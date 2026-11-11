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Curs valutar miercuri, 11 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar miercuri, 11 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 11 noiembrie 2026, 13:10
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 11 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,3460 lei, dolarul american a ajuns la 4,7991 lei, iar francul elvețian a fost evaluat la 5,7879 lei.

Curs valutar BNR, 11 noiembrie 2026. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian

Cursul valutar publicat de BNR include cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute utilizate în tranzacțiile comerciale și financiare. Printre acestea se numără lira sterlină, dolarul canadian, dolarul australian, yenul japonez, coroana cehă, coroana daneză și zlotul polonez.

Conform datelor publicate de banca centrală, euro (EUR) a fost cotat la 5,3460 lei, în timp ce dolarul american (USD) a înregistrat o valoare de 4,7991 lei. Francul elvețian (CHF) a ajuns la 5,7879 lei, iar lira sterlină (GBP) a fost cotată la 6,3924 lei.

În cazul celorlalte monede importante, dolarul canadian (CAD) a fost evaluat la 3,3746 lei, iar dolarul australian (AUD) la 3,2962 lei. Dolarul neo-zeelandez (NZD) a ajuns la 2,6825 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) a fost cotat la 3,7425 lei.

Coroana cehă (CZK) a avut o valoare de 0,2194 lei, coroana daneză (DKK) a fost cotată la 0,7151 lei, iar coroana norvegiană (NOK) a ajuns la 0,5035 lei. Coroana suedeză (SEK) a fost evaluată la 0,4835 lei.

Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2144 lei, leul moldovenesc (MDL) la 0,2656 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) la 0,0454 lei. Rubla rusească (RUB) a înregistrat o valoare de 0,0579 lei, în timp ce grivna ucraineană (UAH) a fost cotată la 0,1058 lei.

Cotațiile BNR pentru monedele asiatice și alte valute internaționale

În ceea ce privește monedele asiatice, 100 de yeni japonezi (JPY) au fost evaluați la 3,0185 lei, iar 100 de woni sud-coreeni (KRW) au ajuns la 0,3592 lei.

Renminbi-ul chinezesc (CNY) a fost cotat la 0,7194 lei, rupia indiană (INR) la 0,0512 lei, iar 100 de rupii indoneziene (IDR) la 0,0264 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) a avut o valoare de 0,6117 lei, în timp ce bahtul thailandez (THB) a fost evaluat la 0,1426 lei.

De asemenea, ringgitul malaysian (MYR) a fost cotat la 1,1778 lei, iar pesoul filipinez (PHP) a ajuns la 0,0759 lei.

Pentru celelalte monede incluse în lista publicată de banca centrală, lira egipteană (EGP) a fost evaluată la 0,0896 lei, lira turcească (TRY) la 0,0955 lei, iar shekelul israelian (ILS) la 1,5117 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) a fost cotat la 1,3067 lei, randul sud-african (ZAR) la 0,2901 lei, iar realul brazilian (BRL) la 0,8595 lei. Pesoul mexican (MXN) a înregistrat o valoare de 0,2581 lei.

100 de forinți maghiari (HUF) au fost evaluați la 1,4639 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) au ajuns la 3,9079 lei.

Cât valorează gramul de aur

Pe lângă monedele internaționale, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Miercuri, 11 noiembrie 2026, acesta a fost evaluat la 624,8208 lei.

Totodată, drepturile speciale de tragere (DST), reprezentate prin codul valutar XDR, au fost cotate la 6,4868 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei)
Dolar australian AUD 3,2962
Dolar canadian CAD 3,3746
Franc elvețian CHF 5,7879
Coroană cehă CZK 0,2194
Coroană daneză DKK 0,7151
Liră egipteană EGP 0,0896
Euro EUR 5,3460
Liră sterlină GBP 6,3924
100 forinți maghiari HUF 1,4639
100 yeni japonezi JPY 3,0185
Leu moldovenesc MDL 0,2656
Coroană norvegiană NOK 0,5035
Zlot polonez PLN 1,2144
Rublă rusească RUB 0,0579
Coroană suedeză SEK 0,4835
Liră turcească TRY 0,0955
Dolar american USD 4,7991
Rand sud-african ZAR 0,2901
Real brazilian BRL 0,8595
Renminbi chinezesc CNY 0,7194
Rupie indiană INR 0,0512
100 woni sud-coreeni KRW 0,3592
Peso mexican MXN 0,2581
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6825
Dinar sârbesc RSD 0,0454
Hryvna ucraineană UAH 0,1058
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3067
Baht thailandez THB 0,1426
Dolar din Hong Kong HKD 0,6117
Shekel israelian ILS 1,5117
100 rupii indoneziene IDR 0,0264
Peso filipinez PHP 0,0759
100 coroane islandeze ISK 3,9079
Ringgit malaysian MYR 1,1778
Dolar singaporez SGD 3,7425
Gram de aur XAU 624,8208
Drepturi speciale de tragere XDR 6,4868

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 11 noiembrie

Banca Națională a României (BNR) a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 11 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00. Datele indică valorile dobânzilor interbancare pentru mai multe scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), până la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) s-a situat la 5,49% pe an, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru scadența tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), dobânda a fost de 5,54%, pentru o lună (1M) de 5,71%, pentru trei luni (3M) de 5,76%, pentru șase luni (6M) de 5,78%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) a ajuns la 5,78% pe an, nivel identic cu cel aferent scadenței tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), valoarea a fost de 5,83%, pentru o lună (1M) de 6,00%, pentru trei luni (3M) de 6,07%, pentru șase luni (6M) de 6,14%, iar pentru 12 luni (12M) de 6,19%.

Comparativ cu valorile publicate marți, 10 noiembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate pentru scadențele overnight, tomorrow/next, trei luni, șase luni și 12 luni. Dobânda pentru o săptămână a scăzut de la 5,56% la 5,54%, în timp ce cea pentru o lună a crescut de la 5,70% la 5,71%.

În cazul ROBOR, ratele au rămas la aceleași niveluri pentru scadențele overnight, tomorrow/next, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni. Singura modificare s-a înregistrat la scadența de o săptămână, unde dobânda a scăzut de la 5,85% la 5,83%.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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