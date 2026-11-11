Platforma Work in Romania este din nou funcțională. Angajatorii pot relua demersurile pentru recrutarea lucrătorilor străini

Platforma Work in Romania, utilizată de angajatorii care vor să recruteze lucrători din afara Uniunii Europene, este din nou funcțională. Anunțul a fost făcut miercuri seară de ministrul Muncii, Florin Manole, după ce mai multe funcționalități ale platformei fuseseră dezactivate în urma unei decizii a Curții de Apel București. Ministrul susține că problema a fost rezolvată în termenul de zece zile pe care îl anunțase anterior.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 11 noiembrie, că platforma Work in Romania este din nou funcțională, după o perioadă în care angajatorii nu au putut utiliza mai multe dintre serviciile acesteia.

Platforma este destinată companiilor care doresc să angajeze cetățeni din state aflate în afara Uniunii Europene și permite efectuarea unor demersuri administrative necesare recrutării acestora.

Ministrul a mulțumit astfel reprezentanților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Imigrări și Cancelariei, precum și organizației IMM România, pentru implicarea în rezolvarea situației.

„Am promis că în 10 zile rezolvăm problema. Platforma Work in Romania e din nou funcţională. Mulţumesc tuturor colegilor de la ANOFM, MAI, IGI, Cancelarie. Şi nu în ultimul rând mulţumesc partenerilor sociali de la IMM România – dialogul şi încrederea se dovedesc uneori cele mai importante resurse”, a transmis Florin Manole.

Problemele platformei Work in Romania au început la jumătatea lunii septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel București.

Instanța a suspendat executarea Ordinului Ministerului Muncii nr. 1073/2026, care stabilea lista ocupațiilor deficitare pentru care puteau fi recrutați lucrători străini.

Ca urmare a acestei decizii, mai multe fluxuri administrative din platformă au fost dezactivate.

Printre funcționalitățile afectate s-au numărat înregistrarea și autorizarea angajatorilor, precum și depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă ședere de tip D/AM2.

Aceste operațiuni fac parte din procedurile utilizate de companiile care intenționează să recruteze personal din afara spațiului comunitar.

Blocarea unor funcționalități ale platformei a fost determinată de un litigiu privind ordinul prin care Ministerul Muncii stabilise ocupațiile deficitare.

Potrivit mesajului afișat anterior pe platforma oficială, dezactivarea fluxurilor administrative a intervenit după admiterea de către Curtea de Apel București a cererii de suspendare a executării ordinului.

Dosarul a fost deschis de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, în calitate de reclamant, împotriva Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Decizia instanței a vizat executarea ordinului ministerial, iar efectele sale s-au reflectat în posibilitatea angajatorilor de a utiliza serviciile platformei.

Anunțul făcut de Florin Manole indică reluarea funcționării platformei prin care companiile pot efectua demersuri pentru recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene.

Ministrul nu a prezentat însă, în mesajul publicat miercuri seară, detalii despre soluția administrativă sau juridică prin care au fost restabilite funcționalitățile afectate.

De asemenea, anunțul nu precizează dacă au fost introduse modificări în procedurile de înregistrare a angajatorilor sau de depunere a cererilor pentru vizele de lungă ședere.

Reluarea activității platformei vine după aproape două luni de la dezactivarea unor servicii, perioadă în care procedurile administrative pentru recrutarea lucrătorilor străini prin acest sistem au fost afectate.