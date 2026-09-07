Lista care îi îngrijorează pe angajații Wizz Air. Patru baze din România, pe lista restructurărilor

Wizz Air pregătește concedieri colective în România, 172 de angajați ai companiei fiind vizați de restructurarea anunțată pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Disponibilizările ar urma să afecteze personalul de la bazele operaționale din București, Craiova, Cluj-Napoca și Iași.

Potrivit unui document obținut în exclusivitate de APIX.ro, compania are 1.892 de angajați în România, iar 172 dintre aceștia ar urma să fie afectați de măsurile de reducere a personalului. Toate persoanele vizate ocupă funcții de execuție.

Cea mai mare reducere de personal este prevăzută la baza Wizz Air din Craiova, unde sunt indicate 47 de posturi care ar urma să fie desființate. Urmează baza din București, cu 46 de posturi vizate, apoi cea din Iași, cu 44 de angajați, și baza din Cluj-Napoca, unde sunt menționate 36 de posturi.

Disponibilizările sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Contractele de muncă ale persoanelor selectate pentru concediere ar urma să înceteze la expirarea perioadei de preaviz.

La baza operațională Craiova (CRA) sunt vizate 47 de posturi. Lista cuprinde șase posturi de Pilot comandant avion, cu codul 315307 conform Clasificării Ocupațiilor din România și cu denumirea internă Captain (CPT).

Alte opt posturi vizate sunt cele de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306 conform Clasificării Ocupațiilor din România, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).

În cazul însoțitorilor de bord, documentul menționează zece posturi cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA). Sunt vizate, de asemenea, 23 de posturi de Însoțitor de bord, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).

Astfel, baza din Craiova este cea care are cel mai mare număr de posturi trecute pe lista disponibilizărilor dintre cele patru baze operaționale menționate în document.

La baza operațională Băneasa București (BBU) sunt indicate 46 de posturi care ar urma să fie afectate de restructurare. Lista include șapte posturi de Pilot comandant avion, cod 315307 conform Clasificării Ocupațiilor din România, cu denumirea internă Captain (CPT), precum și șase posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).

Pentru personalul de cabină sunt prevăzute șapte posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA).

Documentul mai indică 26 de posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).

La baza operațională Iași (IAS) sunt menționate 44 de posturi vizate de restructurare. Documentul indică șase posturi de Pilot aeronave/Pilot comandant avion, cod 315306/315307, cu denumirea internă Captain (CPT).

Sunt prevăzute și șapte posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).

În ceea ce privește personalul de cabină, lista cuprinde opt posturi de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA), precum și 22 de posturi de Însoțitor de bord, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).

Documentul precizează, de asemenea, criteriile care ar urma să fie utilizate atunci când este necesară stabilirea unei ordini de prioritate la concediere. Primul criteriu este reprezentat de evaluarea realizării obiectivelor de performanță, iar al doilea este vechimea în muncă în grupul de societăți Wizz Air.

La baza operațională Cluj-Napoca (CLJ) sunt indicate 36 de posturi. Dintre acestea, cinci sunt posturi de Pilot comandant avion, cod 315307, cu denumirea internă Captain (CPT).

Lista mai include șase posturi de Copilot/Pilot aeronave, cod 315303/315306, cu denumirea internă First Officer (FO) sau Senior First Officer (SFO).

Pentru personalul de cabină sunt menționate șase posturi de Comandant însoțitor de bord/Însoțitor de bord, cod 315302/511101, cu denumirea internă Senior Cabin Attendant (SCA). Alte 19 posturi sunt de Însoțitor de bord, cod 511101, cu denumirea internă Cabin Attendant (CA) sau Junior Cabin Attendant (JCA).

Potrivit documentului obținut de APIX.ro, la aplicarea efectivă a reducerilor de personal vor fi aplicate două criterii „în măsura în care este necesară stabilirii ordinii de prioritate la concediere”.

Primul criteriu îl reprezintă departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Potrivit notificării, intenția angajatorului este de a analiza performanța din ultima evaluare anuală, pentru o perioadă de 12 luni sau mai scurtă, după cum există, în conformitate cu regulile interne. Al doilea criteriu este vechimea în muncă în cadrul grupului de societăți Wizz Air, fiind luată în calcul vechimea totală în muncă a salariatului în orice entitate Wizz Air.

„Pentru claritate, al doilea criteriu (vechimea în muncă prevăzută la a punctul (ii) de mai sus) se va aplica numai în cazurile în care primul criteriu (evaluarea realizării obiectivelor de performanță prevăzută la punctul (i) de mai sus) nu permite departajarea salariaților în cauză”, se precizează în notificare.

Operatorul aerian a comunicat angajaților că disponibilizările vor avea loc în lunile octombrie și noiembrie, iar contractele de muncă vor înceta la expirarea preavizului. Conform informațiilor APIX.ro, sindicatul Wizz Air poate depune un punct de vedere asupra intenției de concediere cel târziu la 14 septembrie.

Notificarea stabilește și categoriile de posturi considerate identice sau similare pentru scopul propunerii de restructurare, în funcție de nivelul responsabilităților și natura activității.