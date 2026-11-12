Clădire cu trei etaje prăbușită. O femeie însărcinată a fost salvată dintre dărâmături. Operațiunile de căutare continuă

O clădire rezidențială cu trei etaje din cartierul Flatbush, Brooklyn, s-a prăbușit miercuri după-amiază, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor peste 10. Victimele au fost transportate la spitalele din zonă, în timp ce echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare printre resturile construcției, pentru a identifica eventuale persoane rămase captive sub dărâmături. Autoritățile din New York au anunțat că împrejurările producerii incidentului sunt investigate, relatează Reuters.

Imobilul, construit în anul 1930 și alcătuit din patru corpuri de clădire, era amplasat în apropierea unui șantier pe care se desfășurau lucrări de excavare. După prăbușire, structura construcției a căzut peste zona în care aveau loc intervențiile de pe șantier. John Esposito, șeful Departamentului de Pompieri din New York, a precizat că specialiștii încearcă să stabilească ce a provocat cedarea clădirii.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00, ora locală, respectiv 21:00 GMT. În momentul prăbușirii, nu se știa câte persoane se aflau în apartamentele imobilului și nici câți muncitori lucrau pe șantierul din apropiere. Autoritățile au precizat că informațiile referitoare la numărul persoanelor care ar fi putut fi surprinse de incident nu erau încă disponibile.

Primele echipaje de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei. O echipă de pompieri care se afla deja în apropiere a intervenit la mai puțin de un minut după producerea prăbușirii și a participat la extragerea primelor victime de sub resturile construcției. Detaliile operațiunii au fost prezentate de oficialii orașului în timpul unei conferințe de presă organizate miercuri seara.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a confirmat că două persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii. Alte peste 10 persoane au fost transportate la unitățile medicale din apropiere, prezentând răni de gravitate diferită. Potrivit informațiilor comunicate de edil, printre persoanele spitalizate se aflau atât victime în stare critică, cât și pacienți ale căror vieți nu erau puse în pericol.

Lillian Bonsignore, comisarul Serviciului de Pompieri al orașului, a oferit informații suplimentare despre amploarea incidentului. Potrivit acesteia, numărul persoanelor identificate până la acel moment ca fiind afectate de prăbușire ajunsese la 19, dintre care șapte erau copii. Oficialul nu a precizat dacă cele două persoane decedate erau minore sau adulți. De asemenea, un pompier care participa la operațiunile de salvare a suferit răni ușoare.

BREAKING 🚨🚨#Brooklyn / #NewYork A 3 story building in NYC has collapsed this afternoon into an adjacent construction site. A massive FDNY response is attempting to rescue trapped victims. pic.twitter.com/pDko6bM0PO — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) November 11, 2026

Operațiunile de căutare s-au desfășurat în condiții dificile, având în vedere cantitatea mare de materiale rezultate din prăbușirea clădirii. Imaginile transmise de televiziunile locale au surprins pompieri și echipe specializate, însoțite de câini de căutare, verificând zonele afectate. Salvatorii au îndepărtat manual o parte din moloz, folosind găleți, și au cercetat spațiile formate sub resturile construcției, unde ar fi putut exista persoane supraviețuitoare.

Postul american WABC-TV a relatat că cel puțin patru persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături la aproximativ două ore și jumătate de la producerea incidentului. Printre supraviețuitori s-ar fi aflat și o femeie însărcinată. Informația a venit în timp ce echipele de intervenție continuau să verifice zonele în care existau indicii că s-ar putea afla alte victime.

John Esposito a avertizat că operațiunile de verificare a întregii suprafețe afectate vor necesita timp îndelungat. Potrivit șefului pompierilor, echipele de intervenție ar putea avea nevoie de câteva zile pentru a finaliza căutările și pentru a se asigura că toate persoanele care ar fi putut fi surprinse de prăbușire au fost identificate.

Acesta a explicat că amploarea intervenției este determinată de necesitatea verificării tuturor zonelor de pe șantier, inclusiv a spațiilor care ar putea ascunde persoane sub materialele prăbușite. Esposito a precizat: „Nu ştim câte persoane sunt dispărute în total”.

Oficialul a mai declarat că salvatorii trebuie să continue verificările pentru a identifica toate persoanele care ar putea fi încă prinse sub resturile construcției. În acest sens, el a estimat că echipele vor avea nevoie de câteva zile pentru a „căuta toate victimele potenţiale” pe întreaga suprafață a șantierului.

În primele informații comunicate de pompieri, patru persoane erau indicate ca fiind în stare critică, iar alte șase prezentau răni ușoare. Datele au fost transmise înainte ca primii doi supraviețuitori să fie extrași de sub dărâmături. Pe măsură ce intervenția a avansat, autoritățile au actualizat bilanțul persoanelor afectate, în timp ce echipele de salvare au continuat căutările în zona clădirii prăbușite din Brooklyn.