Peste 108.000 de români primesc pensii de serviciu din MAI. Cum sunt împărțite veniturile și cine încasează cele mai mari sume

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a ajuns la 108.377 în octombrie 2026, în creștere cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut. Aproape 38% dintre aceștia primesc lunar între 5.001 și 7.000 de lei net. Alte peste 32.000 de persoane încasează pensii cuprinse între 3.001 și 5.000 de lei. Datele oficiale evidențiază atât distribuția veniturilor, cât și modificările înregistrate în ultimul an.

Pensiile de serviciu din MAI sunt concentrate în principal în trei categorii de venituri, potrivit datelor oficiale aferente lunii octombrie 2026, care indică diferențe importante între numărul beneficiarilor din fiecare interval.

Conform unei analize realizate de Economica.net, pe baza informațiilor obținute de la Ministerul Afacerilor Interne, aproape 41.000 de persoane, reprezentând aproximativ 38% din total, au încasat pensii nete cuprinse între 5.001 și 7.000 de lei.

A doua categorie ca număr de beneficiari este cea a pensiilor între 3.001 și 5.000 de lei. În această situație se află peste 32.000 de persoane, echivalentul a aproximativ 30% din totalul pensionarilor incluși în evidențele instituției.

Din totalul beneficiarilor de pensii de serviciu aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI, aproximativ 36.000 de persoane încasează lunar între 1.501 și 5.000 de lei net, reprezentând aproape o treime din total. Dintre acestea, peste 32.000 de persoane primesc pensii cuprinse între 3.001 și 5.000 de lei, categorie care reprezintă aproximativ 30% din numărul total al beneficiarilor.

Totodată, peste 18.000 de beneficiari primesc pensii nete între 7.001 și 9.000 de lei, categorie care reprezintă aproape 17% din total.

Prin urmare, cele trei intervale de venit reunesc peste 91.000 de beneficiari, ceea ce înseamnă că majoritatea pensiilor de serviciu administrate de Casa de Pensii Sectorială a MAI se încadrează între 3.001 și 9.000 de lei net.

Evoluția numărului beneficiarilor indică o creștere de peste 20% în octombrie 2026 comparativ cu octombrie 2025, când în evidențele Casei de Pensii Sectoriale a MAI figurau semnificativ mai puține persoane.

În luna octombrie a acestui an, instituția administra pensiile de serviciu pentru 108.377 de beneficiari. Datele analizate reflectă sumele nete efectiv încasate, după aplicarea prevederilor legislative în vigoare.

Printre modificările care influențează veniturile nete se numără cele introduse prin Legea nr. 141/2025, care prevede reținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Astfel, valorile prezentate nu reprezintă cuantumurile brute ale pensiilor, ci sumele rămase după aplicarea reținerilor legale.

Analiza comparativă urmărește distribuția beneficiarilor pe intervale de venit în octombrie 2025 și octombrie 2026, pentru a evidenția modificările intervenite atât în structura pensiilor, cât și în numărul persoanelor care primesc aceste drepturi.

Una dintre cele mai importante schimbări înregistrate în distribuția pensiilor de serviciu din MAI privește categoria beneficiarilor care încasează lunar între 7.001 și 9.000 de lei net.

În octombrie 2025, această categorie reprezenta aproximativ 13% din totalul pensionarilor. Un an mai târziu, ponderea a ajuns la aproape 17%, ceea ce înseamnă o creștere de peste trei puncte procentuale.

Aceasta este cea mai mare majorare a ponderii beneficiarilor dintre toate intervalele de venit analizate.

În schimb, categoria pensiilor nete cuprinse între 3.001 și 5.000 de lei a înregistrat cea mai importantă reducere a ponderii în total, de peste trei puncte procentuale față de octombrie 2025.

Modificările arată o schimbare a distribuției beneficiarilor între intervalele de venit, fără ca aceste procente să indice, separat, majorări individuale ale pensiilor.

La extremitățile distribuției veniturilor, numărul beneficiarilor este considerabil mai mic decât în categoriile în care se concentrează majoritatea pensionarilor.

Intervalele de pensie netă de 1–700 de lei și 701–1.500 de lei reprezintă fiecare aproximativ 1% din totalul beneficiarilor.

La polul opus, pensiile cuprinse între 20.001 și 25.000 de lei, precum și cele care depășesc 25.000 de lei, au ponderi foarte reduse în totalul plăților administrate de instituție.

Datele oficiale arată că, în octombrie 2026, o singură persoană încasa o pensie de serviciu netă mai mare de 25.000 de lei, situație consemnată și în comparația cu luna octombrie a anului precedent.

Pentru beneficiarii ale căror pensii se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, legislația prevede completarea veniturilor până la pragul de 1.281 de lei.

Mecanismul este reglementat prin OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele eligibile primesc diferența dintre pensia aflată în plată și nivelul indemnizației sociale.

Datele privind pensiile de serviciu din evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI nu se referă exclusiv la foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Printre beneficiari se află polițiști, jandarmi și pompieri care îndeplinesc condițiile de pensionare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

În aceeași evidență sunt incluse și persoane provenite din structuri ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciului de Informații Externe (SIE) și Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Prin urmare, totalul de 108.377 de persoane cuprinde toți beneficiarii ale căror pensii de serviciu sunt administrate și plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI, indiferent de instituția din care provin.

Datele fac parte din a treia analiză detaliată a distribuției pensiilor de serviciu pe intervale de venit net, realizată pe baza informațiilor oficiale furnizate de instituție. Seria de analize urmărește evoluția pensiilor militare și particularitățile regimului juridic aplicabil acestora.

Pensiile militare de stat, inclusiv cele administrate de Casa de Pensii Sectorială a MAI, sunt finanțate din bugetul de stat, în baza cadrului legislativ specific acestui sistem.

Personalul militar în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special datorează o contribuție individuală la bugetul de stat, în cotă de 25%, echivalentă cu nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate veniturilor salariale din sistemul civil.

Reglementările relevante sunt cuprinse în Legea nr. 223/2015 și în Codul fiscal.

Articolul 141 din Codul fiscal stabilește excepțiile de la plata contribuției de asigurări sociale (CAS), inclusiv pentru anumite categorii de personal din apărare, ordine publică și securitate națională, care datorează contribuția individuală la bugetul de stat.

Prevederea legală este formulată astfel:

„c) (Sunt exceptate de la plata CAS n. red.) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru care se datorează contribuție individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.”

Acest sistem de finanțare este distinct de cel al pensiilor publice administrate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, chiar dacă nivelul procentual al contribuției individuale este același.

Creșterea numărului beneficiarilor pensiilor de serviciu administrate de MAI a fost vizibilă încă din prima parte a anului 2025, când instituția a depășit un prag important.

În aprilie 2025, numărul persoanelor care primeau pensii de serviciu prin Casa de Pensii Sectorială a MAI a trecut pentru prima dată de 100.000.

La sfârșitul anului 2025, numărul beneficiarilor depășea 103.000, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2016, anul de la care a început aplicarea Legii nr. 223/2015.

În același an, suma totală brută plătită pentru pensiile militare de serviciu administrate de instituție a ajuns la 8,18 miliarde de lei.

Valoarea a fost doar nesemnificativ mai mare decât cea înregistrată în 2024, în pofida creșterii numărului beneficiarilor.

Datele aferente lunii octombrie 2026 indică o continuare a creșterii efectivului de pensionari, până la 108.377 de persoane, precum și modificări ale ponderii beneficiarilor în principalele intervale de venit net.