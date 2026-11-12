Prețul petrolului scade puternic joi, 12 noiembrie. Ce se întâmplă pe piața internațională și cât a ajuns să coste barilul

Prețurile petrolului au scăzut cu peste un dolar pe baril joi, 12 noiembrie 2026, pe fondul diminuării temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Reducerea riscului geopolitic a diminuat prima de risc inclusă în prețul țițeiului, în timp ce creșterea producției OPEC+ și majorarea stocurilor de petrol din Statele Unite au alimentat îngrijorările privind o posibilă supraofertă pe piață.

Cotația petrolului Brent a coborât cu 1,47 dolari, echivalentul unei scăderi de 1,58%, ajungând la 91,29 dolari pe baril la ora 04:26 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,24 dolari, respectiv 1,43%, și a ajuns la 85,29 dolari pe baril.

Scăderile au anulat câștigurile înregistrate miercuri, când petrolul Brent se apreciase cu 1,4%, iar WTI crescuse cu 0,6%. Evoluția pozitivă din ziua precedentă venise după ce ambele repere internaționale atinseseră cele mai scăzute niveluri din ultimele două luni, conform Reuters.

Diminuarea cotațiilor este pusă în legătură cu așteptările privind posibile eforturi diplomatice pentru obținerea unui armistițiu între Rusia și Ucraina, dar și cu perspectiva unei escaladări mai puțin probabile a războiului din Iran înaintea summitului dintre Statele Unite și China, programat pentru săptămâna viitoare.

Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef al Nissan Securities Investment, o unitate a Nissan Securities, a explicat că piețele reacționează la informațiile privind demersurile desfășurate în culise pentru obținerea unui armistițiu între Rusia și Ucraina. În același timp, investitorii consideră puțin probabilă o escaladare a războiului din Iran înaintea întâlnirii la nivel înalt dintre Washington și Beijing.

Totuși, incertitudinile privind Strâmtoarea Hormuz limitează perspectiva unei scăderi puternice a prețurilor petrolului. Importanța acestei rute maritime pentru transporturile de petrol menține un anumit nivel de risc pe piețele energetice.

În opinia lui Hiroyuki Kikukawa, incertitudinea legată de Strâmtoarea Hormuz face însă puțin probabilă o prăbușire semnificativă a prețurilor petrolului. Riscurile privind navigația prin această zonă strategică continuă să influențeze evoluția pieței.

În ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina, negociatorii celor două țări au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, în cadrul negocierilor de pace desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, încheiate miercuri.

Cu toate acestea, mediatorii americani au precizat că persistă divergențe în privința altor chestiuni majore, inclusiv a problemelor teritoriale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul speră să obțină rezultate concrete în vederea soluționării războiului chiar în cursul acestui an.

Situația din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte o sursă de incertitudine pentru piețele energetice. Iranul a transmis că nu va permite ca nici măcar o singură particulă de material nuclear îmbogățit să părăsească țara.

Avertismentul a fost formulat de Mohsen Rezaei, responsabil iranian pentru securitate, în cadrul unor declarații televizate. Acesta a precizat că vor exista consecințe dacă Statele Unite vor lansa noi atacuri asupra Iranului.

Washingtonul a transmis că problemele nucleare trebuie să facă parte din orice negocieri inițiale cu Teheranul, care ar avea ca obiectiv încheierea războiului început în urmă cu opt luni.

În același timp, oficialii americani au minimalizat necesitatea unor noi lovituri militare, sugerând că nu sunt necesare operațiuni de luptă majore suplimentare, având în vedere campania economică desfășurată de Statele Unite împotriva Iranului.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, prețurile petrolului sunt influențate și de creșterea ofertei disponibile pe piață. Producția de țiței a statelor OPEC+ a crescut în octombrie, iar principalul motor al acestei evoluții a fost majorarea producției Arabiei Saudite.

Creșterea producției a avut loc în pofida perturbărilor continue ale transporturilor maritime prin Strâmtoarea Hormuz. Aceste probleme de navigație nu au împiedicat, așadar, avansul producției de petrol în cadrul alianței OPEC+.

Un alt factor care a alimentat presiunea asupra cotațiilor a fost creșterea stocurilor de țiței din Statele Unite. Potrivit surselor din piață, care au citat datele Institutului American al Petrolului (American Petroleum Institute – API), rezervele americane de țiței au crescut cu 9 milioane de barili în ultima săptămână raportată.

Datele oficiale ale Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (Energy Information Administration – EIA) urmau să fie publicate joi. Raportul a fost amânat cu o zi din cauza sărbătorii legale din Statele Unite, marcată miercuri.