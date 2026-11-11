Peste 31.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce posturi caută angajatorii și unde se poate lucra în străinătate

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 31.000 de posturi vacante la nivel național, potrivit celor mai recente date centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe oferte sunt pentru conducători auto de transport rutier, manipulanți de mărfuri, agenți de securitate și muncitori necalificați. În același timp, angajatorii din Spațiul Economic European (SEE) oferă alte 193 de locuri de muncă, prin intermediul rețelei EURES România.

Conform datelor ANOFM, angajatorii din România au declarat vacante 31.059 de locuri de muncă. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în domeniul transporturilor, manipulării mărfurilor, securității, construcțiilor și comerțului.

Printre ocupațiile pentru care se caută cei mai mulți angajați se numără:

Conducător auto transport rutier: 4.353 de posturi;

Manipulant mărfuri: 1.304 posturi;

Agent de securitate: 1.277 de posturi;

Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor: 1.231 de posturi;

Curier: 1.221 de posturi;

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet: 1.193 de posturi;

Lucrător comercial: 997 de posturi.

Alte 655 de locuri de muncă sunt disponibile pentru muncitori necalificați la întreținerea drumurilor, șoselelor, podurilor și barajelor. Angajatorii mai caută 579 de montatori subansamble și 512 agenți de curățenie pentru clădiri și mijloace de transport.

Oferta angajatorilor din România cuprinde posturi pentru persoane cu diferite niveluri de pregătire profesională și educațională.

Din totalul celor 31.059 de locuri de muncă vacante, 2.095 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În această categorie sunt disponibile posturi precum inginer în diferite domenii de activitate, manager, consilier, expert, inspector, referent, economist în economie generală, medic în diverse specializări și programator.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 6.170 de locuri de muncă. Printre ocupațiile pentru care se fac angajări se numără agent de securitate, asistent medical generalist, agent de vânzări, asistent personal al persoanei cu handicap grav și agent servicii client.

Alte 7.108 posturi sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. Angajatorii caută conducători auto pentru transport rutier, sudori, operatori la mașini-unelte cu comandă numerică, mașiniști la mașini pentru terasamente și lucrători comerciali.

Cea mai mare parte a ofertei este destinată însă persoanelor fără studii sau celor care au absolvit doar învățământul primar ori gimnazial. În această categorie sunt disponibile 15.686 de locuri de muncă.

Posturile vizează ocupații precum manipulant mărfuri, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, muncitor necalificat în construcții, muncitor necalificat la întreținerea drumurilor și curier.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că baza de date privind posturile vacante are caracter dinamic și este actualizată în timp real.

Numărul locurilor de muncă disponibile se modifică în funcție de posturile declarate de angajatori, de perioada de valabilitate a ofertelor și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării acestora.

Prin urmare, situația locurilor de muncă poate suferi modificări pe măsură ce angajatorii recrutează personal sau transmit noi oferte către agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Pe lângă oferta de pe piața muncii din România, persoanele interesate să lucreze în străinătate au la dispoziție 193 de posturi vacante în Spațiul Economic European. Acestea sunt oferite prin intermediul rețelei EURES România.

Cele mai multe oportunități sunt disponibile în Norvegia, unde angajatorii caută personal pentru mai multe domenii de activitate.

Situația locurilor de muncă din țările europene este următoarea:

Norvegia : 82 de posturi pentru lucrători în producție la prelucrarea somonului, muncitori în construcții și tractoriști;

: 82 de posturi pentru lucrători în producție la prelucrarea somonului, muncitori în construcții și tractoriști; Polonia : 50 de posturi pentru muncitori în producția de prelucrare a peștelui;

: 50 de posturi pentru muncitori în producția de prelucrare a peștelui; Republica Cehă : 20 de posturi pentru operatori pe linia de producție, la asamblarea echipamentelor mecanice;

: 20 de posturi pentru operatori pe linia de producție, la asamblarea echipamentelor mecanice; Irlanda : 20 de posturi pentru culegători de fructe, lucrători în centre de ambalare și lucrători necalificați în agricultură;

: 20 de posturi pentru culegători de fructe, lucrători în centre de ambalare și lucrători necalificați în agricultură; Olanda : 16 posturi pentru inspectori veterinari și lucrători în sere;

: 16 posturi pentru inspectori veterinari și lucrători în sere; Suedia: 5 posturi pentru operatori CNC și sudori.

Norvegia conduce, astfel, în clasamentul țărilor cu cele mai multe locuri de muncă disponibile prin rețeaua EURES România, cu 82 de posturi vacante. Urmează Polonia, cu 50 de locuri de muncă, în timp ce Republica Cehă și Irlanda oferă câte 20 de posturi.

Oferta din Olanda cuprinde 16 locuri de muncă, iar angajatorii din Suedia pun la dispoziție alte cinci posturi.

În total, cele 193 de locuri de muncă disponibile în Spațiul Economic European oferă oportunități de angajare în producție, construcții, agricultură, prelucrarea alimentelor, activități de ambalare, domeniul veterinar și industria prelucrătoare.