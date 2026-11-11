Rareș Bogdan critică bugetul UE pentru 2027: Ce se întâmplă cu subvențiile fermierilor români și fondurile pentru primării

Europarlamentarul Rareș Bogdan critică acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru 2027, acuzând Comisia Europeană că menține diferențele dintre subvențiile fermierilor români și cele din Vest. Acesta a reclamat și reducerea fondurilor disponibile pentru investițiile locale și dezvoltarea comunităților din România.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru 2027, susținând că fermierii români nu vor beneficia de subvenții egale cu cele acordate agricultorilor din vestul Europei. Acesta a reclamat și modificările privind fondurile de coeziune, pe care le consideră o limitare a investițiilor locale.

Rareș Bogdan a susținut că acordul privind bugetul european pentru 2027 nu rezolvă diferențele dintre subvențiile agricole primite de fermierii din România și cele acordate agricultorilor din Franța sau Germania. În opinia europarlamentarului, decalajul dintre plățile pe hectar din România și cele din vestul Europei va continua, deoarece fondurile prevăzute pentru agricultură nu au fost suplimentate.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, bugetul UE pentru 2027 a fost stabilit la 199,7 miliarde de euro în angajamente. Capitolul „Resurse naturale și mediu” beneficiază de 57,1 miliarde de euro, dintre care aproximativ 40,4 miliarde de euro sunt destinate cheltuielilor legate de piețele agricole și plăților directe către fermieri.

Europarlamentarul a comparat această sumă cu bugetele din perioada 2014-2020, când agricultorii europeni beneficiau anual de alocări cuprinse între 41 și 44 de miliarde de euro. El a atras atenția că, între timp, costurile cu motorina, îngrășămintele și semințele au crescut cu peste 30%, ceea ce face dificilă majorarea subvențiilor fără suplimentarea fondurilor disponibile.

Rareș Bogdan a anunțat că egalizarea plăților pe hectar va reprezenta una dintre principalele cerințe ale României în negocierile pentru următorul cadru financiar multianual. El consideră că agricultorii români ar trebui să beneficieze de o plată de bază de 200 de euro pe hectar, la un nivel comparabil cu cel din statele vest-europene.

O altă nemulțumire exprimată de europarlamentar vizează fondurile europene destinate dezvoltării regionale și investițiilor locale. Acesta a susținut că România și alte 16 state membre au solicitat menținerea separată a Politicii de Coeziune față de finanțările pentru agricultură și dezvoltare.

În opinia sa, Comisia Europeană ar fi modificat destinația unei părți din fondurile de coeziune, orientându-le către alte priorități europene. Din cele 75,7 miliarde de euro alocate capitolului „Coeziune, reziliență și valori”, europarlamentarul a indicat că 58,4 miliarde de euro revin coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Rareș Bogdan a reclamat faptul că o parte din aceste resurse trebuie direcționată către tranziția verde, tehnologiile strategice, apărare și locuințe. El consideră că această orientare poate limita finanțarea proiectelor de infrastructură de care au nevoie comunitățile locale, precum drumurile, rețelele de apă, școlile și spitalele.

Europarlamentarul a mai atras atenția că inflația reduce puterea de cumpărare a fondurilor europene și, implicit, capacitatea acestora de a susține investițiile necesare pentru reducerea diferențelor de dezvoltare dintre România și statele occidentale.

În final, Rareș Bogdan a precizat că, în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, România trebuie să urmărească două obiective principale: majorarea plății de bază pentru fermieri la 200 de euro pe hectar și protejarea fondurilor de coeziune destinate dezvoltării orașelor și satelor.