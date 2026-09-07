Lista care îi îngrijorează pe angajații Wizz Air. Patru baze din România, pe lista restructurărilor
Sursa foto: Lénárt Gábor
Wizz Air pregătește concedieri colective în România, 172 de angajați ai companiei fiind vizați de restructurarea anunțată pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Disponibilizările ar urma să afecteze personalul de la bazele operaționale din București, Craiova, Cluj-Napoca și Iași.
Un document dezvăluie planul Wizz Air pentru România. 172 de angajați, vizați de restructurare
Potrivit unui document obținut în exclusivitate de APIX.ro, compania are 1.892 de angajați în România, iar 172 dintre aceștia ar urma să fie afectați de măsurile de reducere a personalului. Toate persoanele vizate ocupă funcții de execuție.
Cea mai mare reducere de personal este prevăzută la baza Wizz Air din Craiova, unde sunt indicate 47 de posturi care ar urma să fie desființate. Urmează baza din București, cu 46 de posturi vizate, apoi cea din Iași, cu 44 de angajați, și baza din Cluj-Napoca, unde sunt menționate 36 de posturi.
Disponibilizările sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Contractele de muncă ale persoanelor selectate pentru concediere ar urma să înceteze la expirarea perioadei de preaviz.
Craiova, pe primul loc în lista disponibilizărilor
La baza operațională Craiova (CRA) sunt vizate 47 de posturi. Lista cuprinde șase posturi de Pilot comandant avion, cu codul 315307 conform Clasificării Ocupațiilor din România și cu denumirea internă Captain (CPT).
Alte opt posturi vizate sunt cele de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306 conform Clasificării Ocupațiilor din România, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).
În cazul însoțitorilor de bord, documentul menționează zece posturi cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA). Sunt vizate, de asemenea, 23 de posturi de Însoțitor de bord, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).
Astfel, baza din Craiova este cea care are cel mai mare număr de posturi trecute pe lista disponibilizărilor dintre cele patru baze operaționale menționate în document.
București, 46 de posturi vizate
La baza operațională Băneasa București (BBU) sunt indicate 46 de posturi care ar urma să fie afectate de restructurare. Lista include șapte posturi de Pilot comandant avion, cod 315307 conform Clasificării Ocupațiilor din România, cu denumirea internă Captain (CPT), precum și șase posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).
Pentru personalul de cabină sunt prevăzute șapte posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA).
Documentul mai indică 26 de posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).
Iași, 44 de angajați pe lista restructurării
La baza operațională Iași (IAS) sunt menționate 44 de posturi vizate de restructurare. Documentul indică șase posturi de Pilot aeronave/Pilot comandant avion, cod 315306/315307, cu denumirea internă Captain (CPT).
Sunt prevăzute și șapte posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).
În ceea ce privește personalul de cabină, lista cuprinde opt posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA), precum și 22 de posturi de Însoțitor de bord, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).
Documentul precizează, de asemenea, criteriile care ar urma să fie utilizate atunci când este necesară stabilirea unei ordini de prioritate la concediere. Primul criteriu este reprezentat de evaluarea realizării obiectivelor de performanță, iar al doilea este vechimea în muncă în grupul de societăți Wizz Air.
Cluj-Napoca, 36 de posturi afectate
La baza operațională Cluj-Napoca (CLJ) sunt indicate 36 de posturi. Dintre acestea, cinci sunt posturi de Pilot comandant avion, cod 315307, cu denumirea internă Captain (CPT).
Lista mai include șase posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).
Pentru personalul de cabină sunt menționate șase posturi de Comandant însoțitor de bord/Însoțitor de bord, cod 315302/511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA). Alte 19 posturi sunt de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).
Criteriile folosite pentru stabilirea ordinii de concediere
Potrivit documentului obținut de APIX.ro, la aplicarea efectivă a reducerilor de personal vor fi aplicate două criterii „în măsura în care este necesară stabilirii ordinii de prioritate la concediere”.
Primul criteriu îl reprezintă departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Potrivit notificării, intenția angajatorului este de a analiza performanța din ultima evaluare anuală, pentru o perioadă de 12 luni sau mai scurtă, după cum există, în conformitate cu regulile interne. Al doilea criteriu este vechimea în muncă în cadrul grupului de societăți Wizz Air, fiind luată în calcul vechimea totală în muncă a salariatului în orice entitate Wizz Air.
„Pentru claritate, al doilea criteriu (vechimea în muncă prevăzută la a punctul (ii) de mai sus) se va aplica numai în cazurile în care primul criteriu (evaluarea realizării obiectivelor de performanță prevăzută la punctul (i) de mai sus) nu permite departajarea salariaților în cauză”, se precizează în notificare.
Disponibilizările sunt programate în octombrie și noiembrie
Operatorul aerian a comunicat angajaților că disponibilizările vor avea loc în lunile octombrie și noiembrie, iar contractele de muncă vor înceta la expirarea preavizului. Conform informațiilor APIX.ro, sindicatul Wizz Air poate depune un punct de vedere asupra intenției de concediere cel târziu la 14 septembrie.
Notificarea stabilește și categoriile de posturi considerate identice sau similare pentru scopul propunerii de restructurare, în funcție de nivelul responsabilităților și natura activității.
„Pentru claritate, având în vedere nivelul similar de responsabilități și natura similară a activității, pentru scopul acestei propuneri de restructurare, următoarele posturi sunt considerate posturi identice/ similare (deci, parte din aceeași categorie de posturi): (i) în cadrul departamentului Flight Operations – posturile (cu denumirea internă în limba engleză) de SFO și FO și (ii) în cadrul departamentului Cabin Operations – posturile (cu denumirea internă în limba engleză) de CA și JCA”, se mai arată în notificarea obținută de APIX.ro.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.