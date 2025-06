Donald Trump a anunțat printr-o înregistrare video publicată pe platforma X, că a semnat un nou ordin executiv prin care restricționează accesul în Statele Unite pentru cetățenii a 19 state. Președintele a explicat că măsura vine în urma unui atac recent din statul Colorado, iar scopul declarat este protejarea populației americane împotriva posibilelor amenințări din afara granițelor. Casa Albă a publicat lista completă a țărilor vizate, împreună cu excepțiile aplicabile.

Noul ordin executiv semnat de președintele american Donald Trump, care urmează să intre în vigoare pe 9 iunie, vizează direct 12 țări, printre care Afganistan, Birmania, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritree, Haiti, Iran, Libia, Somali, Sudan şi Yemen.

Alte șapte state sunt incluse pe o listă secundară, cu restricții mai puțin severe. Potrivit administrației de la Washington, aceste măsuri sunt menite să „întărească filtrele de securitate” și să limiteze accesul persoanelor care ar putea reprezenta un risc pentru siguranța națională.

Printre țările supuse interdicției totale se mai află și Haiti, Eritreea, Ciad sau Birmania. Statele adăugate pe lista restricțiilor parțiale sunt Cuba, Turkmenistan, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leone și Togo.

Deși lista a fost alcătuită pe criterii de securitate, au fost prevăzute unele excepții. Cetățenii care dețin anumite tipuri de vize sau cei a căror călătorie servește „interesului național” pot primi permisiunea de a intra în Statele Unite.

„We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.” –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025