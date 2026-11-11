Centrala nucleară de la Cernavodă revine la capacitatea normală de producție. Nuclearelectrica anunță când vor funcționa ambele reactoare

Centrala nucleară de la Cernavodă va reveni la capacitatea normală de producție începând cu 13 noiembrie 2026, după finalizarea intervențiilor tehnice la cele două reactoare. Nuclearelectrica a anunțat miercuri, 11 noiembrie, calendarul reconectării unităților la Sistemul Energetic Național. Cele două reactoare vor funcționa la putere nominală și vor asigura împreună aproximativ 20% din consumul de energie electrică al României.

Centrala nucleară de la Cernavodă urmează să revină la nivelul obișnuit de producție a energiei electrice începând de vineri, 13 noiembrie, după încheierea lucrărilor de remediere și reconectarea celor două unități la rețeaua națională.

Potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica și prezentate de Digi24, Unitatea 1 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național joi, 12 noiembrie, după finalizarea intervențiilor realizate de echipele de specialiști ale centralei.

Procesul de repunere în funcțiune va continua până vineri, 13 noiembrie, când reactorul este programat să atingă puterea nominală. Acesta este momentul stabilit pentru revenirea Unității 1 la nivelul normal de producție.

În cazul Unității 2, operațiunile de reconectare la Sistemul Energetic Național au fost realizate miercuri, 11 noiembrie, înaintea revenirii la puterea nominală.

Conform calendarului comunicat de companie, reactorul urmează să atingă capacitatea normală de funcționare joi, 12 noiembrie, cu o zi înaintea Unității 1.

Astfel, cele două reactoare vor ajunge succesiv la puterea nominală, urmând ca din 13 noiembrie să funcționeze simultan la capacitatea obișnuită de producție.

Nuclearelectrica a transmis că lucrările tehnice necesare remedierii problemelor și operațiunile de reconectare a reactoarelor au fost efectuate cu respectarea procedurilor aplicabile în domeniul nuclear.

Compania a precizat că toate intervențiile s-au desfășurat în condiții de maximă securitate nucleară, fără consecințe asupra angajaților centralei sau asupra mediului înconjurător.

Operațiunile au fost realizate de personalul specializat al centralei, în cadrul procesului de restabilire a funcționării celor două unități.

Revenirea simultană a celor două unități la puterea nominală, programată pentru 13 noiembrie, va permite centralei de la Cernavodă să reia producția de energie electrică la capacitatea normală, după perioada în care activitatea a fost afectată de oprirea reactoarelor.

Potrivit datelor comunicate de Nuclearelectrica, cele două unități asigură împreună aproximativ o cincime din necesarul de consum de energie electrică al României.

Reluarea funcționării la putere nominală a ambelor reactoare este programată după reconectarea Unității 2, realizată pe 11 noiembrie, și a Unității 1, prevăzută pentru 12 noiembrie. Calendarul anunțat de operator stabilește atingerea capacității normale de producție pentru 12 noiembrie în cazul Unității 2 și pentru 13 noiembrie în cazul Unității 1.