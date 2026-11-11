Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu ambasadorii statelor UE. Principalele teme discutate și prioritățile României la nivel european

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre prioritățile noului Guvern. Pe agenda întâlnirii s-au aflat securitatea pe Flancul Estic, extinderea UE și viitorul buget european. România susține încheierea unui acord privind Cadrul Financiar Multianual până la sfârșitul anului, cu menținerea fondurilor pentru agricultură și coeziune.

Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București.

Reuniunea a fost organizată la invitația ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

„A fost o discuție deschisă și utilă despre prioritățile noului Guvern și despre felul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică și mai bine pregătită pentru provocările actuale”, a transmis premierul.

Securitatea europeană, în special situația de pe Flancul Estic și din regiunea Mării Negre, a reprezentat unul dintre principalele subiecte ale întâlnirii.

Premierul a prezentat măsurile luate de România pentru consolidarea capacităților de apărare, inclusiv prin programul european SAFE.

„Am vorbit despre securitatea și apărarea Europei, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre. România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE. Le-am prezentat ambasadorilor și progresele în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni”, a precizat Luca Niculescu.

Un alt subiect abordat a fost extinderea Uniunii Europene. Guvernul României își menține sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest.

„Am discutat și despre extinderea Uniunii Europene. România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei țări”, a declarat premierul.

Viitorul buget al Uniunii Europene a ocupat un loc important în discuțiile cu ambasadorii. Premierul a prezentat poziția României privind necesitatea unui acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului.

„Un alt subiect important a fost viitorul buget european. Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune și agricultură, politici esențiale pentru România”, a transmis Luca Niculescu.

În cadrul întâlnirii, șeful Guvernului a mulțumit statelor membre pentru sprijinul oferit României în domeniul securității și apărării, precum și în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Luca Niculescu i-a adresat mulțumiri și ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, pentru organizarea reuniunii și pentru activitatea Președinției irlandeze a Consiliului UE.