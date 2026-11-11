Nuclearelectrica amână din nou repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ambele reactoare ar putea funcționa la capacitate maximă din 14 noiembrie

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Centrala nucleară de la Cernavodă

Nuclearelectrica a anunțat miercuri, 11 noiembrie, o nouă amânare a reconectării Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă. Reactorul ar urma să revină în Sistemul Energetic Național pe 13 noiembrie, cu o zi mai târziu decât termenul comunicat anterior. Între timp, Unitatea 2 a fost reconectată la rețea, iar compania estimează că ambele reactoare vor funcționa la putere nominală începând cu 14 noiembrie.

Nuclearelectrica a transmis miercuri, 11 noiembrie, la ora 17:24, un nou calendar privind repunerea în funcțiune a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Potrivit raportului, reconectarea reactorului la Sistemul Energetic Național este programată pentru 13 noiembrie, după ce compania anunțase anterior că aceasta va avea loc pe 12 noiembrie.

„Decalarea reconectării Unității 1 este corelată cu o durată mai mare necesară finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară”, a transmis Nuclearelectrica.

După reconectare, producția va crește treptat, iar reactorul ar urma să atingă puterea nominală pe 14 noiembrie.

Compania precizează că intervențiile respectă procedurile aplicabile și se desfășoară în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului sau mediului înconjurător.

Noua amânare vine după o repornire de scurtă durată a Unității 1. Reactorul fusese reconectat la Sistemul Energetic Național pe 6 noiembrie și ajunsese la puterea nominală în dimineața zilei de 8 noiembrie.

În seara de 9 noiembrie, la ora 18:00, unitatea a fost însă deconectată din nou, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică, nenucleară, a instalației.

Potrivit datelor Transelectrica, problema a vizat sistemul de control al vidului condensatorului turbinei, componentă care aparține părții convenționale a centralei.

Defecțiunea nu a fost localizată în reactorul nuclear propriu-zis, iar Nuclearelectrica a precizat că oprirea nu a afectat securitatea nucleară, personalul sau mediul.

Inițial, compania estima că lucrările de remediere vor dura între două și patru zile. Cauza de profunzime a defecțiunii urmează să fie prezentată într-un raport ulterior.

După incident, Nuclearelectrica a anunțat și schimbarea directorului tehnic al centralei, începând cu 1 decembrie 2026. Măsura vizează managementul tehnic responsabil de disponibilitatea echipamentelor necesare funcționării Unității 1.

În timp ce echipele tehnice continuă lucrările la Unitatea 1, cel de-al doilea reactor al centralei a revenit în Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie.

Potrivit calendarului comunicat de Nuclearelectrica, Unitatea 2 ar urma să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie.

Dacă noile termene vor fi respectate, ambele reactoare vor funcționa din nou la putere nominală începând cu 14 noiembrie.

Cele două unități au o putere instalată cumulată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din necesarul de energie electrică al României.

Problemele tehnice din noiembrie au apărut după o perioadă îndelungată în care centrala de la Cernavodă nu a produs energie electrică.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august, pe fondul nivelului și debitului foarte scăzut al Dunării.

Fluviul asigură apa necesară sistemelor de răcire ale centralei, iar condițiile hidrologice din acea perioadă au impus oprirea preventivă a reactoarelor pentru respectarea normelor de securitate nucleară.

După îmbunătățirea situației hidrologice, Nuclearelectrica a început procedurile de repornire.

Unitatea 1 a revenit în rețea pe 6 noiembrie, dar a fost deconectată din nou trei zile mai târziu, în timp ce Unitatea 2 a fost reconectată pe 11 noiembrie.

Oprirea simultană a celor două reactoare a redus semnificativ producția internă de electricitate, necesarul fiind acoperit prin alte surse și prin importuri.

Revenirea unităților la putere nominală este importantă pentru echilibrul Sistemului Energetic Național, în condițiile în care centrala de la Cernavodă reprezintă una dintre principalele surse de producție a energiei electrice din România.