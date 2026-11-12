Amenzi drastice dacă faci așa ceva cu apartamentul. Detaliul care te poate costa până la 50.000 de lei

Proprietarii care obțin venituri din închirierea apartamentelor în regim hotelier trebuie să respecte o serie de obligații legale, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni de până la 50.000 de lei. Regulile se aplică și celor care își promovează locuințele prin intermediul platformelor online de rezervări și oferă cazare turiștilor pentru perioade scurte.

Simpla deținere a unui apartament și publicarea unui anunț pe internet nu sunt suficiente pentru desfășurarea legală a acestei activități. Proprietarii trebuie să obțină documentele necesare, să respecte condițiile de clasificare turistică și să îndeplinească cerințele referitoare la spațiile de cazare.

Una dintre principalele obligații este obținerea certificatului de clasificare, document fără de care activitatea turistică nu poate fi desfășurată legal. Lipsa acestuia poate duce la aplicarea unor amenzi cuprinse între 40.000 și 50.000 de lei.

Prevederile sunt incluse în legislația care reglementează organizarea și desfășurarea activității de turism în România. Totodată, normele referitoare la clasificarea structurilor de primire turistică au fost actualizate în 2026, fiind introduse modificări privind documentele necesare pentru autorizarea unităților de cazare.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010, desfășurarea activității într-o structură de primire turistică neclasificată sau fără autorizație provizorie de funcționare reprezintă contravenție. Pentru această abatere, proprietarii pot primi amenzi cuprinse între 40.000 și 50.000 de lei.

Reglementarea vizează inclusiv apartamentele și camerele puse la dispoziția turiștilor pentru perioade scurte, acestea fiind considerate structuri de primire turistică. Prin urmare, obligația obținerii documentelor de clasificare nu se limitează la hoteluri sau pensiuni, ci se aplică și proprietarilor care oferă cazare în locuințe private.

Astfel, persoanele care primesc turiști fără să fi obținut documentele prevăzute de lege pot fi sancționate, chiar dacă sunt proprietarii imobilelor respective. Dreptul de proprietate asupra locuinței nu înlocuiește autorizațiile și documentele necesare pentru desfășurarea activității turistice.

Trebuie făcută însă diferența între închirierea în regim hotelier și închirierea obișnuită a unei locuințe pe termen lung. Sancțiunea de până la 50.000 de lei vizează desfășurarea activității turistice fără clasificare sau fără autorizație provizorie, nu simplul fapt că o persoană obține venituri din închirierea unui apartament.

Persoanele care intenționează să ofere cazare turiștilor într-un apartament trebuie să solicite certificatul de clasificare de la autoritatea centrală responsabilă de domeniul turismului. Obținerea documentului presupune depunerea unui dosar care să conțină actele necesare pentru verificarea situației juridice a locuinței și a condițiilor de funcționare.

Procedura de clasificare și lista documentelor solicitate au fost modificate prin Ordinul nr. 948/2026, publicat în Monitorul Oficial în luna iulie. Noile prevederi stabilesc inclusiv cerințele aplicabile persoanelor fizice care doresc să închirieze camere sau apartamente turiștilor.

În cazul persoanelor fizice, dosarul pentru obținerea certificatului poate cuprinde copia actului de identitate al proprietarului și documentele care atestă dreptul de proprietate asupra locuinței. Dacă imobilul are mai mulți proprietari, poate fi necesar și acordul coproprietarilor.

Pentru apartamentele situate în blocuri de locuințe sunt prevăzute și documente referitoare la relația cu asociația de proprietari și vecinii direct afectați. Astfel, proprietarul poate avea obligația să prezinte avizul asociației și acordurile scrise solicitate de legislație.

O altă limită stabilită de noile reguli privește numărul spațiilor de cazare pentru care persoanele fizice pot solicita clasificarea. Acestea pot obține documentul pentru cel mult șapte camere sau 14 locuri de cazare, indiferent de numărul locuințelor în care sunt amplasate camerele respective.

Pentru apartamentele aflate în condominii, reglementările actualizate în 2026 prevăd cerințe suplimentare privind documentele necesare obținerii certificatului de clasificare. Proprietarii trebuie să țină cont de regulile referitoare la asociația de proprietari și la acordul locatarilor direct afectați de desfășurarea activității turistice.

În funcție de situație, dosarul trebuie să conțină avizul scris al comitetului executiv al asociației de proprietari. De asemenea, pot fi necesare acordurile scrise ale proprietarilor ale căror locuințe se învecinează direct cu apartamentul oferit turiștilor.

Cerința privind vecinii vizează atât apartamentele situate pe același nivel, cât și locuințele aflate deasupra sau dedesubtul spațiului destinat cazării. Sunt luate în considerare, așadar, învecinările pe orizontală și pe verticală.

Aceste documente fac parte din condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea certificatului de clasificare. Prevederile urmăresc să reglementeze desfășurarea activităților de cazare turistică în clădirile de locuințe, unde utilizarea apartamentelor în scop turistic poate avea efecte asupra celorlalți proprietari.

Pe lângă documentele necesare pentru clasificarea turistică, proprietarii au și obligații fiscale pentru veniturile realizate din cazarea turiștilor. Sumele obținute din închirierea apartamentelor trebuie declarate la Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar impozitele datorate trebuie achitate potrivit prevederilor fiscale aplicabile.

Obligațiile fiscale sunt distincte de cele referitoare la autorizarea activității turistice. Prin urmare, declararea veniturilor și plata impozitelor nu înlocuiesc certificatul de clasificare și nici celelalte documente necesare pentru funcționarea legală.

Regulile europene privind raportarea veniturilor obținute prin intermediul platformelor digitale de rezervări vizează și activitatea gazdelor care își promovează locuințele pe internet. Informațiile referitoare la veniturile realizate prin aceste servicii pot fi transmise autorităților fiscale.

Datele raportate pot fi utilizate de instituțiile competente pentru verificarea veniturilor declarate de proprietari și pentru identificarea eventualelor diferențe între sumele încasate și cele raportate autorităților. Astfel, activitatea desfășurată prin platformele online nu elimină obligațiile fiscale ale persoanelor care oferă cazare.

Proprietarii trebuie să respecte atât cerințele referitoare la înregistrarea și clasificarea unității de cazare, cât și prevederile privind declararea veniturilor. Cele două categorii de obligații sunt reglementate separat și trebuie îndeplinite în mod corespunzător.

Persoanele care doresc să închirieze apartamente în regim hotelier trebuie să verifice dacă unitățile de cazare dețin certificatul de clasificare corespunzător și dacă documentele necesare sunt valabile. Obținerea acestora trebuie realizată înainte de începerea activității turistice, potrivit cerințelor legale.

De asemenea, proprietarii trebuie să se informeze cu privire la procedura aplicabilă categoriei de cazare pe care intenționează să o ofere. În cazul apartamentelor din blocuri, verificarea documentelor solicitate de asociația de proprietari și a acordurilor vecinilor direct afectați reprezintă o etapă importantă pentru completarea dosarului.

Pentru clarificarea condițiilor de autorizare, proprietarii pot solicita informații de la autoritatea responsabilă de domeniul turismului. Totodată, este necesară verificarea eventualelor cerințe suplimentare stabilite de administrația locală.

Nerespectarea obligațiilor privind clasificarea poate atrage sancțiuni cuprinse între 40.000 și 50.000 de lei, inclusiv pentru proprietarii care oferă cazare turiștilor fără certificat de clasificare sau fără autorizație provizorie de funcționare. În paralel, veniturile obținute din închirieri trebuie declarate și impozitate potrivit legislației fiscale, informează newsweek.ro.