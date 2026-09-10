Avion prăbușit în Triunghiul Bermudelor. Ce s-a întâmplat înainte ca aeronava să dispară

Patru membri ai unei familii din Florida au murit după ce avionul de mici dimensiuni în care călătoreau s-a prăbușit în larg, în apropierea insulei Andros din Bahamas. Aeronava se îndrepta spre Florida atunci când a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian, potrivit Associated Press.

Accidentul aviatic s-a produs în zona asociată în mod tradițional cu Triunghiul Bermudelor, regiune devenită cunoscută prin numeroasele povești referitoare la dispariții misterioase de nave și aeronave. La bordul avionului se aflau patru membri ai aceleiași familii. Toți au fost găsiți morți după operațiunea de căutare desfășurată în zonă.

Victimele au fost identificate drept Mario Lamar, în vârstă de 80 de ani, soția sa, Lili Lamar, în vârstă de 79 de ani, precum și nepoții lor, Sofi Sosa, de 28 de ani, și Christian Sosa, de 22 de ani. Identitatea celor patru a fost confirmată de familie și relatată de presa americană.

Avionul era un Piper PA-34 și decolase de pe aeroportul din Great Harbour Cay, Bahamas. Destinația aeronavei era Miami Executive Airport din Florida, însă călătoria nu a mai fost finalizată. Avionul a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian în apropierea insulei Andros.

Zona în care s-a produs accidentul este asociată cu Triunghiul Bermudelor, denumire folosită pentru regiunea din Atlantic devenită celebră prin relatările despre dispariții de nave și avioane. În cazul acestui accident, autoritățile nu au stabilit însă că prăbușirea aeronavei ar avea vreo legătură cu legendele asociate regiunii.

Mario Lamar era pilotul avionului și avea peste 40 de ani de experiență în aviație. Membrii familiei l-au descris drept un pilot experimentat și foarte atent în ceea ce privește întreținerea aeronavei.

Cei patru membri ai familiei se întorceau în Florida după ce își petrecuseră weekendul la locuința pe care familia o avea în Great Harbour Cay. Potrivit informațiilor transmise de rude, deplasările între Florida și Bahamas făceau parte din rutina familiei.

Aeronava a decolat în jurul orei 10:12. Ultimul contact înregistrat cu avionul a avut loc aproximativ la ora 11:04, în apropierea părții vestice a insulei Andros. Autoritățile bahamiene au precizat că aeronava se afla la aproximativ 13 mile, echivalentul a circa 21 de kilometri, de insulă.

După ce avionul nu a mai ajuns la destinație, familia a alertat autoritățile. Garda de Coastă a Statelor Unite s-a alăturat operațiunii de căutare pentru localizarea aeronavei și a celor aflați la bord.

Intervenția a fost afectată inițial de condițiile meteorologice dificile. Vremea nefavorabilă a îngreunat operațiunile echipelor care încercau să verifice zona în care se presupunea că avionul s-ar fi prăbușit.

Căutările nu au fost efectuate doar de autorități. Rudele celor patru persoane aflate la bord au participat la operațiune și au folosit propriile ambarcațiuni pentru a verifica zona.

Membrii familiei au continuat să caute aeronava până când au reușit să localizeze victimele. Ulterior, aceștia au participat la recuperarea lor, iar autoritățile au preluat trupurile pentru procedurile specifice.

„Cu profundă tristețe confirmăm că toți cei patru membri ai familiei noastre au fost găsiți decedați”, a declarat familia într-un comunicat.

Familia a precizat că rudele au reușit să-i localizeze pe cei aflați în avion și „au trebuit să-i aducă la bordul propriilor ambarcațiuni”.

Operațiunea de căutare a fost una dificilă, în special din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat intervenția echipelor oficiale. În același timp, familia a cerut sprijinul persoanelor aflate în zonă și a continuat verificările în apropierea locului în care se presupunea că aeronava s-ar fi prăbușit.

Moartea celor patru membri ai familiei a provocat o reacție puternică din partea rudelor. Mario Lamar era cunoscut de familie drept un pilot prudent, iar apropiații au susținut că avionul era întreținut cu atenție.

„Este îngrozitor”, a declarat Silvia Larrieu pentru Associated Press, referindu-se la incident. Rudele au povestit că familia nu se aștepta la producerea unei asemenea tragedii.

Înainte de plecare, Sofi Sosa își anunțase părinții că se întoarce acasă. Familia urmărea călătoria aeronavei în timp ce aceasta se îndrepta spre Florida.

Cei patru membri ai familiei urmau să ajungă în Florida după plecarea din Bahamas. Avionul nu a mai ajuns însă la Miami Executive Airport, iar dispariția aeronavei a dus la declanșarea operațiunii de căutare.

Garda de Coastă a Statelor Unite a intervenit pentru a sprijini autoritățile din Bahamas în operațiunile desfășurate după pierderea contactului cu aeronava. Căutările au continuat în condiții dificile până la localizarea victimelor.

Autoritățile nu au stabilit până în acest moment cauza exactă a accidentului. Investigația continuă pentru a determina ce s-a întâmplat cu aeronava înainte ca aceasta să se prăbușească în apropierea insulei Andros.

Accidentul a avut loc într-o zonă asociată în mod tradițional cu Triunghiul Bermudelor, însă autoritățile nu au indicat existența unei legături între prăbușirea avionului și legendele despre regiune.