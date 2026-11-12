Prețuri carburanți joi, 12 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină în marile orașe din România

Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile la benzină, motorină și GPL înregistrate joi, 12 noiembrie, atât la nivel național, cât și în principalele orașe ale țării.

Potrivit informațiilor publicate de platformă, cel mai mic preț la benzină a fost înregistrat la o stație Petrolium din localitatea Iernut, județul Mureș. Un litru de benzină costa 7,76 lei.

Stația Petrolium este situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, pe drumul european E60.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț identificat joi, 12 noiembrie, era de 10,65 lei pe litru. Acesta era practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39, cod poștal 905350.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, clasificate în funcție de numărul de locuitori.

În București, benzina putea fi cumpărată cu cel puțin 9,63 lei pe litru, în timp ce motorina avea un preț minim de 10,72 lei pe litru. GPL-ul costa cel puțin 4,74 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul minim pentru un litru de benzină era tot de 9,63 lei, iar motorina se găsea la un preț minim de 10,72 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic tarif era de 4,73 lei pe litru.

La Timișoara, benzina avea un preț minim de 9,61 lei pe litru, iar motorina putea fi găsită la 10,69 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț înregistrat era de 4,78 lei pe litru.

În Iași, șoferii puteau găsi benzină la un preț minim de 9,63 lei pe litru și motorină la 10,72 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,78 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim al benzinei era de 9,63 lei pe litru, iar cel al motorinei ajungea la 10,72 lei pe litru. Un litru de GPL costa cel puțin 4,76 lei.

Datele publicate de Peco Online pentru joi, 12 noiembrie, sunt următoarele:

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,63 10,72 4,74 Cluj-Napoca 9,63 10,72 4,73 Timișoara 9,61 10,69 4,78 Iași 9,63 10,72 4,78 Constanța 9,63 10,72 4,76

Astfel, dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara înregistra cele mai mici prețuri la benzină și motorină, cu 9,61 lei, respectiv 10,69 lei pe litru. În schimb, cel mai ieftin GPL putea fi găsit în Cluj-Napoca, unde un litru costa 4,73 lei.