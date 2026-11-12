Pensiile unor români ar putea crește după o decizie a Înaltei Curți. Casele de Pensii trebuie să respecte noile clarificări

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie importantă pentru pensionarii care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, încadrate anterior în grupele de muncă. Hotărârea clarifică obligațiile caselor teritoriale de pensii în privința adeverințelor eliberate de angajatori sau deținătorii legali ai arhivelor. Documentele care atestă perioadele lucrate în aceste condiții trebuie valorificate potrivit legii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislație. Aplicarea deciziei poate conduce la majorarea pensiilor persoanelor îndreptățite.

Casele de Pensii au obligația de a respecta mențiunile din adeverințele care atestă activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care clarifică modul în care aceste documente trebuie analizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Hotărârea îi privește pe foștii angajați care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale sau deosebite de muncă și care solicită recunoașterea perioadelor respective pentru calcularea ori recalcularea pensiei.

Instanța supremă a stabilit că informațiile consemnate în documentele eliberate de angajatori sau deținătorii legali ai arhivelor nu pot fi înlăturate de casele teritoriale de pensii în afara excepțiilor prevăzute de lege.

Potrivit deciziei, „mențiunile inserate în adeverințele emise de angajatori sau deținătorii legali de arhive sunt obligatorii și nu pot fi cenzurate de casele teritoriale de pensii, cu excepția cazului în care sunt incidente dispozițiile art. 158 alin. (6) și (7) din Legea nr. 263/2010”.

Această interpretare juridică este importantă pentru pensionarii care dețin documente justificative privind activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite, dar ale căror solicitări de valorificare a acestor perioade au fost respinse de instituțiile teritoriale.

Recunoașterea stagiilor de cotizare corespunzătoare poate influența calculul drepturilor de pensie și poate determina creșterea sumelor încasate, în funcție de situația individuală a fiecărui beneficiar.

Decizia Înaltei Curți intervine în contextul unor practici diferite ale caselor teritoriale de pensii, care au generat litigii privind recunoașterea perioadelor de activitate desfășurate în condiții speciale sau deosebite.

În numeroase situații, foștii salariați au prezentat adeverințe eliberate de angajatori ori deținătorii arhivelor, prin care era certificată îndeplinirea condițiilor legale pentru încadrarea anumitor perioade de muncă.

Cu toate acestea, unele instituții au refuzat valorificarea documentelor, apreciind că mențiunile angajatorilor nu erau suficiente pentru recunoașterea drepturilor solicitate.

Problema a fost explicată de Avocatnet, care a prezentat diferențele de interpretare ce au determinat apariția litigiilor.

„Problema practică apărea atunci când foștii salariați prezentau caselor de pensii adeverințe emise de angajatori sau deținătorii arhivelor, care certificau că îndepliniseră condițiile legale pentru recunoașterea acestor perioade ca stagii în condiții speciale. Unele case de pensii refuzau să valorifice adeverințele, considerând că simpla atestare făcută de angajator nu este suficientă și că trebuie verificată efectiv natura activităților desfășurate. Refuzurile ajungeau în instanță, iar judecătorii pronunțau soluții diferite”, explică aceștia.

Diferențele dintre soluțiile pronunțate de instanțe au făcut necesară clarificarea modului în care casele teritoriale de pensii trebuie să trateze informațiile înscrise în adeverințele prezentate de pensionari.

Hotărârea Înaltei Curți limitează posibilitatea caselor teritoriale de pensii de a refuza valorificarea adeverințelor care confirmă perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite, fără ca instituțiile să poată reinterpreta discreționar informațiile certificate de angajatori.

Totuși, obligația de a respecta mențiunile din documente nu este absolută. Instanța supremă a indicat expres excepțiile reglementate de articolul 158 alineatele (6) și (7) din Legea nr. 263/2010.

Aceste dispoziții privesc situațiile în care există probleme de legalitate sau suspiciuni referitoare la documentele utilizate pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Prin urmare, casele teritoriale de pensii pot efectua verificările permise de lege atunci când există indicii privind nereguli, inclusiv posibile fraude sau încălcări ale dispozițiilor legale.

În schimb, simplul fapt că instituția apreciază diferit activitatea desfășurată de fostul salariat nu justifică, în sine, înlăturarea mențiunilor dintr-o adeverință care îndeplinește cerințele legale.

Pentru pensionarii care au lucrat în fostele grupe de muncă, valorificarea documentelor justificative poate avea efecte directe asupra drepturilor calculate, inclusiv prin recunoașterea perioadelor desfășurate în condiții speciale sau deosebite, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.