Curs valutar miercuri, 11 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian. BNR a publicat noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 11 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,3460 lei, dolarul american a ajuns la 4,7991 lei, iar francul elvețian a fost evaluat la 5,7879 lei.

Cursul valutar publicat de BNR include cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute utilizate în tranzacțiile comerciale și financiare. Printre acestea se numără lira sterlină, dolarul canadian, dolarul australian, yenul japonez, coroana cehă, coroana daneză și zlotul polonez.

Conform datelor publicate de banca centrală, euro (EUR) a fost cotat la 5,3460 lei, în timp ce dolarul american (USD) a înregistrat o valoare de 4,7991 lei. Francul elvețian (CHF) a ajuns la 5,7879 lei, iar lira sterlină (GBP) a fost cotată la 6,3924 lei.

În cazul celorlalte monede importante, dolarul canadian (CAD) a fost evaluat la 3,3746 lei, iar dolarul australian (AUD) la 3,2962 lei. Dolarul neo-zeelandez (NZD) a ajuns la 2,6825 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) a fost cotat la 3,7425 lei.

Coroana cehă (CZK) a avut o valoare de 0,2194 lei, coroana daneză (DKK) a fost cotată la 0,7151 lei, iar coroana norvegiană (NOK) a ajuns la 0,5035 lei. Coroana suedeză (SEK) a fost evaluată la 0,4835 lei.

Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2144 lei, leul moldovenesc (MDL) la 0,2656 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) la 0,0454 lei. Rubla rusească (RUB) a înregistrat o valoare de 0,0579 lei, în timp ce grivna ucraineană (UAH) a fost cotată la 0,1058 lei.

În ceea ce privește monedele asiatice, 100 de yeni japonezi (JPY) au fost evaluați la 3,0185 lei, iar 100 de woni sud-coreeni (KRW) au ajuns la 0,3592 lei.

Renminbi-ul chinezesc (CNY) a fost cotat la 0,7194 lei, rupia indiană (INR) la 0,0512 lei, iar 100 de rupii indoneziene (IDR) la 0,0264 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) a avut o valoare de 0,6117 lei, în timp ce bahtul thailandez (THB) a fost evaluat la 0,1426 lei.

De asemenea, ringgitul malaysian (MYR) a fost cotat la 1,1778 lei, iar pesoul filipinez (PHP) a ajuns la 0,0759 lei.

Pentru celelalte monede incluse în lista publicată de banca centrală, lira egipteană (EGP) a fost evaluată la 0,0896 lei, lira turcească (TRY) la 0,0955 lei, iar shekelul israelian (ILS) la 1,5117 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) a fost cotat la 1,3067 lei, randul sud-african (ZAR) la 0,2901 lei, iar realul brazilian (BRL) la 0,8595 lei. Pesoul mexican (MXN) a înregistrat o valoare de 0,2581 lei.

100 de forinți maghiari (HUF) au fost evaluați la 1,4639 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) au ajuns la 3,9079 lei.

Pe lângă monedele internaționale, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Miercuri, 11 noiembrie 2026, acesta a fost evaluat la 624,8208 lei.

Totodată, drepturile speciale de tragere (DST), reprezentate prin codul valutar XDR, au fost cotate la 6,4868 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei) Dolar australian AUD 3,2962 Dolar canadian CAD 3,3746 Franc elvețian CHF 5,7879 Coroană cehă CZK 0,2194 Coroană daneză DKK 0,7151 Liră egipteană EGP 0,0896 Euro EUR 5,3460 Liră sterlină GBP 6,3924 100 forinți maghiari HUF 1,4639 100 yeni japonezi JPY 3,0185 Leu moldovenesc MDL 0,2656 Coroană norvegiană NOK 0,5035 Zlot polonez PLN 1,2144 Rublă rusească RUB 0,0579 Coroană suedeză SEK 0,4835 Liră turcească TRY 0,0955 Dolar american USD 4,7991 Rand sud-african ZAR 0,2901 Real brazilian BRL 0,8595 Renminbi chinezesc CNY 0,7194 Rupie indiană INR 0,0512 100 woni sud-coreeni KRW 0,3592 Peso mexican MXN 0,2581 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6825 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1058 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3067 Baht thailandez THB 0,1426 Dolar din Hong Kong HKD 0,6117 Shekel israelian ILS 1,5117 100 rupii indoneziene IDR 0,0264 Peso filipinez PHP 0,0759 100 coroane islandeze ISK 3,9079 Ringgit malaysian MYR 1,1778 Dolar singaporez SGD 3,7425 Gram de aur XAU 624,8208 Drepturi speciale de tragere XDR 6,4868

Banca Națională a României (BNR) a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 11 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00. Datele indică valorile dobânzilor interbancare pentru mai multe scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), până la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) s-a situat la 5,49% pe an, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru scadența tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), dobânda a fost de 5,54%, pentru o lună (1M) de 5,71%, pentru trei luni (3M) de 5,76%, pentru șase luni (6M) de 5,78%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) a ajuns la 5,78% pe an, nivel identic cu cel aferent scadenței tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), valoarea a fost de 5,83%, pentru o lună (1M) de 6,00%, pentru trei luni (3M) de 6,07%, pentru șase luni (6M) de 6,14%, iar pentru 12 luni (12M) de 6,19%.

Comparativ cu valorile publicate marți, 10 noiembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate pentru scadențele overnight, tomorrow/next, trei luni, șase luni și 12 luni. Dobânda pentru o săptămână a scăzut de la 5,56% la 5,54%, în timp ce cea pentru o lună a crescut de la 5,70% la 5,71%.

În cazul ROBOR, ratele au rămas la aceleași niveluri pentru scadențele overnight, tomorrow/next, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni. Singura modificare s-a înregistrat la scadența de o săptămână, unde dobânda a scăzut de la 5,85% la 5,83%.