Sorin Grindeanu anunță trei priorități ale PSD: reforma statului, relansarea economiei și indexarea pensiilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri, la TV, planurile partidului pentru perioada următoare, în contextul dificultăților economice și al scăderii puterii de cumpărare. Social-democrații propun reformarea administrației, relansarea investițiilor, indexarea pensiilor și reducerea taxării muncii.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri, într-o intervenție la Antena 3, cele trei direcții pe care partidul intenționează să le urmeze în perioada următoare: reforma administrației și a companiilor de stat, relansarea economiei și refacerea treptată a puterii de cumpărare a populației.

Prima prioritate anunțată de liderul social-democrat vizează reforma administrației publice centrale și locale, precum și reorganizarea companiilor și agențiilor de stat. Grindeanu a susținut că, în ultimul an și jumătate, reforma statului a fost prezentată mai degrabă prin discursuri și acțiuni de imagine, fără rezultate concrete. În acest context, PSD intenționează să vină cu propriile propuneri privind reorganizarea instituțiilor publice.

A doua direcție urmărită de PSD este relansarea economică. Grindeanu consideră că România trebuie să recâștige încrederea investitorilor și să ofere un mediu economic stabil, în care companiile să poată investi și obține profit.

Printre măsurile avute în vedere se numără asumarea unui angajament față de mediul de afaceri că taxele nu vor mai crește în 2027. Liderul PSD a insistat și asupra necesității unui plan clar pentru reducerea prețurilor la energie, pe care le consideră esențiale pentru competitivitatea companiilor și pentru dezvoltarea economiei.

A treia prioritate prezentată de Sorin Grindeanu este refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor. Acesta a afirmat că populația a fost afectată în ultimul an și jumătate de introducerea unor taxe noi și de inflația ridicată, motiv pentru care PSD dorește să propună măsuri pentru protejarea veniturilor.

Printre acestea se află indexarea pensiilor conform prevederilor legale, reducerea taxării muncii și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de persoane. Grindeanu a menționat în acest sens mamele, persoanele vulnerabile, veteranii și invalizii de război.

În privința pensiilor, președintele PSD a susținut că indexarea trebuie aplicată potrivit legii și nu ar trebui să reprezinte un subiect de negociere.

„În primul rând, sunt trei mari direcții pe care aș dori să mergem în perioada următoare. O reformă, în primul rând, o reformă reală a statului. Ceea ce s-a întâmplat, un an și jumătate, s-au vândut povești. Și mai multă propagandă, dacă vreți, despre reformă. PSD-ul va arăta, în perioada următoare, cum se face această reformă a statului. Și aici vorbim de reforma administrației și locale, și centrale, și de reforma companiilor și agențiilor de stat. A doua direcție este cea legată de relansare economică. Eu cred că trebuie să redăm speranța investitorilor în România și speranța că România este o țară sigură, unde merită să investești, în care merită să-ți pui banii și, până la urmă, să faci profit. Că despre asta este vorba. Și aici vorbesc în mod special de un pact, dacă pot să-l numesc așa, cu mediul de afaceri, că nu vor mai crește taxe anul viitor. Nu vor crește taxe anul viitor. Dar mă mai interesează un lucru tot aici. Și anume, o problemă extrem de importantă, cea legată de prețul la energie. Prețul la energie înseamnă competitivitate dincolo de o factură mai mică pentru fiecare dintre noi. Prețul la energie înseamnă competitivitate economică. Și aici trebuie să avem un plan, de asemenea, foarte clar, distinct, ca să putem să vorbim despre relansare economică. Și al treilea lucru, sau a treia mare direcție, este cea legată de reducerea, sau refacerea, scuzați-mă, treptată a puterii de cumpărare a românilor. Românii de un an și jumătate au fost loviți permanent cu taxe noi, cu cea mai mare inflație din Europa. Și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte, când vorbim de refacerea puterii de cumpărare. Și anume, indexarea pensiilor, și n-avem ce să negociem, trebuie să facem indexarea pensiilor conform legii, pentru că ăsta nu e de negociat și n-avem ce să negociem”, a punctat Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că România are nevoie de reducerea taxării muncii, în condițiile în care nivelul impozitării veniturilor salariale este, în opinia sa, printre cele mai ridicate. Grindeanu a reiterat propunerea partidului privind eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, persoanele vulnerabile, veteranii și invalizii de război. El a precizat că aceste măsuri au fost susținute de PSD și în perioada în care partidul s-a aflat la guvernare.

Grindeanu a mai afirmat că acestea sunt principalele direcții de acțiune ale PSD și a criticat situația economică în care se află România. Liderul social-democrat le-a reproșat celor pe care îi consideră responsabili pentru deteriorarea economiei și diminuarea veniturilor populației că oferă lecții de moralitate, susținând că ar trebui să se concentreze, în schimb, pe soluții pentru redresarea țării.

Grindeanu a precizat că acceptă criticile venite din partea cetățenilor, dar a respins lecțiile de moralitate din partea celor pe care îi consideră responsabili pentru actualele dificultăți economice. El a pledat pentru o discuție privind măsurile necesare reconstruirii economiei României.