O nouă piață se deschide pentru crescătorii de oi și vaci din România. Ce pregătește ANSVSA

România urmărește să își extindă prezența pe piața agroalimentară din Tunisia, prin dezvoltarea exporturilor de carne de oaie și vită, dar și de animale vii. Demersurile vizează consolidarea relațiilor comerciale dintre cele două țări și facilitarea accesului producătorilor români pe o piață cu un necesar ridicat de produse de origine animală, în special înaintea sărbătorilor religioase de anul viitor.

Subiectul a fost abordat în timpul unei întâlniri oficiale dintre președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Bociu, și ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Sami Nagga. Informațiile au fost publicate de reprezentanții autorității pe pagina de socializare.

Întrevederea a avut loc la sediul ANSVSA și a urmărit identificarea soluțiilor necesare pentru dezvoltarea schimburilor comerciale agroalimentare, cu accent pe produsele de origine animală. Reprezentanții celor două părți au discutat despre măsurile tehnice și logistice care ar putea permite desfășurarea exporturilor în condiții de siguranță sanitar-veterinară.

„Consolidarea parteneriatului comercial bilateral: Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, l-a primit astăzi pe Ambasadorul Republicii Tunisiene în România, E.S. Sami Nagga Astăzi, la sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), președintele instituției, dr. Alexandru Bociu, a avut o întâlnire oficială de lucru cu E.S. Sami Nagga, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Tunisiene în România”.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost accelerarea procedurilor necesare pentru exportul de carcase de oaie și vită, urmat de livrările de ovine. Interesul autorităților tunisiene este determinat de necesarul suplimentar de carne și animale vii anticipat pentru anul viitor, în apropierea sărbătorilor religioase.

În aceste perioade, cererea de produse de origine animală crește considerabil pe piața tunisiană, ceea ce generează oportunități comerciale pentru furnizorii externi. România încearcă să valorifice această cerere prin pregătirea condițiilor necesare pentru livrările de produse provenite din sectorul zootehnic autohton.

ANSVSA a precizat că discuțiile au urmărit atât extinderea schimburilor comerciale, cât și stabilirea unor mecanisme care să permită desfășurarea exporturilor fără blocaje de natură tehnică sau sanitar-veterinară.

„Discuțiile purtate s-au concentrat pe extinderea schimburilor comerciale agroalimentare, având ca interes principal accelerarea și securizarea exporturilor de carcase de oaie și de vită, urmate în mod prioritar de exporturile de ovine.

Această intensificare a demersurilor logistice și tehnice are ca obiectiv direct acoperirea necesarului crescut de consum pentru sărbătorile religioase din cursul anului viitor, perioadă în care cererea de carcase și animale vii pe piața locală din Tunisia înregistrează vârfuri majore”. se mai menționează în comunicatul instituției.

Un pas important pentru dezvoltarea relațiilor comerciale îl reprezintă agrearea modelelor de certificate sanitare veterinare necesare exporturilor. Potrivit ANSVSA, negocierile tehnice dintre serviciile veterinare din România și Tunisia au dus la stabilirea documentelor pentru mai multe categorii de produse și animale.

Lista include carcase de oaie și de vită, respectiv carne proaspătă și refrigerată, dar și ovine, caprine și bovine destinate abatorizării imediate sau îngrășării. Aceste categorii reprezintă principalele produse vizate de discuțiile dintre autoritățile celor două state.

Agrearea certificatelor sanitare veterinare constituie un element necesar pentru organizarea exporturilor, deoarece documentele stabilesc condițiile de sănătate animală și cerințele care trebuie respectate pentru comercializarea produselor pe piața de destinație.

Referitor la rezultatele negocierilor, ANSVSA a transmis: *„Evoluția parteneriatului ANSVSA – Tunisia pe componenta sanitar-veterinară: În urma negocierilor tehnice intense purtate de serviciile veterinare din cele două țări, ANSVSA a agreat modelele de certificate sanitare veterinare pentru exportul de:

Carcase de oaie și de vită (carne proaspătă și refrigerată).

Ovine, caprine și bovine destinate abatorizării imediate sau îngrășării.

bovine destinate abatorizării imediate sau îngrășării”.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, a subliniat importanța deschiderii unor noi piețe externe pentru producătorii din România și a evidențiat oportunitățile pe care relația comercială cu Tunisia le poate aduce sectorului zootehnic autohton.

Oficialul a precizat că instituția urmărește respectarea cerințelor sanitare veterinare pentru produsele destinate exportului, astfel încât acestea să poată fi comercializate în condiții de siguranță și cu respectarea standardelor solicitate de partenerii comerciali.

„Deschiderea și consolidarea piețelor externe reprezintă o prioritate absolută pentru ANSVSA. Parteneriatul cu Tunisia oferă oportunități deosebite pentru fermierii și producătorii români. Continuăm să garantăm conformitatea totală a produselor noastre și să oferim certitudinea că standardele sanitar-veterinare sunt pe deplin respectate, facilitând astfel comerțul internațional în deplină siguranță”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Autoritatea a mai precizat că susține dezvoltarea economiei rurale prin promovarea produselor românești pe piețele internaționale și menținerea relațiilor de colaborare cu reprezentanții diplomatici ai statelor partenere. Dialogul cu ambasadele acreditate în România face parte din demersurile instituției pentru stimularea exporturilor agroalimentare și facilitarea accesului producătorilor autohtoni la noi piețe de desfacere.