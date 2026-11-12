Decorațiunile de Crăciun care golesc bugetul Sectorului 3. Zeci de mii de euro pentru un singur obiect

SURSA FOTO: Dreamstime/Cât ne costă, în cifre reale, decorațiunile de Crăciun. Analiză de piață și prețuri concrete din magazinele din România

Iluminatul de sărbători din Sectorul 3 intră într-un nou plan de cheltuieli, estimat la aproape șase milioane de euro. Banii sunt prevăzuți pentru un contract pe trei ani, care ar urma să ajungă la Algorithm Residential, companie aflată în portofoliul administrației locale.

Lista produselor cuprinde 118 tipuri de ornamente luminoase, de la brazi, reni și ursuleți până la inscripții decorative și structuri tridimensionale. Unele dintre articole au prețuri de zeci de mii de euro pentru o singură bucată, iar printre cele mai costisitoare se numără cinci brazi argintii, cu o înălțime de 10,5 metri, evaluați la aproximativ 37.600 de euro fiecare.

Proiectul privind atribuirea directă a acordului-cadru a fost aprobat miercuri, 11 noiembrie, cu 17 voturi pentru și 10 abțineri. Documentația stabilește că obiectul contractului nu poate fi subcontractat de compania care îl va primi.

Înainte ca proiectul să ajungă la votul consilierilor locali, Algorithm Residential începuse deja achizițiile pentru decorațiunile de sărbători. În prima jumătate a lunii octombrie, societatea a cumpărat 100 de ornamente luminoase cu inscripția „I ♥ S3” și trei figurine tridimensionale, pentru care a plătit între aproximativ 3.000 și 4.000 de euro bucata.

Diferențele de preț sunt vizibile în comparație cu valorile prevăzute ulterior în oferta pentru noul acord-cadru. Pentru unele produse cu denumiri similare, tarifele propuse sunt de până la trei ori mai mari decât cele plătite la achiziția din octombrie. Contractul anterior, în valoare de peste 52.000 de euro, a fost atribuit direct societății Corvin Design SRL, potrivit celor relatate de buletin.de/bucuresti.

Consilierii locali ai Sectorului 3 au aprobat atribuirea directă către Algorithm Residential a unui acord-cadru cu o durată de trei ani și o valoare estimată de 31,9 milioane de lei, TVA inclus. Contractul are ca obiect „furnizarea, montarea, întreținerea și depozitarea elementelor de iluminat ornamental și festiv de pe raza Sectorului 3”.

Pentru primul contract subsecvent, destinat sezonului de iarnă 2026-2027, documentația prevede o valoare-limită de 6,2 milioane de lei. Acordul-cadru va acoperi, astfel, mai multe sezoane de sărbători, iar produsele și amplasamentele vor fi stabilite în funcție de necesitățile și bugetele aprobate.

O prevedere explicită din proiectul de hotărâre interzice subcontractarea obiectului contractului. Algorithm Residential va trebui să asigure serviciile și furnizarea produselor prevăzute în documentația de atribuire, fără să transfere către alte societăți executarea acestora.

Lista anexată acordului-cadru cuprinde 118 tipuri de decorațiuni luminoase, cu prețuri unitare cuprinse între aproximativ 250 de euro și aproape 38.000 de euro. Printre produsele incluse se regăsesc reni, brazi, ursuleți, fulgi de nea, conuri tridimensionale, calești și diverse inscripții luminoase.

Cele mai mari valori sunt prevăzute pentru cinci brazi argintii cu înălțimea de 10,5 metri, estimați la aproximativ 37.600 de euro bucata. Tot în categoria produselor scumpe se află două conuri tridimensionale „Nervios”, cu o înălțime de 10 metri, pentru care prețul ofertat este de aproximativ 33.000 de euro fiecare.

La categoria produselor cu prețuri mai mici se regăsesc fulgii de nea. O decorațiune cu dimensiunea de 120 de centimetri este evaluată la aproximativ 400 de euro, în timp ce o jumătate de fulg de nea are un preț de circa 260 de euro.

Valorile unitare prevăzute în documentație includ mai multe servicii, nu doar achiziția propriu-zisă a ornamentelor. „Prețurile unitare includ procurarea, transportul, montarea, mentenanța pe perioada sărbătorilor, demontarea și depozitarea. Toate ornamentele devin proprietatea Sectorului 3 al Municipiului București. Pentru sezoanele 2027 – 2028 și 2028 – 2029, tema și amplasamentul se stabilesc în funcție de bugetul aprobat”, se precizează în documentul consultat de Buletin de București.

Printre elementele decorative propuse pentru achiziție se numără și calești în formă de dovleac, cu un preț de peste 6.200 de euro bucata. Pentru caleștile cu cai, valoarea unitară depășește 32.300 de euro.

O altă categorie importantă este reprezentată de inscripțiile luminoase. Documentația prevede achiziționarea a 200 de decorațiuni cu mesajul „I ♥ S3”, pentru care este alocată o sumă totală de 260.000 de euro. Acestea ar urma să rămână amplasate pe întreaga durată a acordului-cadru.

