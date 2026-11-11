Schimbare majoră pentru românii cu panouri fotovoltaice. Ce se întâmplă cu energia livrată în rețea

SURSA FOTO: Dreamstime „Românii ar putea cumpăra energie mai ieftină în 2026. Vor putea lua energie direct de la vecinii prosumatori”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o metodologie nouă privind compensarea și decontarea energiei electrice produse de prosumatori și livrate în rețeaua națională. Noile prevederi stabilesc reguli pentru calcularea sumelor datorate, folosirea surplusului de energie pentru mai multe locuri de consum și achitarea restanțelor acumulate de furnizori. Potrivit informațiilor anunțate, sumele restante urmează să fie plătite în cel mult 40 de zile lucrătoare.

Modificările vizează sute de mii de români care au investit în instalații de producere a energiei din surse regenerabile, în special în sisteme cu panouri fotovoltaice. Noile reglementări urmăresc să clarifice modul în care este evidențiată energia consumată și cea transmisă în rețea, dar și condițiile în care valoarea surplusului poate fi folosită pentru plata altor facturi.

Decizia ANRE vine după mai multe demersuri ale Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care a semnalat întârzierile în aplicarea drepturilor acordate prosumatorilor prin lege. Organizația a solicitat autorităților să rezolve problemele administrative care au împiedicat funcționarea mecanismelor de compensare și decontare.

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc și o livrează în rețea să fie valorificată în condiții corecte, transparente și predictibile. Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcție. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum și reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut. Vreau să transmit și un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaște”, a transmis președintele ANRE, George Niculescu.

Organizația a semnalat că Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie, nu putea fi aplicată integral în lipsa reglementărilor necesare. Actul normativ prevedea un termen de 60 de zile pentru elaborarea normelor de către ANRE, însă acesta s-a încheiat la 24 septembrie 2026, fără ca mecanismele legislative să fie pe deplin operaționale.

În urma acestei situații, FACIAS a inițiat procedura administrativă prealabilă împotriva autorității de reglementare. Totodată, fundația a solicitat implicarea Ministerului Energiei pentru soluționarea problemelor care afectau persoanele ce produc energie electrică pentru consum propriu și livrează surplusul în rețea.

Demersul a inclus o scrisoare deschisă transmisă ministrului Dumitru Chisăliță, prin care organizația a cerut intervenția instituțiilor responsabile. Printre solicitări s-au numărat prezentarea unor explicații oficiale privind depășirea termenului legal și stabilirea unui calendar concret pentru aplicarea noilor prevederi.

FACIAS a mai cerut identificarea unor soluții prin care prosumatorii să nu fie prejudiciați financiar pentru energia furnizată în rețea după intrarea în vigoare a legii. Organizația a susținut că beneficiile prevăzute de actul normativ trebuie să poată fi utilizate efectiv, fără ca întârzierile administrative să afecteze drepturile cetățenilor.

ANRE a aprobat marți metodologia actualizată prin Ordinul nr. 67/2026. Documentul stabilește procedurile de compensare și decontare a energiei electrice produse de prosumatori, precum și modul de calcul și utilizare a sumelor rezultate din livrarea acesteia. Noile reguli înlocuiesc reglementările adoptate în anul 2022.

Metodologia aprobată de ANRE introduce prevederi referitoare la trei aspecte importante pentru prosumatori: decontarea lunară a energiei electrice, folosirea surplusului pentru mai multe locuri de consum și plata sumelor restante datorate de furnizori.

Prima modificare privește compensarea lunară a energiei. Noile reguli urmăresc să asigure o evidență mai clară a cantităților de electricitate consumate de prosumatori și a celor livrate în rețeaua publică. Astfel, calcularea valorilor care trebuie compensate sau decontate va urma mecanismele stabilite prin noua metodologie.

O altă prevedere permite utilizarea excedentului de energie pentru achitarea facturilor aferente mai multor locuri de consum eligibile, deținute de același prosumator. Aplicarea acestei posibilități este condiționată de respectarea cerințelor prevăzute de reglementările ANRE, astfel încât surplusul produs într-un punct de consum să poată fi valorificat și pentru alte proprietăți care îndeplinesc condițiile legale.

Cea de-a treia componentă se referă la sumele restante acumulate de prosumatori pentru energia electrică livrată în rețea. Metodologia stabilește mecanismele prin care furnizorii trebuie să efectueze decontările, termenul anunțat pentru plata restanțelor fiind de cel mult 40 de zile lucrătoare.

Noile prevederi includ și posibilitatea utilizării valorii excedentului de energie electrică pentru plata facturilor la gaze naturale. Această facilitate este destinată persoanelor fizice care dețin instalații de producere a energiei cu o putere de cel mult 27 kW.

Posibilitatea este condiționată de existența aceluiași furnizor pentru serviciile de energie electrică și gaze naturale. Prin urmare, valoarea surplusului de electricitate poate fi folosită pentru achitarea facturilor la gaze numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și de metodologia aprobată.

Măsura vizează gospodăriile care au suportat din resurse proprii costurile instalării sistemelor fotovoltaice și care produc energie atât pentru consumul propriu, cât și pentru livrarea surplusului în rețeaua publică. Pentru aceste persoane, posibilitatea de a utiliza valoarea energiei în relația cu furnizorul poate reprezenta o modalitate suplimentară de gestionare a cheltuielilor cu utilitățile.

Datele oficiale ANRE menționate de FACIAS arată că, la 31 iulie 2026, în România erau înregistrați 373.249 de prosumatori. Dintre aceștia, 337.607 erau persoane fizice, ceea ce indică numărul mare de gospodării implicate în producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Aplicarea noilor reguli privește, astfel, un segment important al consumatorilor care au devenit și producători de energie. Pentru aceștia, decontarea corectă a cantităților livrate și posibilitatea folosirii sumelor acumulate sunt legate direct de beneficiile financiare prevăzute de legislația în vigoare.

FACIAS susține că aprobarea noilor reglementări confirmă importanța demersurilor prin care a solicitat respectarea drepturilor prosumatorilor și eliminarea întârzierilor administrative. Organizația a atras atenția că obligațiile instituțiilor publice nu pot fi amânate din cauza dificultăților întâmpinate la elaborarea normelor sau la adaptarea sistemelor informatice utilizate de furnizorii de energie.

Fundația a contestat argumentele potrivit cărora problemele tehnice și administrative ar putea justifica întârzierea aplicării unor drepturi stabilite prin lege. În opinia organizației, responsabilitatea autorităților de a pune în aplicare prevederile legislative trebuie respectată, iar eventualele dificultăți de ordin tehnic nu ar trebui să afecteze beneficiile financiare ale cetățenilor.

Reprezentanții FACIAS au subliniat diferența dintre obligațiile impuse consumatorilor și modul în care sunt respectate drepturile acestora de către instituții și furnizori. Fundația a criticat situația în care proprietarii de instalații fotovoltaice trebuie să își achite facturile la termenele stabilite, în timp ce plata valorii energiei livrate în rețea este întârziată din cauza lipsei reglementărilor necesare.

Organizația consideră că drepturile prosumatorilor nu trebuie să depindă de ritmul în care autoritățile își rezolvă problemele administrative sau de timpul necesar furnizorilor pentru adaptarea infrastructurii informatice la noile cerințe legale.