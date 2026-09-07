Prăbușirea avionului Amazon la Miami: ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accident

Un avion cargo operat pentru Amazon Air a depășit pista în timp ce încerca să aterizeze pe Aeroportul Internațional Miami, accidentul provocând moartea a cinci persoane și rănirea gravă a altor cinci. Aeronava a ieșit de pe suprafața de rulare și a lovit mai multe vehicule aflate la sol.

Avionul de transport, un Boeing 767-300, s-a prăbușit cu puțin înainte de ora locală 14:00, respectiv 19:00 GMT. Aeronava efectuase anterior decolarea de pe Aeroportul Internațional Luis Muñoz Marín din San Juan, Puerto Rico.

Amazon a transmis că „colaborează îndeaproape cu autoritățile și oficialii locali pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat”. Compania a precizat ulterior că oferă sprijin anchetei și transmite condoleanțe familiilor persoanelor decedate.

Accidentul a determinat intervenția rapidă a echipajelor de pompieri și a autorităților, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat suspendarea zborurilor. La locul prăbușirii era vizibil fum, iar operațiunile de intervenție au avut loc în timpul weekendului dedicat Zilei Muncii, una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru traficul aerian din Statele Unite.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă toate persoanele decedate se aflau în avion, dacă unele erau la sol sau dacă victimele provin din ambele categorii.

„Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci sunt rănite”, a declarat primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, într-o conferință de presă susținută duminică seara.

Primarul a precizat că echipele de intervenție au ajuns la locul accidentului în câteva „secunde” după producerea acestuia. „În acest moment, ne concentrăm pe familii, pe cei care au fost răniți și pe răspunsul în curs”, a mai spus Daniella Levine Cava.

Șeful pompierilor din Miami, Raied Jadallah, a declarat că trei dintre cele cinci persoane rănite se află în stare critică. Primarul a precizat că toate victimele rănite au fost transportate la spital cu „răni necunoscute”.

Mai multe persoane rănite au rămas prinse în interiorul sau sub vehiculele lovite de avion și au avut nevoie de intervenția echipelor de pompieri și salvare. Raied Jadallah a declarat că victimele au fost extrase de echipele de intervenție.

Oficialii au transmis că este prea devreme pentru stabilirea cauzei accidentului. Investigația va fi realizată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor, agenția federală care anchetează accidentele aeriene produse în Statele Unite. Instituția intenționează să organizeze luni o conferință de presă pentru a oferi informații despre investigație.

Zborul Amazon era operat de 21 Air, o companie charter cu sediul în Carolina de Nord. Aeroportul Internațional Miami a precizat într-un comunicat că aeronava „a depășit pista diagonală a Aeroportului Internațional Miami și este scos din funcțiune la capătul de nord-vest al aeroportului”.

Pompierii din Miami-Dade au anunțat că echipajele „au sosit și au găsit un avion care luase foc în urma acestui accident, cu flăcări puternice și fum vizibil”. Peste 200 de pompieri au fost mobilizați pentru intervenție.

Flăcările au fost stinse, însă la locul accidentului exista în continuare o scurgere de combustibil, potrivit șefului pompierilor din Miami. Operațiunile de intervenție au continuat după stingerea incendiului.

Mai mulți localnici au relatat ce au observat după producerea accidentului. Beth Tilman a declarat pentru New York Times că a văzut un nor negru în zona în care s-a prăbușit avionul și a simțit un miros puternic. „Nu ardeau copaci. Nu ardeau mangrove. Era un alt miros pe care, sincer, nu-l mai simțisem niciodată”, a spus ea.

Rohan Ellis, un elev pilot, a declarat pentru același ziar că, atunci când a ajuns în apropierea locului accidentului, a văzut sirene și elicoptere deasupra zonei. Referindu-se la vehiculele lovite de avion, el a spus: „Erau distruse”. Mărturiile localnicilor au venit în timp ce echipele de intervenție se ocupau de operațiunile de salvare și de securizare a zonei.

Amazon a transmis, printr-o declarație, că lucrează cu autoritățile și că își exprimă condoleanțele pentru persoanele care și-au pierdut viața.

„Suntem îndurerați să aflăm că cinci persoane și-au pierdut viața în incidentul de astăzi de pe Aeroportul Internațional Miami”, a declarat Kelly Nantel, directorul de relații cu mass-media globală al Amazon.

„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiilor, celor dragi și tuturor celor afectați de această pierdere devastatoare.”

„Avionul, operat de 21 Air, încerca să aterizeze când a avut loc acest incident. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile și oficialii locali pentru a afla mai multe și vom coopera pe deplin în cadrul oricărei anchete.”

BBC a contactat compania 21 Air prin e-mail pentru informații despre accident, însă nu a primit un răspuns.

Datele de zbor disponibile pe site-ul de monitorizare FlightRadar24 arată că aeronava cargo Amazon avea o viteză de 112 noduri, echivalentul a aproximativ 207 kilometri pe oră, în momentul în care a ieșit de pe „pista utilizabilă”.

Potrivit unei postări publicate pe blogul FlightRadar24, avionul s-a oprit în apropierea unei parcări care deservește un depozit Amazon și alte companii.

Aceeași sursă menționează că, în momentul producerii accidentului, în Miami erau semnalate furtuni ușoare și vânturi puternice. Nu a fost stabilit însă dacă aceste condiții meteorologice au avut un rol în producerea accidentului.

Investigația autorităților urmează să stabilească succesiunea evenimentelor care au dus la ieșirea aeronavei de pe pistă și la impactul cu vehiculele aflate la sol.

Accidentul s-a produs în timpul unuia dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorie din Statele Unite. Situația de pe aeroport a afectat și pasagerii, mai multe zboruri fiind anulate sau înregistrând întârzieri.

Pasagerii aflați pe Aeroportul Internațional Miami au declarat pentru BBC că au fost nemulțumiți de lipsa informațiilor disponibile din partea oficialilor. La ghișeele companiilor aeriene s-au format cozi lungi, în timp ce călătorii încercau să își modifice rezervările.

Unii pasageri au spus că schimbările de program îi obligau să rămână în Miami peste noapte. Un călător identificat drept Faroush a declarat că cea mai apropiată cursă pe care a găsit-o către San Francisco era programată marți dimineață.

„Cel mai devreme am putut găsi un zbor spre San Francisco marți dimineață”, a spus acesta. „Probabil va trebui să găsesc un hotel și să petrec mai mult timp în Miami.”

Administrația pentru Siguranța Transporturilor (TSA) estimase că 17 milioane de călători urmau să treacă prin aeroporturile din Statele Unite în săptămâna care preceda sărbătoarea Zilei Muncii, celebrată luni.

TSA, agenția responsabilă de verificarea pasagerilor care călătoresc cu avionul în Statele Unite, anticipase că numai duminică urmau să călătorească pe cale aeriană aproximativ 2,3 milioane de persoane.

Aeroportul Internațional Miami este situat în apropierea centrului orașului Miami și reprezintă unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul aeroportului, „Fondat în 1928, MIA este cel mai aglomerat aeroport din America pentru transportul internațional de mărfuri și al doilea ca aglomerație pentru pasagerii internaționali, oferind mai multe zboruri către America Latină și Caraibe decât orice alt aeroport din SUA”. Aproximativ 60% dintre vizitatorii internaționali care ajung în Florida folosesc acest aeroport, potrivit informațiilor prezentate în raport.