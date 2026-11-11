Ministerul Educației cere situația posturilor desființate și a sporurilor tăiate. Inspectoratele școlare au termen până pe 12 noiembrie

Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare să transmită, până joi, 12 noiembrie, date privind posturile desființate, sporurile eliminate și economiile realizate prin reducerea cheltuielilor de personal. Informațiile sunt necesare pentru pregătirea bugetului de stat pe anul 2027. Inspectoratele trebuie să prezinte și propunerile de reorganizare a unităților de educație extrașcolară, inclusiv a Palatelor Copiilor.

Inspectoratele școlare din întreaga țară trebuie să transmită Ministerului Educației, până joi, 12 noiembrie 2026, ora 15:00, situația actualizată a măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal.

Solicitarea apare într-o adresă a ministerului, cu numărul 47 din 11 noiembrie 2026, consultată de edupedu.ro.

Documentul prevede un termen de numai o zi pentru transmiterea informațiilor, deși solicitarea inițială a Ministerului Finanțelor datează din 3 noiembrie.

Datele vor fi utilizate la fundamentarea bugetului pentru anul 2027, precum și la pregătirea Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2027-2029.

Ministerul precizează că raportările trebuie să acopere atât activitatea inspectoratelor școlare, cât și fiecare unitate de educație extrașcolară din județe și din municipiul București.

Una dintre principalele cerințe vizează situația posturilor aprobate, ocupate și eliminate în cursul anului.

Ministerul solicită „numărul de posturi aprobate și ocupate la 31.12.2025, la 01.07.2026 și la 31.10.2026, numărul de posturi desființate, cu evidențierea distinctă a posturilor ocupate și a celor vacante”.

Documentul precizează că eliminarea posturilor vacante care nu beneficiază de finanțare nu produce economii efective la buget.

Inspectoratele trebuie să prezinte separat economiile realizate până la 31 octombrie 2026 și pe cele estimate până la sfârșitul anului.

De asemenea, li se solicită calcularea efectului anualizat al măsurilor pentru 2027, având în vedere că unele reduceri au produs efecte numai în a doua jumătate a anului 2026.

Raportarea are la bază prevederile articolului XLIX din Ordonanța de urgență nr. 7/2026, referitoare la reducerea cheltuielilor de personal.

Potrivit documentului, ținta de reducere este de 10% față de baza de calcul aferentă anului 2025, cu ajustările prevăzute de actul normativ.

Inspectoratele trebuie să comunice cheltuielile efective de personal din 2025, sumele excluse din baza de calcul și economiile rezultate în urma măsurilor adoptate.

În situațiile în care economiile realizate nu ating ținta stabilită, instituțiile trebuie să explice diferențele, cauzele întârzierilor și măsurile corective avute în vedere, inclusiv termenele de aplicare.

Ministerul Educației solicită și o evidență distinctă a drepturilor salariale reduse sau eliminate.

Raportarea trebuie să includă sporurile, indemnizațiile și alte beneficii salariale afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor.

Pentru fiecare măsură, inspectoratele trebuie să precizeze impactul financiar.

Aceste informații vor permite centralizarea economiilor obținute prin modificarea drepturilor salariale, separat de cele rezultate din desființarea sau vacantarea posturilor.

Adresa Ministerului Educației solicită și informații despre reorganizarea unităților de educație extrașcolară.

Inspectoratele trebuie să prezinte măsurile aprobate pentru anii școlari 2025-2026 și 2026-2027, precum și propunerile de reorganizare pentru anul școlar 2027-2028.

Printre instituțiile vizate se numără Palatele Copiilor și alte unități care desfășoară activități educaționale în afara programului școlar obișnuit.

Documentul cere raportarea măsurilor existente și a propunerilor pentru perioada următoare, fără să stabilească prin această adresă desființarea unor unități anume.

Potrivit edupedu.ro, nu este prima dată când Ministerul Educației solicită asemenea raportări într-un termen foarte scurt. O cerere similară privind reducerile de cheltuieli a fost transmisă inspectoratelor și în primăvara acestui an.