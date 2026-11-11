Ajutor de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii români. Statul pregătește compensarea scumpirii îngrășămintelor

Fermierii români ar putea beneficia de un sprijin financiar de aproape 60 de milioane de euro pentru compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avizat favorabil, cu observații, proiectul pregătit de Ministerul Agriculturii. Ajutorul ar urma să fie acordat prin APIA, iar jumătate din finanțare va proveni din fonduri europene nerambursabile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a acordat aviz favorabil, cu observații, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în anul 2026.

Măsura este pregătită în contextul crizei din Orientul Mijlociu, care a contribuit la scumpirea îngrășămintelor și la creșterea costurilor suportate de producătorii agricoli.

„Sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor. Am dat aviz favorabil, cu observaţii, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul a explicat că majorarea prețurilor a reprezentat o povară financiară suplimentară pentru agricultori, care au fost nevoiți să suporte aceste cheltuieli pentru a-și continua activitatea.

„Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producţia, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim priorităţile bugetare”, a subliniat acesta.

Schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii se adresează producătorilor care cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume.

Sunt incluși și agricultorii care produc legume în spații protejate, respectiv în sere și solarii.

Potrivit ministrului Finanțelor, acordarea compensațiilor ar urma să fie realizată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Valoarea sprijinului va depinde de tipul culturii, de suprafața eligibilă și de documentele care justifică achiziția îngrășămintelor.

Deocamdată, măsura se află în etapa de avizare a proiectului, astfel că sprijinul nu reprezintă încă o plată aprobată și disponibilă fermierilor.

Proiectul prevede o finanțare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, împărțită în mod egal între fondurile europene și resursele bugetului național.

Astfel, aproximativ 30 de milioane de euro ar urma să provină din Fondul European de Garantare Agricolă, sub formă de finanțare nerambursabilă.

Celelalte aproximativ 30 de milioane de euro vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii.

Alexandru Nazare a precizat că a susținut măsura, dar a solicitat ca finanțarea să fie încadrată în sumele aprobate anual pentru această destinație.

„Este o condiţie importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 şi trebuie să punem împreună toate obligaţiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget şi o sursă de finanţare pe care ne putem baza. Spaţiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluţii pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri”, a explicat ministrul.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra necesității de a asigura surse clare de finanțare pentru fiecare măsură de sprijin adoptată de Guvern.

Acesta a arătat că utilizarea fondurilor europene permite susținerea agricultorilor fără ca întreaga cheltuială să fie suportată de bugetul național, într-o perioadă în care autoritățile pregătesc bugetul pentru 2027.

„Acesta este principiul pe care îl susţin în toate discuţiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene şi prioritizarea resurselor naţionale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de şocuri externe, păstrând în acelaşi timp direcţia de reducere a deficitului”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a insistat și asupra importanței stabilirii unor condiții clare de aplicare a schemei, astfel încât fermierii să cunoască sprijinul pe care se pot baza, iar statul să își poată respecta obligațiile financiare.