Prețul zahărului a crescut cu 25% de la începutul anului. Scumpirile ar putea continua și în lunile următoare

Prețul zahărului brut a crescut cu aproximativ 25% de la începutul anului 2026, depășind 450 de dolari pe tonă la jumătatea lunii octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani. Potrivit unei analize Coface, scumpirea este provocată de condițiile meteorologice nefavorabile, utilizarea tot mai mare a trestiei de zahăr pentru producția de biocombustibili și restricțiile comerciale. Specialiștii avertizează că deficitul global de zahăr ar putea fi mai mare decât estimările actuale.

Piața mondială a zahărului evoluează diferit față de majoritatea celorlalte piețe de mărfuri agricole, potrivit unei analize realizate de Coface.

În timp ce indicele S&P GSCI Agriculture a scăzut cu 16% de la începutul lunii septembrie, indicele dedicat zahărului a înregistrat o creștere de 1% în aceeași perioadă.

De la începutul anului, prețul de referință al zahărului brut a avansat cu aproximativ 25%, depășind pragul de 450 de dolari pe tonă la jumătatea lunii octombrie.

Organizația Internațională a Zahărului estimează un deficit mondial de 200.000 de tone pentru sezonul comercial 2026-2027, după un excedent de 1,1 milioane de tone în sezonul precedent.

Coface avertizează că deficitul ar putea fi mai mare, în condițiile în care producția este afectată simultan în mai multe regiuni importante.

Brazilia, care asigură aproximativ 23,5% din producția mondială de zahăr, a fost afectată de precipitații abundente în septembrie și la începutul lunii octombrie.

Ploile au perturbat recoltarea și procesarea trestiei de zahăr în regiunea Centru-Sud, responsabilă pentru peste 90% din producția națională.

Volumul de trestie procesată până la sfârșitul lunii septembrie a scăzut cu 2,9% față de anul precedent, ajungând la 510 milioane de tone.

În India, al doilea producător mondial, precipitațiile musonice au fost cu 12,6% sub nivelul normal, afectând dezvoltarea culturilor.

Thailanda se confruntă cu probleme similare. Producția sa de zahăr este estimată să scadă cu 17% în sezonul 2026-2027, până la mai puțin de 10 milioane de tone.

Potrivit Coface, fenomenul El Niño ar putea continua să afecteze producția cel puțin până în primul trimestru al anului 2027.

Nici Uniunea Europeană nu este ferită de problemele climatice. UE reprezintă aproximativ 8% din producția mondială de zahăr, fiind al treilea mare producător la nivel global.

Valurile de căldură record din vara anului 2026 au afectat culturile de sfeclă de zahăr, independent de efectele fenomenului El Niño.

În aceste condiții, producția europeană este estimată să scadă cu 20% în sezonul comercial 2026-2027, până la aproximativ 13,5 milioane de tone.

Reducerea producției europene se adaugă dificultăților întâmpinate de Brazilia, India și Thailanda, amplificând presiunea asupra ofertei mondiale.

Un alt factor care contribuie la scumpirea zahărului este creșterea producției de etanol, utilizat în amestec cu benzina.

Brazilia și India au majorat în ultimii ani proporția obligatorie de etanol din combustibili, pentru a reduce dependența de importurile de petrol.

În iulie, Brazilia a crescut această cotă de la 30% la 32%, nivel care va fi menținut până în ianuarie 2027.

India și-a atins încă din 2025 obiectivul de 20%, stabilit inițial pentru anul 2030.

Creșterea prețului petrolului după izbucnirea conflictului din Iran a încurajat producătorii să direcționeze mai multă trestie de zahăr către fabricarea etanolului.

În regiunea Centru-Sud a Braziliei, ponderea trestiei utilizate pentru producția de zahăr a coborât sub 47% în primele cinci luni ale sezonului, față de aproape 53% în perioada similară a anului precedent.

La jumătatea lunii octombrie, producția braziliană de zahăr era cu 14,6% mai mică decât în sezonul anterior, în timp ce producția de etanol crescuse cu 4,3%.

India, care până în 2023 era al doilea mare exportator mondial de zahăr, și-a redus treptat livrările externe, înainte de a le suspenda aproape complet în mai 2026.

Autoritățile indiene au introdus și un contingent tarifar care a permis importul unui milion de tone de zahăr brut până la 31 octombrie.

Începând cu 1 noiembrie, guvernul a interzis utilizarea trestiei de zahăr pentru producția de etanol, pentru a proteja disponibilitatea zahărului pe piața internă.

Măsura urmărește menținerea unei cantități de aproximativ 28 de milioane de tone pentru consum în sezonul 2026-2027.

Din producția estimată la 31 de milioane de tone, aproximativ 3 milioane de tone ar fi fost destinate anterior fabricării etanolului.

Restricțiile aplicate de India sporesc dependența pieței internaționale de Brazilia, țară care asigură deja 55% din exporturile mondiale de zahăr.

Potrivit analizei Coface, această concentrare face piața mai vulnerabilă la eventuale probleme de producție în Brazilia, într-un moment în care condițiile meteorologice și cererea pentru biocombustibili continuă să limiteze oferta disponibilă pentru export.