Aceeași valoare, de 260.000 de euro, este prevăzută pentru decorațiunile cu mesajul „La mulți ani!”. Cea mai mare cantitate din lista de produse este propusă pentru perdelele luminoase cu LED-uri, respectiv 500 de bucăți, cu o valoare totală estimată la aproximativ 400.000 de euro.

Algorithm Residential a cumpărat deja o parte dintre decorațiunile luminoase înainte de aprobarea noului acord-cadru. Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), achiziția a fost finalizată pe 13 octombrie, cu aproape o lună înainte de votul consilierilor locali.

Contractul a vizat 100 de ornamente cu inscripția „I ♥ S3” și trei figurine tridimensionale. Pentru fiecare dintre cele 100 de decorațiuni luminoase, compania a plătit 2.100 de lei, un preț de aproximativ trei ori mai mic decât cel ofertat ulterior pentru un produs cu denumire similară în lista noului acord-cadru.

Documentația achiziției din octombrie nu menționează includerea serviciilor de transport, montaj și întreținere, aspect care trebuie luat în calcul atunci când sunt comparate valorile celor două oferte. Contractul a inclus și trei figurine tridimensionale, cu înălțimi de minimum 2,5 metri și dotate cu cel puțin 1.500 de LED-uri fiecare. Pentru acestea au fost stabilite următoarele prețuri, fără TVA:

Moș Crăciun – aproximativ 3.990 de euro;

Ursuleț șezând – aproximativ 3.860 de euro;

Ren șezând – aproximativ 3.180 de euro.

Comparativ, în oferta prezentată pentru acordul-cadru apar valori mai mari pentru produse cu denumiri asemănătoare. Un „ursuleț șezând cu inimă” este evaluat la aproximativ 7.720 de euro, în timp ce un „ren șezând cu căciulă” ajunge la circa 8.400 de euro.

Achiziția în valoare de peste 50.000 de euro a fost atribuită direct societății Corvin Design SRL. Potrivit clasificării CAEN, activitatea principală a firmei este comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat.

Compania a fost înființată în 2008 de Mihai Horea Baba, iar în prezent este deținută și administrată de Adina Raluca Coposesc. Conform datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, la finalul anului trecut societatea a raportat un profit net de 3,5 milioane de lei și un număr mediu de 13 angajați.

Corvin Design SRL apare în mod repetat în achizițiile de decorațiuni pentru sărbători derulate de instituții publice, inclusiv de autorități din București și județul Ilfov. La finalul anului trecut, societatea a câștigat o licitație publică pentru închirierea decorațiunilor festive destinate Capitalei. Valoarea contractului a fost de aproximativ opt milioane de lei.

Tot în aceeași perioadă, firma a obținut prin atribuire directă un contract de aproximativ 38.000 de euro de la Primăria Voluntari. Acesta a vizat achiziția și montajul unor ansambluri de iluminat festiv pentru patru sensuri giratorii de pe raza localității.

Tot în ședința de miercuri, consilierii locali ai Sectorului 3 au aprobat încetarea anticipată a vechiului acord-cadru pentru iluminat festiv. Contractul fusese încheiat în septembrie 2025 cu fosta companie Internet și Tehnologie S3, ulterior absorbită de Algorithm Construcții Sector 3. Acordul avea ca obiect „asigurarea infrastructurii electrice de iluminat public și festiv pe raza Sectorului 3” și fusese încheiat pentru o perioadă de doi ani. Valoarea estimată era de 21 de milioane de lei, împărțită în două componente distincte.

Prima componentă, destinată iluminatului din locurile de joacă și zonele de recreere, avea o valoare de 14.015.066 de lei, fără TVA. Cea de-a doua viza iluminatul festiv pentru sezoanele 2025 și 2026 și era evaluată la 6.984.917,64 lei, fără TVA.

În baza acestui acord-cadru au fost încheiate, anul trecut, trei contracte subsecvente, cu o valoare cumulată de aproximativ 15,2 milioane de lei. Deși termenul inițial de expirare era septembrie 2027, consilierii locali au decis încetarea anticipată a contractului, prin acordul părților.

Raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre justifică decizia prin faptul că o parte dintre produsele prevăzute în vechea anexă nu mai corespund necesităților actuale ale Sectorului 3. Totodată, documentul menționează că prețurile unitare erau fixe, iar înlocuirea sau adaptarea produselor ar fi presupus modificări substanțiale ale acordului inițial.

„Componenta de iluminat festiv a fost suficientă pentru sărbătorile de iarnă 2025-2026, însă o parte din articolele din Anexa nr. 1 la acordul-cadru nu mai corespund necesarului actual al Sectorului 3. Prețurile unitare sunt fixe (art. 5.1 din acordul-cadru), iar înlocuirea sau adaptarea articolelor ar presupune modificări substanțiale, în sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016, față de condițiile avute în vedere la atribuirea acordului-cadru. Necesarul de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2026-2027 urmează să fie asigurat printr-o achiziție distinctă, adaptată cerințelor actuale. Menținerea în vigoare a acordului-cadru până la 11.09.2027 ar genera o suprapunere de obiect cu această achiziție”, se arată în documentul consultat de Buletin de București.

Proiectul privind încetarea anticipată a vechiului acord-cadru a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 10 abțineri.