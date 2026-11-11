Entuziasmul pentru AI începe să se tempereze. Bursele americane ar putea avea dificultăți în atingerea unor noi recorduri

Investitorii devin tot mai prudenți în privința companiilor din domeniul inteligenței artificiale, după o perioadă de creșteri spectaculoase pe Wall Street. Deși rezultatele financiare ale unor companii precum CoreWeave continuă să susțină interesul pentru sector, cheltuielile uriașe pentru infrastructura AI și perspectiva unor noi majorări ale dobânzilor în SUA ridică semne de întrebare. În acest context, atingerea unor noi maxime istorice de către indicele S&P 500 ar putea deveni tot mai dificilă.

Ascensiunea inteligenței artificiale a generat unele dintre cele mai spectaculoase creșteri bursiere din ultimii ani.

Acțiunile Nvidia au oferit un randament de peste 1.300% între lansarea publică a ChatGPT, în noiembrie 2022, și începutul lunii octombrie 2026. Această evoluție corespunde unui randament anualizat de aproximativ 100%.

Prin comparație, în perioada bulei internetului, acțiunile Yahoo au crescut cu aproape 1.000% între aprilie 1996 și ianuarie 2000, echivalentul unui randament anual compus de aproximativ 80%.

Repetarea unor asemenea performanțe în sectorul AI este tot mai puțin probabilă. Principalele companii au ajuns deja la dimensiuni foarte mari, iar ciclul investițiilor în infrastructură este într-un stadiu avansat, transmite Bloomberg.

Una dintre principalele îngrijorări ale pieței privește riscul unor investiții excesive în centre de date și echipamente destinate inteligenței artificiale.

Microsoft, Amazon și Alphabet continuă să aloce resurse importante dezvoltării infrastructurii, însă ritmul de creștere al serviciilor cloud nu accelerează în aceeași măsură.

Schimbarea de sentiment se reflectă și în așteptările privind listarea la bursă a Anthropic.

Evaluarea discutată pentru oferta publică inițială a companiei se situează în jurul valorii de 1.500 de miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 2.000 de miliarde de dolari vehiculate cu doar câteva săptămâni înainte.

Compania continuă să înregistreze pierderi, iar investitorii devin mai atenți la capacitatea firmelor din domeniu de a transforma investițiile masive în profituri.

Un alt risc important pentru bursele americane este creșterea randamentelor obligațiunilor, pe fondul persistenței inflației. Perspectiva unei inflații care ajunge la 4% sporește probabilitatea ca Rezerva Federală să adopte o politică monetară mai restrictivă.

Dobânzile mai ridicate cresc costurile de finanțare și pot reduce atractivitatea acțiunilor, în special a celor evaluate pe baza profiturilor viitoare.

În același timp, apar semne de încetinire a investițiilor în infrastructura AI.

Cheltuielile de capital ale Alphabet din trimestrul al treilea al anului 2026 s-au situat sub estimări, iar compania a înregistrat primul flux trimestrial negativ de numerar disponibil din aproape două decenii.

Microsoft a indicat, la rândul său, că ar putea încetini cheltuielile pentru cipuri dacă cererea se modifică.

Schimbarea de sentiment a devenit vizibilă și în evoluția indicelui S&P 500.

După o perioadă în care s-a menținut în intervalul aproximativ 7.600-7.800 de puncte, indicele a coborât săptămâna trecută sub limita inferioară a acestuia, îndepărtându-se de maximele istorice înregistrate la începutul lunii octombrie.

Până recent, scăderile companiilor tehnologice au fost compensate parțial de creșterile din alte sectoare, inclusiv cel al bunurilor de consum de bază.

Totuși, rezultatele financiare ale companiilor americane cu capitalizare mică arată că presiunile inflaționiste afectează și aceste domenii.

În sectorul bunurilor de consum de bază, marjele efective din trimestrul al treilea au fost puternic negative, deși analiștii anticipau rezultate pozitive.

În ciuda riscurilor, economia Statelor Unite continuă să înregistreze un ritm solid de creștere.

Indicatorul GDPNow al Rezervei Federale din Atlanta estimează o creștere economică anualizată de 3,5% pentru trimestrul în curs.

Această evoluție poate limita amploarea eventualelor scăderi bursiere, însă nu elimină presiunile generate de inflație, dobânzi și investițiile ridicate în inteligența artificială.

Rezultatele financiare favorabile raportate de operatorul de infrastructură cloud CoreWeave arată că interesul investitorilor pentru AI nu a dispărut. Cu toate acestea, piața acordă o atenție tot mai mare costurilor de dezvoltare și perspectivelor de rentabilitate ale companiilor din sector.