă pentru a exclude orice risc la adresa comunităților școlare.

Incidentul a atras și reacția ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto. Acesta a anunțat că va prezenta în Parlament informații despre situație și despre aspectele care țin de securitatea generală a țării.

Oficialul consideră că alertele cu bombă fac parte dintr-o strategie de destabilizare, prin care se urmărește răspândirea terorii și provocarea îngrijorării în rândul populației.

Guido Crosetto a atras atenția că, folosind mijloacele și instrumentele disponibile în prezent, orice persoană poate trimite un e-mail unei școli, unei grădinițe sau unei companii aeriene, susținând că în incintă ori la bordul unui mijloc de transport există o bombă.

Alertele din Italia apar într-un context european marcat de îngrijorări tot mai mari privind amenințările asociate războiului hibrid. În ultima perioadă, astfel de incidente au vizat mai multe tipuri de infrastructură și instituții, printre care supermarketuri, bănci de sânge, traficul aerian și posturi de televiziune.

În paralel cu situația din Italia, un număr mare de școli din Irlanda de Nord au primit un e-mail de amenințare. Autoritățile au anunțat că mesajul prezintă asemănări cu o alertă falsă transmisă în luna octombrie, când mai multe unități de învățământ au fost închise în urma unei amenințări potrivit căreia dispozitive explozive ar fi fost amplasate în sute de școli din regiune.

Poliția a confirmat că a primit sesizări referitoare la un e-mail îngrijorător transmis mai multor instituții de învățământ din Irlanda de Nord. Oamenii legii efectuează verificări urgente și mențin legătura cu școlile vizate pentru a evalua situația.

Departamentul pentru Educație din Irlanda de Nord a recomandat unităților de învățământ să rămână deschise, cu excepția cazurilor în care primesc instrucțiuni contrare din partea Serviciului de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI).

La rândul său, Autoritatea pentru Educație (EA) a anunțat că ține legătura cu poliția în legătură cu cel mai recent mesaj și că, în această etapă, nu a fost informată despre existența unor dovezi care să indice o amenințare credibilă la adresa școlilor.

Instituția a recomandat personalului din unitățile de învățământ să rămână vigilent și să raporteze către PSNI orice activitate suspectă. Totodată, a transmis că înțelege îngrijorarea provocată de astfel de mesaje și că va oferi informații suplimentare școlilor, părinților, tutorilor, copiilor și tinerilor după consultările cu poliția.

Deputata Paula Bradshaw, membră a Partidului Alianței în Adunarea Irlandei de Nord, a condamnat, într-o postare pe rețelele sociale, amenințările cu bombă transmise școlilor în cursul dimineții. Aceasta a atras atenția că asemenea acțiuni sunt inacceptabile și provoacă teamă și îngrijorare în rândul elevilor, părinților și personalului din instituțiile de învățământ. De asemenea, le-a recomandat celor vizați să își păstreze calmul și să respecte instrucțiunile oficiale.

Un element care leagă incidentele din Italia și Irlanda de Nord de alte alerte recente este numele folosit de presupusul autor al mesajelor.

E-mailurile primite de școlile italiene erau semnate Mikhail Andropov, prezentat drept liderul Vilayatului din Misoginistan. Același nume a fost folosit și în revendicarea unor amenințări cu bombă transmise vineri către redacții din Irlanda și Bulgaria.

În Irlanda, mai multe instituții media au fost vizate de astfel de mesaje, iar în Bulgaria au fost raportate amenințări similare. Reapariția aceluiași presupus autor în mesajele transmise în mai multe state europene ridică noi semne de întrebare privind amploarea și coordonarea acestor incidente.