Zile libere 2026-2027. Când începe minivacanța de 1 Decembrie și cât durează vacanța de iarnă

Sfârșitul anului 2026 aduce mai multe zile libere pentru angajați și elevi, iar calendarul următoarelor vacanțe oferă deja repere pentru planificarea concediilor din 2027. Minivacanța de 1 Decembrie deschide seria pauzelor, însă urmează și alte perioade în care școlile vor fi închise.

Angajații și elevii din România vor beneficia de patru zile libere consecutive la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2026. Minivacanța va avea loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie și este legată de două sărbători legale: Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Anul acesta, ambele sărbători cad în zile lucrătoare, luni și marți.

Există însă și categorii de salariați care vor trebui să lucreze în aceste zile. Pentru angajații care nu pot beneficia de zile libere din cauza specificului activității, Codul Muncii prevede acordarea unor compensații.

Minivacanța îi vizează și pe elevi, care nu vor participa la cursuri în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026. Activitatea școlară se reia miercuri, 2 decembrie.

Următoarea vacanță școlară va fi cea de iarnă, programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, inclusiv. Marți, 22 decembrie, va fi ultima zi de cursuri înaintea pauzei, iar elevii se vor întoarce la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, vacanța va dura 19 zile calendaristice și va marca încheierea celui de-al doilea modul de cursuri, început pe 2 noiembrie, după vacanța de toamnă.

În săptămâna Crăciunului, elevii vor merge la școală doar luni și marți. Vacanța va începe miercuri, 23 decembrie, înainte de Ajunul Crăciunului, și va cuprinde sărbătorile de la sfârșitul anului, precum și Boboteaza și Sfântul Ioan.

În intervalul respectiv sunt incluse șase sărbători legale. Prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie, vor fi vineri și sâmbătă. Aceleași zile ale săptămânii sunt valabile și pentru 1 și 2 ianuarie 2027. Boboteaza va fi sărbătorită miercuri, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan joi, 7 ianuarie.

Elevii vor rămâne în vacanță și vineri, 8 ianuarie, precum și în weekendul 9-10 ianuarie. Revenirea la cursuri pe 11 ianuarie va marca începutul celui de-al treilea modul al anului școlar.

Data de încheiere a celui de-al treilea modul diferă în funcție de județ și de calendarul stabilit pentru București. Astfel, ultima zi de cursuri înaintea vacanței din februarie va fi 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de decizia inspectoratelor școlare.

Elevii vor avea o săptămână de vacanță în unul dintre următoarele intervale: 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

Perioada este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultărilor organizate la nivelul unităților de învățământ cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Următoarea vacanță cu date comune la nivel național va începe sâmbătă, 24 aprilie, și se va încheia marți, 4 mai 2027. Cursurile vor fi reluate miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul al anului școlar.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027 va fi vineri, 18 iunie.

Calendarul prevede însă date diferite pentru anumite clase. Elevii claselor a XII-a de la învățământul de zi și cei din clasele a XIII-a de la seral sau cu frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie.

În cazul claselor din filiera tehnologică vizate de excepțiile prevăzute în ordinul ministerial și al elevilor din învățământul profesional, cursurile se vor încheia mai târziu, pe 25 iunie 2027.