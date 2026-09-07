Transportul verde se extinde în România prin PNRR. Câte vehicule au fost cumpărate și câte stații au fost instalate
Ministerul Dezvoltării a anunțat luni, 7 septembrie, că România a depășit țintele asumate prin PNRR pentru transportul verde. Autoritățile locale au achiziționat 1.147 de vehicule nepoluante destinate transportului public. La nivel național au fost raportate și 5.278 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice. Investițiile au fost finanțate din fonduri europene prin Ministerul Dezvoltării, potrivit comunicatului instituției.
Transportul verde a fost extins cu 1.147 de vehicule nepoluante
Transportul verde din localitățile României a fost dezvoltat prin achiziționarea a 1.147 de vehicule nepoluante, peste obiectivul inițial de 1.135 de unități stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Autobuzele, tramvaiele, troleibuzele și microbuzele electrice au fost cumpărate de autoritățile locale, în calitate de beneficiare ale investițiilor. Achizițiile destinate transportului public local au fost realizate din fonduri europene, prin finanțarea acordată de Ministerul Dezvoltării.
Numărul punctelor de încărcare a depășit de peste două ori ținta renegociată
Infrastructura destinată transportului verde a fost extinsă în localități prin instalarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, iar rezultatele raportate au depășit substanțial obiectivul renegociat prin PNRR.
Față de ținta revizuită de 2.000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii investițiilor au raportat 5.278 de puncte de încărcare realizate la nivel național. Datele au fost introduse în platforma online pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării.
Ministerul Dezvoltării verifică documentele transmise de beneficiari
Ministerul Dezvoltării continuă verificarea documentațiilor încărcate de autoritățile locale în platforma dedicată, pentru a confirma conformitatea investițiilor raportate și pentru a realiza centralizarea finală a proiectelor.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a arătat că depășirea celor două ținte contribuie atât la îmbunătățirea serviciilor publice locale, cât și la dezvoltarea infrastructurii necesare mobilității electrice.
„Transportul verde înseamnă mai puţină poluare şi servicii publice mai bune. Am reuşit să depăşim atât ţinta pentru vehiculele nepoluante, cât şi, într-o proporţie semnificativă, ţinta pentru infrastructura de reîncărcare a maşinilor electrice. Cele peste 5.200 de puncte de reîncărcare creează o infrastructură necesară pentru tranziţia către mobilitatea electrică”, a spus el.
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