Moarte neașteptată la Kremlin. Ambasadorul Rusiei la Washington a murit subit

Ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darciev, a murit subit miercuri, 11 noiembrie 2026. Ministerul de Externe din Rusia a confirmat decesul, fără să precizeze cauza. Diplomatul conducea misiunea de la Washington din martie 2025.

Ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darciev, a murit miercuri, 11 noiembrie 2026, la vârsta de 66 de ani. Decesul diplomatului a fost confirmat de Ministerul rus de Externe, care a anunțat că acesta a murit subit, fără să precizeze cauza sau circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Într-un comunicat oficial, Ministerul rus de Externe și-a exprimat regretul pentru dispariția diplomatului, pe care l-a descris drept un specialist de prim rang și un expert în relațiile cu SUA. Autoritățile de la Moscova l-au caracterizat, de asemenea, drept un diplomat remarcabil, un conducător experimentat și un mentor apreciat de colegii săi.

Informația a fost relatată și de publicația independentă rusă The Moscow Times, care a citat comunicatul ministerului. Până la momentul anunțului, autoritățile ruse nu oferiseră detalii despre locul în care a murit Aleksandr Darciev, eventualele probleme de sănătate sau existența unei anchete privind circumstanțele decesului. Cauza morții rămâne, astfel, necunoscută.

Aleksandr Darciev preluase conducerea Ambasadei Rusiei la Washington în martie 2025, într-o perioadă marcată de tensiuni în relațiile dintre Moscova și Washington. Numirea sa la conducerea misiunii diplomatice ruse din SUA avusese loc cu mai puțin de doi ani înainte de deces.

În comunicatul prin care a confirmat decesul lui Aleksandr Darciev, Ministerul rus de Externe nu a precizat cine va prelua funcția de ambasador al Rusiei în SUA. Numirea unui nou reprezentant diplomatic la Washington va necesita parcurgerea procedurilor diplomatice și obținerea acordului autorităților americane. Până la desemnarea unui succesor, activitatea ambasadei poate fi coordonată de un însărcinat cu afaceri.

Moartea lui Darciev lasă vacant unul dintre cele mai importante posturi diplomatice ale Rusiei, într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Washington continuă să fie marcate de tensiuni, în special pe fondul războiului din Ucraina. Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele în care a murit diplomatul.

Aleksandr Darciev s-a născut la 14 mai 1960 și a avut o carieră diplomatică îndelungată, fiind specializat în relațiile Rusiei cu America de Nord. De-a lungul activității sale, a ocupat mai multe funcții importante în cadrul Ministerului de Externe din Rusia și în reprezentanțele diplomatice ale Moscovei.

La sfârșitul anilor 2000, Darciev a lucrat la Ambasada Rusiei din Washington, unde a acumulat experiență în gestionarea relațiilor bilaterale ruso-americane. Ulterior, între 2014 și 2021, a fost ambasadorul Rusiei în Canada.

După încheierea mandatului de la Ottawa, diplomatul a condus timp de aproximativ patru ani Departamentul pentru America de Nord din cadrul Ministerului rus de Externe, structură responsabilă de relațiile Moscovei cu SUA și Canada.

În martie 2025, președintele Vladimir Putin l-a numit ambasador al Federației Ruse în SUA, în locul lui Anatoli Antonov. Darciev era considerat un diplomat cu experiență în relațiile cu Washingtonul, inclusiv în perioade marcate de tensiuni politice și diplomatice între cele două state.