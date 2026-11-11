Foștii fotbaliști ai Stelei din 1986 pot primi indemnizație de merit. Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care înființează Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit, în urma modificărilor adoptate de Camera Deputaților în luna octombrie.

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de promulgare a legii prin care se înființează Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit. Actul normativ completează Legea privind instituirea indemnizației de merit și îi vizează inclusiv pe foștii fotbaliști ai echipei Steaua București, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Noua comisie va avea în componență reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor din domeniul culturii, educației, sportului și protecției sociale. Printre membrii acesteia se numără președintele Academiei Române, președinții comisiilor parlamentare pentru cultură, muncă și sport din Senat și Camera Deputaților, ministrul Culturii, ministrul Educației și Cercetării și președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Din comisie vor face parte și președinții uniunilor de creatori membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România.

Propunerile pentru acordarea indemnizației de merit vor fi întocmite anual și transmise Comisiei naționale pentru nominalizare de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sport.

În luna octombrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede includerea președinților unor comisii parlamentare în componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.

Totodată, proiectul introduce printre beneficiarii acestei indemnizații foștii fotbaliști ai echipei Steaua București, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1986.